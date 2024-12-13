Créer des Vidéos de Sécurité Maritime : Formation Rapide et Efficace

Exploitez les avatars AI pour des vidéos de formation à la sécurité engageantes qui simplifient les exercices d'urgence complexes et garantissent une conformité totale.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de formation de 2 minutes basée sur des scénarios, conçue pour les équipages expérimentés suivant une formation de remise à niveau sur les exercices d'urgence comme 'homme à la mer'. La vidéo doit adopter un style visuel réaliste et informatif, en incorporant le support de la bibliothèque de médias/stock et en utilisant le texte-à-vidéo à partir du script pour souligner les points de décision et actions critiques. Ce contenu simulera des situations urgentes pour renforcer efficacement les procédures de réponse d'urgence établies.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'instruction de 60 secondes ciblant une main-d'œuvre maritime internationale diversifiée, illustrant l'utilisation correcte des équipements de protection individuelle (formation à la sécurité EPI). Le style visuel et audio doit être propre, direct et facile à suivre, avec des avatars AI démontrant chaque étape. Il est crucial que la vidéo inclue des sous-titres multilingues pour s'adresser aux non-anglophones, améliorant la compréhension de tous les membres d'équipage.
Exemple de Prompt 3
Pour les briefings avant le départ, une vidéo explicative engageante de 45 secondes est essentielle pour rappeler à tous les membres d'équipage les protocoles de sécurité essentiels avant de prendre la mer. Adoptant un style visuel dynamique et concis, elle utilisera les modèles et scènes de HeyGen pour une création rapide. La capacité d'exporter avec redimensionnement du format d'image garantit son adéquation pour divers formats d'affichage, facilitant une diffusion rapide et efficace des informations sur les vérifications de sécurité cruciales.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Sécurité Maritime

Développez une formation à la sécurité maritime engageante et conforme avec des outils de création vidéo alimentés par l'AI, assurant une communication claire et un apprentissage efficace pour votre équipage.

1
Step 1
Créez le Script de Votre Projet
Commencez par coller votre script de sécurité ou en sélectionnant un modèle professionnel pour générer instantanément la base de votre contenu vidéo piloté par l'AI en utilisant la capacité texte-à-vidéo de HeyGen.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Médias
Améliorez vos vidéos de sécurité maritime en choisissant parmi divers avatars AI, assurant un présentateur engageant et relatable pour votre équipage.
3
Step 3
Générez des Voix Off et Sous-titres
Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour ajouter une narration professionnelle dans plusieurs langues, rendant vos vidéos de formation à la sécurité universellement compréhensibles.
4
Step 4
Exportez et Déployez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo, appliquez le redimensionnement du format d'image et exportez pour diverses plateformes, et déployez votre contenu de sécurité critique sur des plateformes en ligne ou des systèmes LMS.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les Protocoles de Sécurité Complexes

Expliquez clairement les procédures de sécurité maritime complexes et les exercices d'urgence en utilisant des vidéos explicatives AI pour une meilleure compréhension et conformité.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de sécurité maritime ?

HeyGen utilise des outils basés sur l'AI pour simplifier considérablement le processus de création de vidéos de sécurité maritime de haute qualité. Vous pouvez transformer des scripts en vidéos de formation à la sécurité engageantes en utilisant des avatars AI, rendant les protocoles de sécurité complexes faciles à comprendre et à mettre en œuvre rapidement.

Quels outils basés sur l'AI HeyGen propose-t-il pour créer des vidéos de formation à la sécurité engageantes ?

HeyGen offre des outils avancés basés sur l'AI, y compris des avatars AI réalistes et la génération de voix off, pour créer des vidéos de formation à la sécurité captivantes. Ces fonctionnalités permettent la production de contenus de formation basés sur des scénarios dynamiques avec des sous-titres multilingues, garantissant que vos protocoles de sécurité atteignent efficacement des audiences diversifiées.

Comment HeyGen aide-t-il à garantir la conformité dans la formation à la sécurité via sa plateforme ?

HeyGen aide les organisations à créer des vidéos de formation à la sécurité cohérentes et conformes grâce à des modèles personnalisables et des contrôles de marque. Ses fonctionnalités, telles que le texte-à-vidéo à partir du script et les sous-titres, rendent efficace la production de vidéos explicatives précises pour divers protocoles de sécurité requis pour la conformité.

Quelles fonctionnalités HeyGen propose-t-il pour créer des vidéos de sécurité maritime multilingues ?

HeyGen permet la création de vidéos de sécurité maritime multilingues en offrant une génération de voix off robuste et des sous-titres multilingues automatiques. Cela garantit que les informations de sécurité critiques peuvent être communiquées efficacement à un équipage mondial, quelle que soit leur langue maternelle, améliorant ainsi la compréhension globale.

