Créez facilement des vidéos pour le programme de mentorat avec l'IA
Renforcez votre programme de mentorat. Créez des vidéos engageantes pour les lycéens et les professionnels en utilisant des avatars AI réalistes pour raconter votre histoire.
Produisez une vidéo convaincante de 60 secondes visant à recruter de nouveaux professionnels pour servir de mentors, en soulignant l'expérience enrichissante de guider les jeunes vers des carrières en ingénierie ou en architecture. Le ton doit être professionnel mais chaleureux, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour délivrer un message authentique et cohérent d'un mentor expérimenté, accompagné d'une voix off engageante.
Créez une vidéo soignée de 30 secondes destinée aux sponsors du programme, démontrant l'impact tangible de leur soutien à travers des chantiers actifs et des projets pratiques réalisés par les mentorés. Cette vidéo doit adopter un style visuel professionnel et reconnaissant, intégrant des clips courts percutants ou des photos de haute qualité via la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, accompagnés d'une musique instrumentale inspirante.
Créez une vidéo informative de 45 secondes pour les lycéens, les éducateurs et les parents, en se concentrant sur une compétence spécifique développée dans le cadre du programme de mentorat, comme la gestion de projet ou la prise de parole en public, et sa pertinence pour l'industrie de la construction. Le style visuel et audio doit être clair et éducatif, enrichi par les sous-titres de HeyGen pour l'accessibilité et le renforcement des concepts clés.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez l'engagement du programme de mentorat.
Augmentez la participation des mentors et des mentorés et la rétention des connaissances avec un contenu vidéo dynamique et personnalisé.
Élargissez le contenu du programme pour les mentorés.
Développez et proposez une gamme plus large de modules vidéo éducatifs pour soutenir le développement des lycéens.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos convaincantes pour un programme de mentorat ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos pour le programme de mentorat, en utilisant des avatars AI et la fonctionnalité de texte-à-vidéo. Cela permet aux mentors de partager des idées sur des sujets comme la gestion de projet ou l'environnement bâti, rendant le programme de mentorat plus engageant pour les lycéens.
Quel rôle jouent les avatars AI dans la production de vidéos de mentorat efficaces avec HeyGen ?
Les avatars AI de HeyGen offrent une présence à l'écran cohérente et professionnelle pour les vidéos de mentorat, idéale pour expliquer des sujets complexes en ingénierie, architecture ou dans l'industrie de la construction. Ils aident à délivrer des messages clairs sans avoir besoin d'un présentateur humain à l'écran à chaque fois.
Les sponsors du programme peuvent-ils personnaliser les vidéos pour le Concours CREATE en utilisant HeyGen ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding, permettant aux sponsors du programme d'incorporer des logos et des couleurs personnalisées dans leurs vidéos pour le Concours CREATE. Cela garantit que tout le contenu du programme de mentorat, y compris ceux mettant en avant des projets pratiques, s'aligne parfaitement avec leur identité de marque.
HeyGen prend-il en charge des contenus diversifiés pour les vidéos de mentorat, tels que des sujets techniques ou des conseils en prise de parole en public ?
Oui, HeyGen facilite la création d'une large gamme de vidéos de mentorat, allant de la discussion sur la gestion de projet à l'offre de conseils en prise de parole en public. Avec des fonctionnalités comme la génération de voix off et les sous-titres automatiques, HeyGen garantit que toutes les vidéos sont accessibles et efficaces pour les lycéens.