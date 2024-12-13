Créer des Vidéos de Formation sur les Prêts avec la Puissance de l'IA

Rationalisez la conformité et créez un contenu de formation sur les prêts engageant en utilisant des modèles vidéo alimentés par l'IA et les puissants avatars AI de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation dynamique de 90 secondes sur l'Origination de Prêt, conçue pour rafraîchir les agents de prêt expérimentés sur les dernières meilleures pratiques, visant à offrir un contenu véritablement engageant. Utilisez les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour créer des scénarios diversifiés, transformant un script concis en une production de texte en vidéo visuellement riche qui met en valeur des interactions optimales avec les clients et des flux de travail d'origination efficaces. L'audio doit être entraînant et encourageant, complétant la narration visuelle engageante.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo concise de 45 secondes pour diffuser des mises à jour urgentes de conformité à l'ensemble du personnel du département des prêts, renforçant la formation critique en matière de prêt. La vidéo doit adopter un style visuel moderne et minimaliste, incorporant des séquences d'archives pertinentes de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour illustrer l'impact des nouvelles réglementations. Assurez l'accessibilité et la clarté en utilisant des sous-titres automatiques et une voix off directe et informative qui souligne l'action immédiate.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo promotionnelle de 75 secondes démontrant comment les formateurs et le personnel des ressources humaines peuvent rapidement créer des vidéos de formation sur les prêts en utilisant des modèles vidéo alimentés par l'IA. Cette vidéo doit adopter un style visuel inspirant et accessible, mettant en avant la simplicité de la plateforme HeyGen. Montrez la facilité de personnalisation et la capacité de réutiliser le contenu sur différentes plateformes en mentionnant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect, rendant la formation professionnelle accessible à tous. La voix off doit être enthousiaste et claire, soulignant l'efficacité.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Formation sur les Prêts

Rationalisez la formation de vos agents de prêt et assurez la conformité réglementaire avec des modèles vidéo engageants alimentés par l'IA et des scènes personnalisables, rendant les sujets complexes faciles à comprendre.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Sélectionnez un modèle vidéo alimenté par l'IA ou saisissez votre script de formation. Commencez votre projet de vidéo de formation sur les prêts en utilisant nos divers "Modèles & scènes" pour structurer rapidement votre contenu.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une gamme d'"avatars AI" professionnels pour être le visage de votre contenu sur les prêts. Ces avatars, associés à nos voix AI avancées, assurent une narration claire pour des sujets complexes comme la conformité réglementaire.
3
Step 3
Personnalisez Votre Contenu
Incorporez des visuels et du texte pertinents dans votre vidéo, rendant les "scènes personnalisables" vraiment les vôtres. Utilisez la "bibliothèque de médias/stock" pour ajouter des ressources et des exemples spécifiques au produit pour votre formation.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Générez votre vidéo finale de "formation sur les prêts" dans divers formats adaptés à toute plateforme. Ajoutez facilement des "sous-titres" pour assurer l'accessibilité et la conformité pour tous les stagiaires.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les Concepts Complexes de Prêt

.

Décomposez des sujets complexes d'origination de prêt et de conformité réglementaire en vidéos de formation facilement digestibles et visuellement engageantes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation sur les prêts ?

HeyGen utilise des avatars AI et des modèles vidéo alimentés par l'IA pour rationaliser la production de vidéos de formation sur les prêts engageantes. Les utilisateurs peuvent facilement transformer des scripts en contenu de formation professionnel, économisant ainsi du temps et des ressources.

HeyGen prend-il en charge la création de contenu pour la conformité des processus de prêt et les mises à jour réglementaires ?

Absolument. HeyGen permet le développement de contenu de formation essentiel pour la conformité des processus de prêt et les mises à jour réglementaires en utilisant des scènes personnalisables et un acteur vocal AI professionnel. Cela garantit que la formation des agents de prêt reste actuelle et efficace.

Quels sont les avantages d'utiliser HeyGen pour une formation évolutive des agents de prêt ?

HeyGen offre une efficacité inégalée pour une formation évolutive des agents de prêt en permettant la création de texte en vidéo et des voix off multilingues. Cela garantit une diffusion cohérente et engageante du contenu pour toutes les meilleures pratiques de prêt au sein de votre organisation.

Puis-je personnaliser les modèles vidéo alimentés par l'IA pour notre formation à l'origination de prêt ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque étendus et des scènes personnalisables dans ses modèles vidéo alimentés par l'IA. Cela vous permet d'adapter facilement votre contenu de formation à l'origination de prêt à vos besoins spécifiques et aux directives de votre marque.

