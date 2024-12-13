Créez facilement des vidéos de révision de textes publicitaires

Transformez les retours clients en publicités vidéo puissantes avec des voix off alimentées par l'IA.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo promotionnelle dynamique de 90 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les professionnels du e-commerce à la recherche d'un créateur de vidéos de révision robuste. Le style visuel doit être moderne et engageant, avec une musique de fond entraînante et des textes à l'écran, démontrant comment les retours clients peuvent être intégrés de manière fluide. Mettez en avant les modèles personnalisables de HeyGen et la possibilité d'ajouter des avatars AI pour donner vie aux avis produits, rendant le processus de création intuitif.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo didactique de 2 minutes destinée aux créateurs de contenu et aux agences de marketing, illustrant les meilleures pratiques pour créer des vidéos de révision. L'esthétique visuelle doit être épurée et de type tutoriel, avec une voix calme et autoritaire guidant les spectateurs à chaque étape. Montrez comment tirer parti de la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour les séquences B-roll et le redimensionnement flexible des ratios d'aspect et des exports pour optimiser leur vidéo finale de révision pour diverses plateformes.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo convaincante de 45 secondes à destination des stratèges de marque et des spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux, soulignant le pouvoir des avis vérifiés dans les vidéos marketing. La présentation visuelle doit être rapide et inspirante, utilisant des graphiques percutants et une voix off énergique pour transmettre l'urgence et la confiance. Démontrez comment les modèles et scènes de HeyGen peuvent rapidement construire des publicités vidéo marketing visuellement attrayantes, en incorporant des avatars AI pour délivrer des témoignages authentiques.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne la création de vidéos de révision de textes publicitaires

Transformez vos retours clients et textes publicitaires en vidéos marketing convaincantes avec notre créateur de vidéos de révision intuitif. Exploitez des preuves authentiques pour engager votre audience sans effort.

1
Step 1
Collez votre texte publicitaire ou vos avis
Saisissez votre texte publicitaire ou vos avis clients pour générer instantanément un script. Notre plateforme utilise la fonctionnalité de texte-à-vidéo, rendant simple la conversion de votre contenu écrit en format vidéo.
2
Step 2
Choisissez votre avatar AI
Sélectionnez un avatar AI professionnel pour présenter votre contenu de révision. Cette fonctionnalité vous permet de personnaliser vos vidéos marketing avec une gamme diversifiée de présentateurs virtuels, renforçant la preuve authentique.
3
Step 3
Ajoutez des voix off professionnelles
Générez une voix off au son naturel pour votre script vidéo. Notre génération de voix off garantit que votre message est délivré clairement et professionnellement, captivant votre audience avec des voix off alimentées par l'IA.
4
Step 4
Exportez votre vidéo de révision marketing
Appliquez vos contrôles de marque uniques, y compris les logos et les couleurs, pour vous assurer que votre vidéo de révision s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque. Exportez vos vidéos marketing polies, optimisées pour toute plateforme, prêtes à être partagées.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des clips de révision engageants pour les réseaux sociaux

Générez des clips vidéo courts et dynamiques de révisions de textes publicitaires parfaits pour le partage et la diffusion sur les réseaux sociaux.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de révision marketing ?

L'éditeur vidéo en ligne intuitif de HeyGen vous permet de créer des vidéos de révision marketing efficacement. En utilisant des voix off alimentées par l'IA et la fonctionnalité de texte-à-vidéo, vous pouvez rapidement transformer des scripts en publicités vidéo dynamiques, simplifiant ainsi l'ensemble du processus de production.

Puis-je personnaliser l'apparence de mes vidéos de révision de produits avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque robustes et des modèles personnalisables pour personnaliser vos vidéos de révision de produits. Vous pouvez intégrer votre logo, choisir des couleurs spécifiques à votre marque et utiliser notre bibliothèque de médias pour garantir que vos vidéos reflètent constamment l'identité de votre marque et améliorent votre texte publicitaire.

Quelles fonctionnalités HeyGen propose-t-il pour créer des avis produits vérifiables ?

HeyGen soutient la présentation de preuves authentiques et d'avis vérifiés en permettant une communication claire et engageante. Avec des avatars AI et des voix off, ainsi que des sous-titres automatiques, vos retours clients gagnent en crédibilité, transmettant efficacement les évaluations et renforçant la confiance.

HeyGen facilite-t-il la production rapide de publicités vidéo marketing à partir des retours clients ?

Oui, HeyGen est conçu pour générer efficacement de nombreuses vidéos marketing et textes publicitaires à partir des retours clients à grande échelle. Ses capacités permettent la conversion rapide de texte en vidéos de révision convaincantes, rendant la création de publicités vidéo marketing percutantes beaucoup plus rapide.

