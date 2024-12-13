Créez des Vidéos de Conformité Légale avec l'IA : Améliorez l'Efficacité

Créez rapidement des vidéos de conformité engageantes en utilisant des avatars AI, économisant un temps précieux et réduisant les risques juridiques et financiers pour votre organisation.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation en ligne à la conformité de 90 secondes, destinée à tous les employés, en particulier les nouveaux arrivants, pour expliquer les politiques légales cruciales. Cette vidéo doit utiliser un style visuel amical et accessible, présentant divers scénarios réels pour illustrer les concepts. Les avatars AI de HeyGen délivreront le message, offrant un présentateur cohérent et relatable pour vos besoins de générateur de vidéos de conformité légale.
Exemple de Prompt 2
Une vidéo informative de formation à la conformité de 2 minutes, destinée à une main-d'œuvre internationale et diversifiée, peut aborder efficacement les réglementations sur la confidentialité des données. Le style visuel de ce projet doit être inclusif et clair, utilisant des médias de stock diversifiés et des animations simples, complétés par un ton audio professionnel et instructif. Pour assurer une articulation claire et faciliter une localisation facile pour les initiatives mondiales de formation à la conformité en ligne, la génération de voix off de HeyGen est un outil précieux.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de mise à jour rapide de 45 secondes pour les responsables de département, axée sur les nouveaux changements de conformité légale spécifiques à l'industrie. La vidéo doit être concise et autoritaire, avec une esthétique visuelle épurée utilisant des modèles professionnels et des visualisations de données claires. Tirer parti des modèles et scènes de HeyGen permettra une création rapide de vidéos de conformité légale soignées sans effort de conception étendu.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne la Création de Vidéos de Conformité Légale

Rationalisez la création de vidéos de formation à la conformité légale professionnelles et engageantes pour éduquer les employés et réduire efficacement les risques organisationnels.

1
Step 1
Collez Votre Script de Conformité
Commencez par entrer ou coller votre contenu de conformité légale. Notre capacité de "texte en vidéo à partir de script" transforme votre texte en un brouillon vidéo, économisant un temps de production considérable.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI et Scène
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'"avatars AI" réalistes pour présenter votre contenu. Améliorez votre vidéo en choisissant des scènes pertinentes et en appliquant les couleurs et le logo de votre marque pour un aspect professionnel.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels Dynamiques et des Voix Off
Élevez votre message en intégrant des médias de stock, des images et de la musique de fond. Utilisez notre fonctionnalité de "génération de voix off" pour assurer une narration claire et cohérente qui capte l'attention et renforce les informations clés de conformité.
4
Step 4
Exportez et Distribuez Votre Formation
Une fois finalisées, exportez vos vidéos de conformité dans le format souhaité. Intégrez facilement avec les systèmes de gestion de l'apprentissage en utilisant l'"exportation SCORM" pour une distribution fluide à travers votre organisation.

Cas d'Utilisation

Clarifier les Concepts Juridiques Complexes

Transformez les informations légales et réglementaires complexes en vidéos de conformité visuellement claires et faciles à comprendre, réduisant la confusion.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de conformité légale efficacement ?

La plateforme vidéo AI de HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos de conformité légale à partir d'un simple script. Profitez des Avatars AI et de la fonctionnalité de texte en vidéo pour générer des vidéos engageantes et réaliser des économies de temps significatives pour votre équipe.

HeyGen prend-il en charge l'intégration technique pour la formation à la conformité en ligne ?

Oui, HeyGen est une plateforme vidéo AI conçue pour une diffusion fluide de la formation à la conformité en ligne. Notre plateforme offre des capacités d'exportation SCORM et prend en charge l'intégration LMS, garantissant que vos vidéos engageantes atteignent efficacement les employés.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour améliorer les vidéos de formation à la conformité et réduire les risques ?

HeyGen améliore les vidéos de formation à la conformité avec des fonctionnalités telles que des Avatars AI réalistes et la génération de voix off professionnelle. De plus, les traductions en un clic aident à atteindre un public mondial, contribuant directement à réduire les risques juridiques et financiers en assurant une compréhension généralisée.

HeyGen est-il adapté aux équipes RH et aux responsables de la conformité produisant des formations ?

Absolument, HeyGen est un générateur de vidéos de conformité légale idéal pour les équipes RH et les responsables de la conformité. Notre plateforme conviviale, complète avec des modèles de vidéos personnalisables, vous permet de créer des vidéos de formation à la conformité professionnelles sans connaissances approfondies en production.

