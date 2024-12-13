Comment créer rapidement des vidéos d'instruction pour le réaménagement de marchandisage

Améliorez l'efficacité de l'équipe pour les réaménagements de magasin. Créez facilement des vidéos d'instruction engageantes avec la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo tutorielle de 60 secondes destinée aux managers de magasin expérimentés et aux responsables du marchandisage, détaillant les meilleures pratiques pour un réaménagement de planogramme. Les visuels doivent être professionnels et étape par étape, incorporant des superpositions animées pour mettre en évidence les zones critiques, le tout soutenu par un avatar AI informatif et autoritaire. Les avatars AI de HeyGen peuvent fournir un présentateur cohérent et professionnel pour des instructions complexes d'organisation des produits.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo percutante de 30 secondes pour les propriétaires d'entreprises de détail et les équipes marketing, mettant en avant le pouvoir transformateur des stratégies de marchandisage efficaces. Utilisez des visuels dynamiques et engageants avec des coupes rapides et une musique de fond entraînante pour illustrer un marchandisage visuel réussi. Exploitez le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour trouver des séquences B-roll convaincantes qui élèvent l'esthétique et le ton persuasif du message.
Exemple de Prompt 3
Concevez un guide rapide de 45 secondes pour les associés de magasin et le personnel temporaire de marchandisage sur les techniques de réaménagement efficaces, spécifiquement pour le stockage de nouveaux produits. La vidéo doit avoir un style visuel énergique et rapide avec des instructions concises à l'écran, soutenues par une piste audio entraînante. Pour assurer la clarté pour tous les spectateurs, la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen peut être utilisée pour s'assurer que chaque instruction est accessible et facile à suivre.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Création Vidéo Native par Prompt

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment créer des vidéos d'instruction pour le réaménagement de marchandisage

Simplifiez vos réaménagements de marchandisage en magasin en transformant des instructions de planogramme complexes en guides vidéo clairs et professionnels avec facilité.

Step 1
Créez votre script et votre vidéo initiale
Élaborez vos instructions de réaménagement de marchandisage dans un script détaillé. Ensuite, utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour convertir instantanément votre texte en une vidéo préliminaire.
Step 2
Choisissez votre présentateur
Améliorez l'engagement en sélectionnant un avatar AI pour présenter clairement les instructions étape par étape du réaménagement de planogramme à votre équipe.
Step 3
Ajoutez des visuels et du branding
Intégrez des médias pertinents de votre bibliothèque ou des ressources stock. Appliquez les contrôles de branding de votre entreprise (logo, couleurs) pour vous assurer que la vidéo de réaménagement de marchandisage de détail s'aligne avec vos directives de marque.
Step 4
Exportez et partagez votre guide
Utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour préparer votre vidéo pour n'importe quelle plateforme. Distribuez votre guide complet pour assurer des réaménagements de magasin fluides dans tous les emplacements.

Cas d'Utilisation

Simplifiez les instructions de planogramme

Simplifiez les réaménagements de planogrammes complexes et le stockage de nouveaux produits, en transformant des étapes détaillées de marchandisage de détail en guides vidéo faciles à comprendre.

Questions Fréquemment Posées

Comment puis-je créer efficacement des vidéos d'instruction pour le réaménagement de marchandisage ?

HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos d'instruction professionnelles pour le réaménagement de marchandisage en utilisant la génération de texte-à-vidéo et des avatars AI réalistes. Cela simplifie le processus de communication de directives claires pour tout réaménagement de marchandisage, assurant la cohérence dans tous les magasins.

Puis-je personnaliser le branding et le contenu de mes vidéos de réaménagement de marchandisage de détail ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et vos polices personnalisées dans vos vidéos de réaménagement de marchandisage de détail. Vous pouvez également utiliser des modèles et une bibliothèque de médias complète pour créer des stratégies de marchandisage visuellement attrayantes et efficaces.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour des instructions détaillées de réaménagement de planogramme ?

HeyGen vous permet de générer des instructions précises de réaménagement de planogramme avec des explications visuelles détaillées en utilisant des avatars AI et votre script. Améliorez la clarté avec des sous-titres et exploitez les médias stock pour démontrer visuellement l'organisation optimale des produits et des techniques de réaménagement spécifiques pour votre équipe.

Comment HeyGen simplifie-t-il le partage de conseils de marchandisage cohérents avec mon équipe ?

HeyGen facilite la production et la distribution de conseils de marchandisage cohérents et des mises à jour dans toute votre organisation. Créez des vidéos avec des voix off et des sous-titres automatiques, puis exportez-les dans divers formats d'aspect pour garantir que votre équipe reçoive des techniques de réaménagement claires et exploitables sur n'importe quelle plateforme.

