Rationalisez la création de vidéos détaillées de configuration de fabrication avec la fonction de conversion de texte en vidéo de HeyGen, garantissant un apprentissage visuel engageant pour votre équipe.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo engageante de 45 secondes pour les superviseurs de fabrication, montrant comment utiliser un "modèle de vidéos de configuration de fabrication" pour déployer rapidement des modules de formation pour diverses lignes de production. La vidéo doit avoir un style visuel dynamique et efficace, utilisant les capacités de conversion de texte en vidéo à partir de scripts pour transformer les guides écrits en instructions visuellement attrayantes, complètes avec sous-titres pour l'accessibilité. Cela aidera à rationaliser la création de contenu dans tous les départements.
Exemple de Prompt 2
Produisez un "tutoriel vidéo piloté par l'AI" de 2 minutes pour les ingénieurs expérimentés, explorant des "processus de fabrication" complexes et des opérations de machines avancées. Le style visuel et audio doit être hautement informatif, intégrant des schémas détaillés et des séquences réelles de la bibliothèque multimédia/stock, accompagnés d'une génération de voix off précise, potentiellement en plusieurs langues pour les équipes mondiales. L'objectif est de fournir des vidéos complètes et de qualité professionnelle qui améliorent la compréhension technique.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo de 90 secondes spécifiquement conçue pour "créer des vidéos de configuration de fabrication" pour la formation critique à la sécurité, ciblant tout le personnel de l'usine et les agents de sécurité. Le style visuel doit être sérieux et direct, utilisant un avatar AI pour livrer des présentations vidéo personnalisées des protocoles de sécurité, garantissant que le message est clair et percutant. Exploitez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour garantir que le contenu soit optimalement visible sur diverses plateformes de communication interne, en faisant un tutoriel vidéo engageant pour tous.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Création de Vidéos de Configuration de Fabrication

Produisez rapidement des vidéos de configuration de fabrication claires et engageantes avec des outils alimentés par l'AI, transformant des processus complexes en guides d'apprentissage visuel accessibles.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Choisissez un Modèle
Commencez par saisir vos instructions de configuration en utilisant la fonction "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen. Vous pouvez taper ou coller votre contenu, ou sélectionner un "modèle de vidéos de configuration de fabrication" préconçu pour structurer rapidement votre tutoriel.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et une Narration Engagés
Améliorez votre vidéo avec des présentateurs dynamiques en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI". Ces assistants virtuels peuvent démontrer clairement les étapes de configuration, rendant votre tutoriel plus engageant et facile à suivre.
3
Step 3
Générez des Sous-titres et Personnalisez Votre Vidéo
Assurez-vous que votre contenu est accessible à tous en générant automatiquement des "sous-titres" précis pour vos vidéos. Cette fonctionnalité améliore la compréhension et l'adhésion aux instructions complexes, créant des vidéos de qualité professionnelle sans effort.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Configuration Guidée
Finalisez votre vidéo d'instruction en utilisant l'option "Redimensionnement et exportations de rapport d'aspect". Cela vous permet d'adapter votre contenu à n'importe quelle plateforme, garantissant que votre guide d'"apprentissage visuel" atteigne efficacement votre équipe.

Cas d'Utilisation

Simplifiez les Procédures Techniques

.

Transformez les guides de configuration de machines CNC complexes et d'autres processus de fabrication en vidéos claires et de qualité professionnelle avec des avatars AI et des voix off.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il faciliter la création de vidéos techniques de configuration de fabrication ?

HeyGen utilise des outils AI avancés, y compris des avatars AI et des voix off AI, pour simplifier la production de tutoriels vidéo pilotés par l'AI pour des processus complexes comme le réglage de machine CNC. Il fournit également un générateur de sous-titres AI pour améliorer l'apprentissage visuel et l'accessibilité des processus de fabrication.

HeyGen propose-t-il des modèles pour simplifier la production de vidéos de configuration de fabrication ?

Oui, HeyGen propose une variété de modèles et de scènes conçus pour rationaliser la création de contenu, facilitant la production de vidéos de qualité professionnelle, y compris des vidéos de configuration de fabrication, sans expérience approfondie en montage vidéo.

HeyGen peut-il prendre en charge des tutoriels vidéo personnalisés et multilingues pour la fabrication ?

Absolument, HeyGen permet la création de présentations vidéo personnalisées avec des voix off multilingues, garantissant que vos tutoriels vidéo engageants pour les processus de fabrication atteignent efficacement un public mondial.

Quels outils AI HeyGen propose-t-il pour améliorer l'apprentissage visuel en fabrication ?

HeyGen offre des outils AI puissants comme le générateur de texte en vidéo gratuit et le générateur de sous-titres AI pour créer des vidéos de qualité professionnelle avec facilité. Ces fonctionnalités, combinées avec des sous-titres automatiques, améliorent considérablement l'apprentissage visuel pour comprendre des processus de fabrication complexes.

