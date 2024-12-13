Libérez l'IA pour créer des vidéos de cas d'utilisation des LLM pour un impact
Permettez aux marketeurs et formateurs de produire des vidéos engageantes plus rapidement avec la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez une équipe RH ou un formateur créant une vidéo de formation de 45 secondes sur des applications pratiques des LLM. Cette vidéo nécessite un style visuel élégant et informatif avec une narration professionnelle, utilisant les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off pour livrer des vidéos de formation percutantes.
Développez une vidéo persuasive de 60 secondes destinée aux leaders des ventes et aux responsables de la réussite client, illustrant les capacités avancées des LLM pour des expériences interactives. Employez un style moderne et visuellement attrayant avec une musique de fond entraînante, en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen et le support étendu de la bibliothèque de médias/stock pour améliorer l'engagement des spectateurs.
Comment quelqu'un peut-il rapidement créer une vidéo explicative de 30 secondes présentant divers cas d'utilisation des LLM avec une esthétique propre et professionnelle ? Ciblez un large public intéressé par la vidéo AI, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen et le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio pour produire des vidéos concises avec une voix off professionnelle.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Éduquer sur les cas d'utilisation des LLM.
Créez efficacement des cours vidéo complets expliquant diverses applications des LLM et atteignez un public mondial, rendant les concepts complexes faciles à comprendre.
Améliorer l'engagement de la formation LLM.
Utilisez des vidéos alimentées par l'IA pour rendre les cas d'utilisation des LLM très engageants, améliorant la rétention et la compréhension des apprenants à travers différentes équipes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen aide-t-il à créer des vidéos engageantes avec l'IA ?
HeyGen permet aux utilisateurs de produire des vidéos engageantes en utilisant des avatars AI réalistes et des capacités de texte-à-vidéo à partir d'un script. Cela permet de créer du contenu convaincant comme des vidéos de porte-parole de manière efficace et professionnelle.
HeyGen peut-il fournir des modèles pour les vidéos de cas d'utilisation des LLM ?
Absolument, HeyGen propose des modèles dédiés aux vidéos de cas d'utilisation des LLM pour simplifier la création de contenu explicatif et d'expériences interactives. Ces modèles vous aident à développer des vidéos sophistiquées rapidement et facilement.
Quels types de professionnels bénéficient de la création de vidéos AI de HeyGen ?
Les marketeurs, les équipes RH, les formateurs, les leaders des ventes et les responsables de la réussite client tirent tous parti des outils AI de HeyGen pour créer des vidéos de formation de haute qualité et des communications percutantes. Notre plateforme simplifie la production complexe de vidéos AI pour divers besoins professionnels.
HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités avancées de production vidéo ?
Oui, HeyGen intègre diverses fonctionnalités avancées, y compris une génération de voix off robuste, des sous-titres, des contrôles de branding et une vaste bibliothèque de médias. Ces outils AI améliorent considérablement la qualité et la flexibilité globales de la production vidéo AI.