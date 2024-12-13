Créez des Vidéos de Présentation de Manager : Rapide & Professionnel

Produisez rapidement des présentations de manager engageantes et personnalisées qui boostent le moral de l'équipe et le recrutement, en utilisant des avatars AI professionnels.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 60 secondes pour présenter l'équipe, destinée aux membres existants et aux départements transversaux, mettant en avant l'approche collaborative et le rôle d'un nouveau manager au sein de l'organisation. Le style visuel doit être dynamique et informatif, avec un ton audio clair et engageant. Utilisez les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour mettre en lumière les responsabilités clés et favoriser un environnement de vidéos professionnelles, promouvant la compréhension inter-départementale.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'introduction concise de 30 secondes pour un nouveau manager, destinée aux parties prenantes externes ou pour une annonce à l'échelle de l'entreprise. La vidéo doit adopter un style visuel élégant et autoritaire, accompagné d'un audio confiant et inspirant via la génération de voix off de HeyGen. Cette courte pièce percutante de narration vidéo transmettra rapidement la vision et le leadership du manager, établissant un ton professionnel.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de présentation de manager engageante de 50 secondes pour tous les employés dans le cadre d'une série interne 'Faites connaissance avec votre manager', en se concentrant sur des faits légers et une personnalité accessible. Le style visuel doit être lumineux et engageant, complété par une piste audio amicale. Améliorez le récit avec des visuels diversifiés de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, garantissant que cette pièce de narration vidéo offre une approche unique et mémorable pour présenter un manager.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Présentation de Manager

Produisez sans effort des vidéos de présentation de manager professionnelles et personnalisées en utilisant des avatars AI et des modèles personnalisables pour une intégration et une connexion d'équipe fluides.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle ou un Script
Commencez à créer vos vidéos de présentation de manager en choisissant parmi nos modèles alimentés par l'AI ou en collant votre script pour utiliser le texte-vidéo à partir du script.
2
Step 2
Personnalisez Votre Avatar AI et Script
Sélectionnez un avatar AI engageant pour délivrer vos messages vidéo personnalisés. Affinez votre script pour une génération de voix off fluide.
3
Step 3
Améliorez Votre Vidéo avec Branding et Médias
Faites briller vos vidéos professionnelles en intégrant l'identité de votre entreprise grâce aux contrôles de branding (logo, couleurs) et en enrichissant les scènes vidéo personnalisables avec des médias stock.
4
Step 4
Générez et Partagez Votre Présentation
Finalisez votre vidéo, en assurant la clarté avec des sous-titres/légendes. Ensuite, générez et exportez votre vidéo professionnelle dans le format idéal pour les plateformes utilisées dans l'intégration et la formation des employés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez Rapidement des Présentations Engagantes

Générez rapidement des vidéos de présentation de manager de haute qualité et professionnelles en utilisant des modèles alimentés par l'AI pour une communication d'équipe efficace.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de présentation de manager ?

HeyGen permet aux équipes RH et aux managers de créer facilement des vidéos de présentation de manager professionnelles en utilisant des modèles alimentés par l'AI et des scènes vidéo personnalisables. Cela simplifie l'intégration et la formation des employés en offrant une expérience cohérente et engageante.

Quelles fonctionnalités uniques HeyGen offre-t-il pour les vidéos de présentation d'équipe ?

HeyGen vous permet de générer des vidéos de présentation d'équipe engageantes avec des avatars AI réalistes à partir de scripts texte-vidéo. Notre vaste bibliothèque de modèles vidéo assure un look soigné et cohérent pour toutes vos vidéos de présentation.

Puis-je personnaliser les vidéos de présentation réalisées avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen permet une personnalisation étendue de vos vidéos de présentation. Vous pouvez personnaliser les scènes, intégrer les couleurs et logos de votre marque, et délivrer des messages vidéo personnalisés uniques aux nouvelles recrues, assurant une touche professionnelle.

Pourquoi les équipes RH devraient-elles utiliser HeyGen pour l'intégration des employés ?

HeyGen sert d'outil de recrutement inestimable et facilite une intégration et une formation des employés sans accroc en permettant aux équipes RH de créer rapidement du contenu de narration vidéo de haute qualité. Cela garantit que les nouveaux employés reçoivent des informations cohérentes et engageantes dès le premier jour.

