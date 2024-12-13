Créez des vidéos d'installation d'équipements médicaux avec des instructions claires

Fournissez des tutoriels d'installation de produits de haute qualité, étape par étape, avec des instructions claires et des voix off multilingues en utilisant la génération de voix off de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Une vidéo de formation concise de 60 secondes axée sur les directives critiques de conformité et de sécurité lors de l'installation d'une machine à rayons X portable est nécessaire pour le personnel médical de tous niveaux. Mettez l'accent sur la sécurité des patients grâce à des indices visuels clairs et du texte à l'écran, avec un style visuel informatif et autoritaire. En mélangeant des séquences réalistes avec des avertissements graphiques explicites, et soutenu par une voix off ferme mais claire, ce contenu peut bénéficier de la bibliothèque multimédia/stock robuste de HeyGen pour des ressources visuelles convaincantes.
Exemple de Prompt 2
Pour résoudre les problèmes courants de dépannage d'un moniteur de signes vitaux, produisez un tutoriel dynamique de 30 secondes sur l'installation du produit. Conçu pour les techniciens médicaux et les infirmières occupés, cette vidéo explicative doit présenter un avatar AI engageant pour guider rapidement les spectateurs à travers des solutions rapides avec des instructions claires. Le style visuel doit être rapide et axé sur l'infographie, garantissant une clarté maximale en un minimum de temps. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les solutions directement et efficacement.
Exemple de Prompt 3
Pour les équipes de santé internationales, une vidéo de formation de 60 secondes sur les dispositifs médicaux détaillant l'assemblage complexe d'un ventilateur est requise. Cette vidéo exige une démonstration visuelle claire de chaque composant, soutenue par une narration précise et professionnelle. Pour garantir l'accessibilité mondiale et faciliter la localisation, la génération de voix off de HeyGen sera essentielle pour fournir un audio clair et localisé, avec des sous-titres/légendes pour améliorer l'accessibilité.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionnent les vidéos d'installation d'équipements médicaux

Créez des vidéos d'installation précises et engageantes pour les équipements et dispositifs médicaux, garantissant des instructions claires et la conformité pour les professionnels de santé.

1
Step 1
Rédigez votre script et plan
Développez un script détaillé décrivant les instructions étape par étape pour l'installation de votre équipement médical. Cela forme la base pour transformer votre texte en un guide clair de texte-à-vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez vos visuels et avatars
Choisissez des visuels appropriés et des avatars AI pour démontrer efficacement le processus d'installation. Cela aide à créer une vidéo d'instruction animée et engageante qui simplifie les procédures complexes.
3
Step 3
Ajoutez des voix off professionnelles et des sous-titres
Utilisez la génération de voix off pour ajouter une narration professionnelle, garantissant des instructions claires pour les professionnels de santé. Envisagez des voix off multilingues pour atteindre un public plus large et améliorer la compréhension.
4
Step 4
Exportez et distribuez pour la formation
Finalisez votre vidéo en utilisant le redimensionnement et l'exportation au format d'aspect pour s'adapter à diverses plateformes. Distribuez efficacement vos vidéos de formation sur les dispositifs médicaux pour des besoins de formation critiques, garantissant un accès généralisé et le respect des consignes de sécurité.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'engagement et la rétention de la formation

Utilisez la vidéo alimentée par l'AI pour offrir des tutoriels d'installation d'équipements médicaux dynamiques et engageants, améliorant la concentration des stagiaires et garantissant une meilleure rétention des informations critiques.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'instruction animées pour les équipements médicaux ?

HeyGen simplifie la production de vidéos d'instruction animées de haute qualité en convertissant vos scripts en contenu visuel engageant. Vous pouvez exploiter des avatars AI et des scènes dynamiques pour créer des instructions claires et étape par étape pour les vidéos d'installation d'équipements médicaux, rendant l'apprentissage plus accessible pour les professionnels de santé.

HeyGen peut-il aider à produire des vidéos de formation sur les dispositifs médicaux qui respectent les exigences de conformité et de localisation ?

Absolument. HeyGen soutient vos besoins de conformité en offrant des fonctionnalités telles que des voix off multilingues et des sous-titres, garantissant que vos vidéos de formation sur les dispositifs médicaux sont accessibles et facilement comprises par un public mondial. Cela aide à la sécurité des patients et à des fins de formation plus larges.

Quelles fonctionnalités HeyGen propose-t-il pour créer des tutoriels d'installation de produits détaillés avec des aspects techniques précis ?

HeyGen vous permet de développer des tutoriels d'installation de produits convaincants en utilisant une riche bibliothèque multimédia et des contrôles de marque pour mettre en avant les aspects techniques clés et l'étiquetage. Cela garantit que vos vidéos explicatives offrent des instructions claires et des visuels de haute qualité essentiels pour les dispositifs médicaux complexes.

HeyGen est-il une solution efficace pour les organisations de santé cherchant à augmenter leur production de vidéos d'installation d'équipements médicaux ?

Oui, HeyGen est conçu pour l'efficacité, permettant aux organisations de santé de créer rapidement des vidéos d'installation d'équipements médicaux à partir de scripts textuels. Son approche basée sur des modèles et ses capacités AI facilitent une production cohérente et à grand volume pour divers besoins de formation sans pré-production extensive.

