Créez des Vidéos de Formation au Chat en Direct pour un Meilleur Support

Exploitez notre plateforme vidéo AI pour créer facilement des vidéos de formation client engageantes avec des avatars AI et gagner du temps.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo moderne et engageante de 90 secondes, spécifiquement destinée aux développeurs d'e-learning et aux spécialistes de la formation, illustrant le processus fluide de transformation des protocoles de chat en direct complexes en vidéos explicatives digestes en utilisant HeyGen. La vidéo doit comporter des animations de texte dynamiques à l'écran et une musique de fond entraînante, soulignant l'efficacité obtenue en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer rapidement des modules de formation détaillés sur notre plateforme vidéo AI.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo concise de 45 secondes, dynamique et entraînante, conçue pour les propriétaires de petites entreprises et les chefs d'équipe, mettant en avant la facilité inégalée de mise à jour des vidéos de formation client pour les nouvelles fonctionnalités de chat en direct. L'esthétique visuelle doit être lumineuse et axée sur les solutions, avec des coupes rapides démontrant des scénarios avant-après, tandis qu'une voix off amicale et énergique explique comment les mises à jour faciles sont rendues possibles grâce à la génération efficace de voix off de HeyGen, garantissant que le contenu de formation est toujours actuel et pertinent pour les agents de chat en direct.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo complète de 2 minutes pour les départements de formation des entreprises et les entreprises mondiales, axée sur la création de vidéos de formation au chat en direct accessibles qui répondent à une main-d'œuvre internationale. Le style visuel doit être propre et professionnel, mettant en avant du contenu multilingue, soutenu par une voix confiante et instructive. Démontrez le rôle crucial de la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir que chaque vidéo de formation au chat en direct atteigne un public diversifié, améliorant la compréhension et la conformité dans toutes les régions.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Création de Vidéos de Formation au Chat en Direct

Transformez votre support de chat en direct en modules de formation engageants et faciles à comprendre. Créez sans effort des tutoriels vidéo puissants avec des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo.

1
Step 1
Collez Votre Script de Formation
Commencez par coller votre script de formation au chat en direct dans HeyGen. Notre plateforme utilise le texte-à-vidéo à partir du script pour convertir votre texte en contenu vidéo initial.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter votre formateur. Ces avatars AI réalistes offrent un visage cohérent et engageant pour vos vidéos de formation client.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et du Branding
Améliorez votre vidéo avec des visuels pertinents et de la musique de fond. Utilisez nos modèles et scènes pour personnaliser votre vidéo et appliquer des contrôles de branding pour un aspect professionnel.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Formation
Finalisez votre vidéo de formation au chat en direct et exportez-la dans le format d'aspect souhaité. Vous pouvez également ajouter des sous-titres/captions pour garantir l'accessibilité à tous les apprenants.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier l'Information Complexe pour l'Apprentissage

.

Décomposez des procédures de chat en direct complexes et des fonctionnalités de produit en tutoriels vidéo alimentés par l'AI facilement digestibles pour un apprentissage efficace.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen utilise-t-il l'AI pour simplifier la création de vidéos ?

HeyGen est une plateforme vidéo AI avancée qui utilise des avatars AI de pointe et une génération sophistiquée de voix off pour transformer votre script en vidéos professionnelles. Cette approche innovante réduit considérablement les complexités de la production vidéo traditionnelle, facilitant la création de vidéos telles que des vidéos de formation client et des guides pratiques de manière efficace.

Puis-je personnaliser les éléments visuels et le branding des vidéos créées avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding étendus, vous permettant de personnaliser votre vidéo avec des logos d'entreprise, des couleurs et des éléments visuels spécifiques. Vous pouvez commencer avec des modèles préconçus et ensuite mettre à jour facilement le contenu, garantissant que vos vidéos de formation client et autres actifs reflètent constamment l'identité de votre marque.

Quels types de vidéos de formation et éducatives HeyGen peut-il m'aider à produire ?

HeyGen est idéal pour créer une large gamme de contenus de formation et éducatifs, y compris des vidéos de formation au chat en direct, des tutoriels vidéo complets et des modules d'e-learning engageants. Notre plateforme vous permet de créer des vidéos à partir d'un simple script, économisant un temps considérable par rapport aux méthodes traditionnelles de production vidéo.

HeyGen inclut-il des fonctionnalités pour améliorer l'accessibilité et la portée des vidéos ?

Oui, HeyGen intègre des fonctionnalités essentielles comme les sous-titres et captions automatiques pour garantir que vos vidéos soient accessibles à un public plus large. Associés à des voix off AI de haute qualité, ces outils permettent une communication efficace dans divers formats pour toutes vos vidéos explicatives et contenus de formation client.

