Créez Facilement des Vidéos de Sécurité pour la Bibliothèque

Rationalisez votre bibliothèque de vidéos de formation et engagez les employés avec des avatars AI réalistes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de rappel de 45 secondes pour le personnel existant, axée sur des protocoles d'urgence spécifiques au sein de la bibliothèque. Le style visuel doit être engageant et basé sur des scénarios, incorporant une musique de fond subtile et une voix off amicale et informative. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour une création rapide et bénéficiez d'une génération de voix off fluide.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo pédagogique de 90 secondes destinée aux équipes RH et aux formateurs sur la manière de 'créer des vidéos de sécurité pour la bibliothèque' de manière efficace et adaptable. Le style visuel doit être instructif, avec des enregistrements d'écran et des superpositions de texte claires, accompagnés d'un ton calme et éducatif. Démontrez la mise à jour du contenu en utilisant la fonction de texte en vidéo de HeyGen à partir d'un script et assurez-vous que toutes les informations cruciales sont transmises via des sous-titres.
Exemple de Prompt 3
Concevez une annonce de service public de 30 secondes pour les usagers de la bibliothèque, mettant en avant des conseils de sécurité généraux dans un style visuel accueillant et illustratif, enrichi par des médias de stock. L'audio doit comporter une voix off douce et rassurante. Optimisez la vidéo pour divers affichages en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen, en faisant un ajout précieux à votre 'bibliothèque de vidéos de formation'.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Sécurité pour la Bibliothèque

Construisez rapidement une bibliothèque complète de vidéos de formation à la sécurité professionnelle avec des avatars AI, des voix off et des modèles pour rationaliser la formation de vos employés.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo de Formation à la Sécurité
Commencez par convertir votre script de sécurité en une vidéo dynamique, en utilisant des modèles et scènes professionnels ou en partant de zéro pour garantir que votre contenu soit précis et engageant.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Voix
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter vos consignes de sécurité, puis ajoutez des voix off naturelles dans diverses langues pour transmettre clairement votre message.
3
Step 3
Améliorez l'Accessibilité avec des Sous-titres
Assurez-vous que vos messages de sécurité soient inclusifs et clairs pour tous les employés en ajoutant automatiquement des sous-titres précis, offrant des options multilingues pour des équipes diversifiées.
4
Step 4
Organisez dans Votre Bibliothèque de Vidéos de Formation
Exportez vos vidéos de sécurité terminées en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect, puis intégrez-les facilement dans votre bibliothèque de vidéos de formation existante pour rationaliser la formation et l'accès pour les équipes RH et les employés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Procédures de Sécurité Complexes

Utilisez l'AI pour décomposer des procédures de sécurité complexes en vidéos claires et compréhensibles, rendant les informations critiques accessibles à tous.

Questions Fréquemment Posées

Comment les avatars AI de HeyGen peuvent-ils améliorer nos vidéos de formation à la sécurité ?

HeyGen utilise des "avatars AI" avancés pour aider à "créer des vidéos de sécurité pour la bibliothèque" qui sont engageantes et cohérentes. Cette capacité technique permet aux "équipes RH" de produire efficacement des "vidéos de formation à la sécurité" de haute qualité sans avoir besoin d'acteurs ou de production extensive.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour rationaliser la production vidéo ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes telles que la conversion de texte en vidéo, des "voix off" automatisées et des "sous-titres" pour "rationaliser la création" de vidéos de formation. Ces outils "améliorent l'accessibilité" et vous permettent de construire rapidement votre "bibliothèque de vidéos de formation" avec un minimum d'effort.

HeyGen peut-il nous aider à développer rapidement des vidéos de sécurité standardisées ?

Absolument, HeyGen offre une variété d'options de "modèles de vidéos de sécurité" et de personnalisation pour votre marque. Cela vous permet de "créer rapidement des vidéos de sécurité pour la bibliothèque" et de maintenir une apparence et une sensation cohérentes dans tout votre contenu crucial.

HeyGen prend-il en charge des options multilingues pour la formation des employés à l'échelle mondiale ?

Oui, HeyGen prend en charge des "options multilingues" complètes, vous permettant de générer des "vidéos de formation à la sécurité" dans diverses langues. Cela garantit que vos "employés" dans le monde entier peuvent accéder et comprendre les informations de sécurité vitales, "améliorant l'accessibilité" pour une main-d'œuvre diversifiée.

