Simplifiez la création de plans de cours pour les enseignants avec des vidéos éducatives engageantes. Utilisez la fonction Texte-en-vidéo de HeyGen pour produire rapidement du contenu dynamique.

Exemple de Prompt 1
Découvrez l'efficacité de la création de vidéos de planification de cours dynamiques directement à partir de contenu YouTube dans ce guide engageant de 1,5 minute. Conçu pour les éducateurs cherchant des moyens innovants d'utiliser des vidéos éducatives existantes, ce tutoriel adopte un style visuel dynamique et instructif, démontrant comment la bibliothèque de médias/stock de HeyGen vous aide à intégrer et adapter sans effort le contenu 'plan de cours à partir de vidéo YouTube', avec sous-titres automatiques pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Cette vidéo instructive de 90 secondes présente comment les concepteurs pédagogiques et les formateurs peuvent affiner leur processus de conception de cours en utilisant la plateforme intuitive de HeyGen. Avec un style visuel et audio propre et illustratif, elle souligne l'importance de définir des objectifs d'apprentissage clairs et démontre comment la fonction Modèles & scènes de HeyGen permet une itération sans effort et la possibilité de modifier les composants du plan de cours avec une facilité sans précédent, garantissant que votre contenu est parfaitement structuré.
Exemple de Prompt 3
Débloquez le plein potentiel de vos ressources pédagogiques en maîtrisant comment exporter des vidéos de plan de cours créées dans HeyGen, comme montré dans cette démonstration complète de 2 minutes. Destinée aux enseignants collaborant et aux chefs de département, cette vidéo maintient un style de présentation professionnel et clair, illustrant l'application pratique des techniques d'échafaudage dans vos leçons vidéo et montrant comment la capacité de redimensionnement et d'exportation des rapports d'aspect de HeyGen simplifie le partage sur diverses plateformes.
Comment Créer des Vidéos de Planification de Cours

Transformez efficacement vos plans de cours en contenu vidéo engageant en utilisant les puissantes fonctionnalités IA de HeyGen, parfait pour les éducateurs et les concepteurs pédagogiques.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo Initial
Commencez par saisir le contenu de votre plan de cours. La fonction "Texte-en-vidéo à partir d'un script" de HeyGen générera automatiquement une ébauche de vidéo, posant les bases de votre matériel pédagogique.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur IA
Sélectionnez un "avatar IA" approprié pour présenter votre leçon, apportant une touche humaine professionnelle et engageante à votre contenu éducatif.
3
Step 3
Améliorez les Visuels et l'Audio
Enrichissez votre vidéo en incorporant des médias de la "bibliothèque de médias/stock" et en ajoutant une voix off captivante. Cela garantit que votre leçon est visuellement attrayante et audiblement claire.
4
Step 4
Personnalisez et Exportez Votre Leçon
Affinez votre vidéo avec les "contrôles de branding" pour correspondre au style de votre institution. Une fois peaufinée, exportez facilement votre vidéo de planification de cours complétée dans divers formats.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider dans les aspects techniques de la création de plans de cours ?

HeyGen fournit des outils aux enseignants pour créer et gérer efficacement des vidéos éducatives, qui peuvent ensuite soutenir les objectifs des plans de cours. Bien qu'il ne soit pas directement un "générateur de plans de cours IA", ses capacités comme le texte-en-vidéo à partir d'un script et les avatars IA simplifient la création de contenu nécessaire pour votre conception de cours, qui peut ensuite être exporté comme ressources pédagogiques de soutien.

Quelles sont les meilleures façons pour les enseignants de créer des vidéos de planification de cours engageantes en utilisant HeyGen ?

HeyGen permet aux enseignants de créer des vidéos éducatives dynamiques en utilisant des avatars IA et la technologie texte-en-vidéo, transformant les concepts de conception de cours en visuels captivants. Utilisez les invites IA au sein de HeyGen pour développer des scripts convaincants, garantissant que votre contenu vidéo soutient efficacement vos objectifs d'apprentissage.

HeyGen peut-il aider à intégrer des aides visuelles et des méthodes pédagogiques dans ma conception de cours ?

Absolument. HeyGen soutient diverses méthodes pédagogiques en permettant aux enseignants de générer rapidement des vidéos éducatives mettant en vedette des avatars IA qui peuvent modéliser des concepts ou fournir un échafaudage pour des sujets complexes. Ces vidéos deviennent des ressources pédagogiques puissantes, améliorant l'expérience d'apprentissage des étudiants.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de ressources pédagogiques pour la création de plans de cours ?

HeyGen simplifie le processus pour les enseignants en offrant une création intuitive de texte-en-vidéo, libérant du temps par rapport à la production vidéo traditionnelle. Les enseignants peuvent rapidement générer des vidéos éducatives professionnelles avec des avatars IA et un branding personnalisé, améliorant considérablement leur flux de travail global de création de plans de cours.

