Exemple de Prompt 1
Créez un guide détaillé de 90 secondes pour les équipes de gréage industriel et les gestionnaires d'installations sur le processus sûr et efficace de déplacement de machines en utilisant des techniques de gréage appropriées. Cette vidéo doit adopter une approche très visuelle, étape par étape, avec des gros plans sur les points de gréage critiques et l'équipement, soutenue par un récit précis et informatif développé grâce à la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen, assurant la clarté sur les procédures complexes.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo pratique de 45 secondes de conseils rapides destinée aux chauffeurs-livreurs et aux coordinateurs logistiques, montrant l'utilisation optimale d'un camion à hayon pour une manipulation sécurisée et rapide des colis. La présentation visuelle doit être dynamique et engageante, avec des démonstrations pratiques et des coupes rapides, accompagnées d'une voix claire et entraînante. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour modéliser les actions correctes, rendant les instructions très accessibles et faciles à suivre pour divers scénarios.
Exemple de Prompt 3
Développez une vue d'ensemble de planification complète de 2 minutes pour les planificateurs de projets et les gestionnaires des opérations, détaillant les considérations critiques lors du déplacement de machines lourdes, telles qu'un tour en caisse, en se concentrant sur l'évaluation des risques et la préparation. Le style de la vidéo doit être analytique et informatif, incorporant des diagrammes et des séquences animées pour illustrer des concepts complexes, avec les sous-titres/captions de HeyGen utilisés efficacement pour mettre en évidence les termes techniques clés et les avertissements de sécurité pour une rétention maximale.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne la création de vidéos de manutention

Transformez les opérations complexes d'équipement en vidéos d'instruction claires, engageantes et professionnelles avec des outils alimentés par l'AI.

1
Step 1
Planifiez votre vidéo et rédigez votre script
Commencez par définir les processus spécifiques de manutention, comme comment déplacer des machines en toute sécurité. Rédigez un script détaillé, et la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen vous aidera à le convertir en contenu visuel dynamique, simplifiant votre phase de planification.
2
Step 2
Choisissez votre avatar AI et vos visuels
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter vos instructions. Intégrez des visuels pour illustrer clairement l'utilisation correcte de machines, comme une grue ou un chariot élévateur, garantissant que votre vidéo de manutention est hautement informative.
3
Step 3
Générez la voix off et affinez le contenu
Utilisez la génération de voix off pour ajouter une narration claire et professionnelle à votre vidéo. Améliorez la clarté pour les tâches complexes, en vous assurant que chaque détail de vos vidéos de gréage est précis et facilement compris par votre public.
4
Step 4
Exportez votre vidéo d'instruction
Avant de partager, utilisez le redimensionnement et les exports de ratio d'aspect pour vous assurer que votre vidéo est parfaitement formatée pour votre plateforme cible. Cette étape finale garantit que vos instructions détaillées sur l'utilisation d'équipements, comme un hayon, sont prêtes pour une distribution efficace.

Produisez des clips de sécurité en manutention rapides

.

Créez et partagez rapidement des vidéos courtes engageantes pour les réseaux sociaux, offrant des conseils de sécurité précieux et des meilleures pratiques opérationnelles pour les machines.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos détaillées de gréage pour le déplacement de machines lourdes ?

HeyGen vous permet de générer des vidéos de gréage précises en transformant des scripts techniques en contenu professionnel utilisant des avatars AI et des voix off claires, idéal pour démontrer le processus sûr et efficace de déplacement de machines.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de manutention efficaces ?

HeyGen propose des capacités avancées de texte à vidéo, vous permettant de produire rapidement des vidéos de manutention engageantes avec des avatars AI et un branding personnalisé. Cela simplifie l'illustration des opérations complexes impliquant des équipements comme un chariot élévateur ou un transpalette.

HeyGen peut-il être utilisé pour démontrer l'utilisation sécurisée d'un chariot élévateur ou d'un hayon ?

Oui, HeyGen est parfait pour créer des vidéos d'instruction sur l'utilisation sécurisée d'équipements comme un chariot élévateur ou un hayon. Sa plateforme intuitive vous permet de rédiger des instructions détaillées, de générer des voix off et d'ajouter des sous-titres pour plus de clarté.

Pourquoi devrais-je choisir HeyGen pour produire des vidéos sur l'opération de machines et d'équipements ?

HeyGen simplifie la production de vidéos techniques, offrant une solution professionnelle pour expliquer clairement comment déplacer des machines ou utiliser des équipements spécifiques. Ses fonctionnalités alimentées par l'AI réduisent considérablement le temps de production sans compromettre la qualité, vous permettant de créer des vidéos captivantes efficacement.

