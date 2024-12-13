Créez des Vidéos de Formation aux Médias pour un Impact Maximum

Transformez votre script de vidéo de formation en contenu engageant sans effort, boostant la productivité avec la fonctionnalité texte-à-vidéo de HeyGen.

Développez une vidéo de formation d'entreprise de 60 secondes destinée aux équipes L&D, axée sur l'amélioration de la rétention des connaissances grâce à un contenu bien structuré. Présentez une esthétique visuelle soignée et professionnelle avec un branding cohérent et une voix off claire et autoritaire. Exploitez la génération de voix off robuste de HeyGen et les modèles & scènes professionnels pour produire efficacement des vidéos de formation d'entreprise de haute qualité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'instruction dynamique de 30 secondes pour les professionnels du marketing, présentant un conseil rapide pour améliorer la productivité dans leur flux de création vidéo. Le style visuel doit être rapide et vibrant, incorporant des coupes rapides et une voix confiante et énergique. Renforcez votre message avec la bibliothèque multimédia complète de HeyGen et assurez l'accessibilité grâce aux sous-titres/captions automatiques.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'intégration des employés de 50 secondes pour les départements RH, offrant une introduction chaleureuse et informative aux politiques de l'entreprise. Employez un style visuel amical et accueillant avec un avatar AI relatable présentant les informations clés, soutenu par une piste audio claire et rassurante. Assurez-vous que la vidéo est polyvalente pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement & les exports d'aspect-ratio de HeyGen, rendant simple le partage de votre contenu de script de formation.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Création de Vidéos de Formation aux Médias

Transformez votre processus de formation avec des médias engageants et professionnels. Créez facilement des vidéos percutantes qui boostent la rétention des connaissances et la productivité de votre équipe.

Créez Votre Script de Vidéo de Formation
Développez un script clair et concis pour votre module de formation. Utilisez la fonctionnalité "Texte-à-vidéo à partir du script" de la plateforme pour convertir sans effort votre texte en dialogue parlé, assurant un message et un ton cohérents pour votre script de vidéo de formation.
Sélectionnez Votre Présentateur AI et Scène
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" pour présenter votre contenu. Améliorez l'attrait visuel de votre vidéo en sélectionnant parmi divers "modèles vidéo" et scènes, offrant un look professionnel et cohérent.
Personnalisez le Contenu et le Branding
Intégrez l'identité unique de votre marque en utilisant les "contrôles de branding" pour ajouter des logos, des couleurs spécifiques et des polices. Incorporez des visuels de la bibliothèque multimédia ou vos propres téléchargements pour enrichir l'expérience d'apprentissage lors du montage vidéo.
Exportez et Partagez Votre Vidéo Finale
Revoyez votre vidéo de formation complète et apportez les ajustements finaux. Utilisez le "redimensionnement & les exports d'aspect-ratio" pour générer votre vidéo dans le format optimal pour diverses plateformes, prête à partager des vidéos de formation avec votre équipe.

Clarifiez les Sujets de Formation Complexes

Transformez des sujets complexes en vidéos de formation aux médias claires, compréhensibles et engageantes pour une meilleure compréhension et apprentissage.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation engageantes pour mon équipe ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de formation engageantes efficacement en utilisant des avatars AI et une vaste bibliothèque de modèles vidéo. Vous pouvez transformer votre script de vidéo de formation en contenu professionnel avec des voix off réalistes et un branding personnalisé, assurant une haute rétention des connaissances.

Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour produire des vidéos de formation d'entreprise ?

HeyGen offre une solution simplifiée pour les vidéos de formation d'entreprise, vous permettant de générer rapidement du contenu à partir de texte avec des voix off professionnelles et des sous-titres. Cela booste la productivité en réduisant le temps de montage vidéo, rendant simple la création de vidéos d'intégration des employés cohérentes et efficaces ou de tutoriels techniques.

Puis-je personnaliser l'apparence de mes vidéos de formation aux médias avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour vos vidéos de formation aux médias, y compris des contrôles de branding pour ajouter votre logo et vos couleurs. Vous pouvez choisir parmi divers modèles vidéo, incorporer des enregistrements d'écran ou de webcam, et utiliser des vidéos animées pour concevoir des expériences d'apprentissage uniques et efficaces.

Quelles sont les meilleures pratiques pour partager les vidéos de formation HeyGen ?

HeyGen facilite le partage de vos vidéos de formation en permettant des exports dans plusieurs ratios d'aspect pour diverses plateformes. Cela garantit que votre contenu de haute qualité, qu'il s'agisse de vidéos d'intégration des employés ou de tutoriels techniques, peut être distribué efficacement à travers des canaux internes ou externes.

