Optimisez la Sécurité : Créez des Vidéos de Procédures de Confinement avec l'AI

Améliorez la formation à la sécurité scolaire avec des vidéos de procédures de confinement faciles à créer. Utilisez nos modèles et scènes pour simplifier la création de votre contenu.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo professionnelle de 60 secondes spécifiquement pour les employés d'entreprise et les gestionnaires d'installations, détaillant de manière exhaustive une procédure de confinement sur le lieu de travail. Cette vidéo doit tirer parti de la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour présenter des visuels clairs et directs des actions critiques et des zones sécurisées, avec une voix autoritaire et des sous-titres/captions proéminents pour communiquer efficacement les informations essentielles de formation à la sécurité à travers l'organisation.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo percutante de 30 secondes pour le grand public et les intervenants d'urgence, démontrant les étapes critiques d'une procédure de confinement suivant un protocole de réponse standard. Le style visuel et audio doit être urgent mais informatif, avec des graphiques simples et faciles à comprendre et des instructions orales concises. Accélérez la création en utilisant les modèles professionnels et les scènes de HeyGen, complétés par des visuels pertinents de sa bibliothèque de médias/stock.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de formation AI complète de 90 secondes ciblant les responsables de formation et les responsables de la conformité, détaillant spécifiquement les systèmes de confinement avancés et la formation générale à la sécurité. Cette vidéo doit employer une approche visuelle détaillée et modulaire avec des séquences B-roll engageantes et une narration professionnelle. Assurez son adaptabilité pour diverses plateformes en utilisant la capacité de redimensionnement et d'exportation des formats d'image de HeyGen, permettant une distribution facile de ces informations vitales.
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Procédures de Confinement

Produisez rapidement des vidéos claires et complètes de procédures de confinement en utilisant des outils pilotés par l'AI, garantissant que votre communauté est préparée et informée avec précision.

Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez par sélectionner un "Modèle" préconçu pertinent pour les procédures de sécurité ou scolaires. La vaste bibliothèque de HeyGen vous permet de démarrer votre projet avec une base structurée.
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Donnez vie à votre script en choisissant un "avatar AI" pour narrer votre procédure de confinement. Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars pour transmettre votre message de sécurité avec une touche humaine.
Step 3
Personnalisez Votre Contenu
Saisissez votre script de confinement spécifique et "personnalisez le contenu vidéo" avec des visuels adaptés. Utilisez la fonctionnalité "Texte à vidéo à partir de script" pour garantir que vos instructions sont précises et faciles à suivre.
Step 4
Exportez et Partagez
Générez vos "vidéos de procédures de confinement" finales et préparez-les pour la distribution. Utilisez la fonction de "redimensionnement et d'exportation des formats d'image" de HeyGen pour optimiser votre vidéo pour diverses plateformes et atteindre efficacement votre public.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les Procédures Complexes

Transformez des procédures de confinement complexes en vidéos AI claires et digestes, garantissant que tout le monde comprend et peut se souvenir des protocoles de sécurité essentiels.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos engageantes de procédures de confinement ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de procédures de confinement de haute qualité en utilisant l'AI. Profitez de notre plateforme intuitive pour transformer des scripts en contenu vidéo dynamique avec des avatars AI et des voix off AI réalistes, garantissant une communication claire pour une formation à la sécurité essentielle.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour les vidéos de formation à la sécurité ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes pour développer des vidéos de formation à la sécurité percutantes, y compris un générateur de texte à vidéo gratuit, des avatars AI personnalisables et de nombreux modèles. Ces outils vous permettent de produire efficacement des vidéos de formation AI complètes, améliorant l'apprentissage et la rétention.

Puis-je personnaliser le contenu des procédures de confinement scolaire avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen vous permet de personnaliser entièrement le contenu vidéo des procédures de confinement scolaire pour répondre à vos besoins spécifiques. Vous pouvez facilement ajouter votre marque, choisir parmi divers porte-parole AI, et adapter chaque scène pour représenter fidèlement votre plan de sécurité scolaire.

Comment la création de vidéos pilotée par l'AI simplifie-t-elle la production de formations à la sécurité ?

La création de vidéos pilotée par l'AI avec HeyGen simplifie considérablement la production de matériel de formation à la sécurité crucial. En automatisant la conversion de script en vidéo et en offrant des avatars AI disponibles, HeyGen aide les organisations à générer rapidement des vidéos claires et cohérentes sans avoir besoin d'équipements complexes ou d'équipes de tournage.

