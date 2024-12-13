Libérez l'IA pour créer des vidéos de cas d'utilisation des LLM pour un impact

Permettez aux marketeurs et formateurs de produire des vidéos engageantes plus rapidement avec la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une équipe RH ou un formateur créant une vidéo de formation de 45 secondes sur des applications pratiques des LLM. Cette vidéo nécessite un style visuel élégant et informatif avec une narration professionnelle, utilisant les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off pour livrer des vidéos de formation percutantes.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo persuasive de 60 secondes destinée aux leaders des ventes et aux responsables de la réussite client, illustrant les capacités avancées des LLM pour des expériences interactives. Employez un style moderne et visuellement attrayant avec une musique de fond entraînante, en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen et le support étendu de la bibliothèque de médias/stock pour améliorer l'engagement des spectateurs.
Exemple de Prompt 3
Comment quelqu'un peut-il rapidement créer une vidéo explicative de 30 secondes présentant divers cas d'utilisation des LLM avec une esthétique propre et professionnelle ? Ciblez un large public intéressé par la vidéo AI, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen et le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio pour produire des vidéos concises avec une voix off professionnelle.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne la création de vidéos de cas d'utilisation des LLM

Produisez sans effort des vidéos professionnelles et engageantes de cas d'utilisation des LLM avec des outils alimentés par l'IA, simplifiant votre processus de création de contenu.

1
Step 1
Choisissez un modèle de vidéo
Commencez votre projet en sélectionnant parmi une bibliothèque de "modèles et scènes" professionnels adaptés aux cas d'utilisation des LLM, vous aidant à "créer des vidéos de cas d'utilisation des LLM" efficacement.
2
Step 2
Sélectionnez votre avatar AI
Donnez vie à votre récit en choisissant parmi divers "avatars AI" pour agir en tant que présentateur à l'écran, garantissant que votre message est délivré clairement et professionnellement.
3
Step 3
Ajoutez votre script
Saisissez votre script détaillé pour votre cas d'utilisation des LLM. Notre capacité de "texte-à-vidéo à partir d'un script" animera automatiquement votre avatar choisi, parfait pour les "vidéos de porte-parole".
4
Step 4
Générez votre vidéo
Une fois votre script et votre avatar définis, générez votre "vidéo AI" finale. Vous pouvez ensuite utiliser le "redimensionnement et les exports d'aspect-ratio" pour préparer votre contenu pour diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Partager des démonstrations rapides de cas d'utilisation des LLM

.

Produisez rapidement des vidéos courtes captivantes pour les réseaux sociaux afin de démontrer des applications spécifiques des LLM et leurs avantages à un public plus large.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen aide-t-il à créer des vidéos engageantes avec l'IA ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire des vidéos engageantes en utilisant des avatars AI réalistes et des capacités de texte-à-vidéo à partir d'un script. Cela permet de créer du contenu convaincant comme des vidéos de porte-parole de manière efficace et professionnelle.

HeyGen peut-il fournir des modèles pour les vidéos de cas d'utilisation des LLM ?

Absolument, HeyGen propose des modèles dédiés aux vidéos de cas d'utilisation des LLM pour simplifier la création de contenu explicatif et d'expériences interactives. Ces modèles vous aident à développer des vidéos sophistiquées rapidement et facilement.

Quels types de professionnels bénéficient de la création de vidéos AI de HeyGen ?

Les marketeurs, les équipes RH, les formateurs, les leaders des ventes et les responsables de la réussite client tirent tous parti des outils AI de HeyGen pour créer des vidéos de formation de haute qualité et des communications percutantes. Notre plateforme simplifie la production complexe de vidéos AI pour divers besoins professionnels.

HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités avancées de production vidéo ?

Oui, HeyGen intègre diverses fonctionnalités avancées, y compris une génération de voix off robuste, des sous-titres, des contrôles de branding et une vaste bibliothèque de médias. Ces outils AI améliorent considérablement la qualité et la flexibilité globales de la production vidéo AI.

