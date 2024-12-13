Créer des vidéos de formation pour les vendeurs de la place de marché avec l'IA

Intégrez facilement les vendeurs et développez votre place de marché en utilisant des avatars IA époustouflants pour créer des cours vidéo engageants.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Conçu pour les vendeurs expérimentés de la place de marché, cette vidéo de 60 secondes se concentre sur les stratégies pour développer votre place de marché et établir un moteur de croissance puissant. L'esthétique visuelle sera très professionnelle et axée sur les données, incorporant des graphiques animés dynamiques et des superpositions de texte nettes, accompagnées d'une voix off autoritaire et d'une musique de fond orchestrale inspirante. La capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script sera exploitée pour une création de contenu efficace, complétée par des sous-titres automatiques pour améliorer l'engagement et l'accessibilité des spectateurs.
Exemple de Prompt 2
Les entrepreneurs en herbe cherchant à comprendre comment construire une place de marché réussie et développer un modèle de revenu robuste trouveront cette vidéo introductive de 30 secondes inestimable. Visuellement, elle sera engageante avec des animations illustratives et des transitions de scènes conceptuelles, accompagnées d'un ton audio enjoué et curieux et d'une voix énergique. Les modèles et scènes étendus de HeyGen seront utilisés pour assembler rapidement un aperçu visuellement attrayant et informatif, mettant en évidence les concepts clés de la place de marché.
Exemple de Prompt 3
Ce segment éducatif de 40 secondes est conçu pour toute personne ou entreprise intéressée par un cours vidéo complet sur la place de marché, visant à obtenir une certification sur les meilleures pratiques. La vidéo adoptera un design visuel sophistiqué et épuré avec des transitions subtiles et des séquences d'archives pertinentes, soutenues par une voix calme et experte générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen. La narration visuelle sera enrichie en utilisant la bibliothèque de médias/soutien d'archives pour illustrer clairement et succinctement des idées complexes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos de formation pour les vendeurs de la place de marché

Donnez à vos vendeurs de la place de marché des vidéos de formation professionnelles et engageantes conçues pour construire une plateforme florissante et évolutive.

1
Step 1
Créez votre script vidéo
Rédigez un script clair décrivant les points de formation clés pour vos vendeurs de la place de marché. Utilisez la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" de HeyGen pour transformer votre contenu en une vidéo initiale, posant les bases de votre "cours vidéo de la place de marché".
2
Step 2
Choisissez les visuels et l'image de marque
Sélectionnez un "avatar IA" dynamique pour présenter votre contenu. Appliquez l'image de marque de votre place de marché, y compris les logos et les couleurs, pour assurer un aspect professionnel et cohérent qui aide à "construire une place de marché réussie" grâce à un contenu engageant.
3
Step 3
Ajoutez des éléments engageants
Améliorez la clarté et l'accessibilité pour votre audience avec une "génération de voix off" précise. Incorporez des médias d'archives pertinents pour illustrer davantage les concepts et "développer vos efforts de place de marché".
4
Step 4
Exportez et distribuez la formation
Finalisez votre vidéo en utilisant le "redimensionnement et les exports de rapport d'aspect" pour s'adapter à diverses plateformes, assurant une visualisation optimale. Cette approche structurée aide à créer des "vidéos de formation pour les vendeurs de la place de marché" efficaces.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produire rapidement des modules de formation engageants

Créez instantanément des modules vidéo engageants et des clips pour votre académie de la place de marché, rationalisant la création de contenu pour les nouveaux vendeurs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de formation engageantes pour les vendeurs de la place de marché ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de formation professionnelles pour les vendeurs de la place de marché. Utilisez des avatars IA et la technologie de transformation de texte en vidéo pour transformer vos scripts en cours vidéo captivants, améliorant ainsi votre capacité à intégrer l'offre et à éduquer efficacement les vendeurs.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour construire une présence réussie sur la place de marché ?

HeyGen fournit des outils puissants pour aider à construire une place de marché réussie, y compris des modèles personnalisables et des contrôles de marque robustes. Vous pouvez facilement produire un contenu vidéo cohérent et de haute qualité pour développer votre place de marché et mettre en valeur votre proposition de valeur unique.

HeyGen peut-il soutenir la méthode Lean Marketplace pour la création de contenu vidéo ?

Absolument. Les capacités efficaces de transformation de texte en vidéo et de génération de voix off de HeyGen s'alignent parfaitement avec la méthode Lean Marketplace. Cela permet une itération rapide et un test du contenu vidéo, garantissant que vous atteignez rapidement l'adéquation problème-solution et produit-marché avec un minimum de ressources.

Comment HeyGen simplifie-t-il la production de cours vidéo de haute qualité pour ma place de marché ?

HeyGen simplifie la production de cours vidéo de haute qualité pour la place de marché en utilisant des avatars IA et un soutien étendu de la bibliothèque de médias. Vous pouvez générer facilement un contenu engageant avec des sous-titres automatisés, facilitant ainsi la création d'un cours vidéo complet pour votre audience.

