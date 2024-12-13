Créez des Vidéos de Présentation de Parcours d'Apprentissage Rapidement avec HeyGen

Offrez des parcours d'apprentissage structurés et personnalisés efficacement en utilisant des avatars AI pour engager chaque apprenant

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de présentation engageante de 45 secondes destinée aux administrateurs de formation, mettant en avant comment créer des vidéos de présentation de parcours d'apprentissage qui augmentent la découvrabilité pour les apprenants. La vidéo doit adopter un style dynamique et visuellement attrayant avec des couleurs vives et une musique de fond entraînante, complétée par une voix off énergique. Utilisez les divers Modèles & scènes de HeyGen pour présenter un aperçu invitant d'un parcours d'apprentissage, rendant simple le partage des parcours d'apprentissage efficacement sur les plateformes.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de démonstration technique détaillée de 90 secondes pour les gestionnaires de plateforme, illustrant l'importance des parcours d'apprentissage vidéo interactifs qui permettent des analyses robustes et la capacité de suivre les progrès des apprenants. Le style visuel doit être sophistiqué et précis, avec des superpositions de texte à l'écran pour les points de données clés, associées à une voix d'avatar AI claire et articulée. Mettez en avant comment les Sous-titres/captions de HeyGen assurent l'accessibilité pour des explications techniques complexes, notamment lors de l'intégration de vidéos dans un LMS pour un suivi analytique complet.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo tutorielle inspirante d'une minute pour les créateurs de contenu, expliquant comment structurer efficacement le contenu en modules en sélectionnant des ressources diverses, puis en enregistrant et publiant le parcours d'apprentissage complet. La vidéo doit avoir une esthétique propre et moderne avec des visuels inspirants et une voix off amicale et motivante. Soulignez comment la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen simplifie l'ajout de contenu riche à chaque module, et comment le redimensionnement & exportation des ratios d'aspect garantissent que la vidéo finale du parcours d'apprentissage est parfaitement optimisée pour diverses plateformes de visualisation lors de la publication.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Présentation de Parcours d'Apprentissage

Produisez sans effort des vidéos de présentation engageantes pour vos parcours d'apprentissage structurés, améliorant la découvrabilité et guidant les apprenants avec des introductions claires et concises.

1
Step 1
Créez Votre Projet Vidéo
Commencez par sélectionner un modèle professionnel ou en démarrant un nouveau projet dans HeyGen. C'est ici que vous poserez les bases de la vidéo d'introduction de votre parcours d'apprentissage en utilisant nos divers Modèles & scènes.
2
Step 2
Ajoutez Votre Script de Présentation
Collez votre script décrivant les objectifs et le contenu du parcours d'apprentissage. Notre AI générera automatiquement du contenu vidéo engageant à partir de votre texte, en utilisant notre puissante capacité Texte-en-vidéo pour simplifier la création de contenu.
3
Step 3
Personnalisez les Visuels et la Marque
Affinez votre vidéo avec des contrôles de Marque personnalisés (logo, couleurs) pour s'aligner avec l'identité de votre parcours d'apprentissage. Améliorez l'attrait visuel et assurez-vous que vos 'détails d'édition' reflètent votre style unique.
4
Step 4
Exportez et Intégrez Votre Vidéo
Une fois votre vidéo de présentation terminée, utilisez le redimensionnement & exportation des ratios d'aspect pour la finaliser dans le format et les dimensions souhaités. Cela vous permet de 'sauvegarder et publier' facilement votre vidéo et de l'intégrer dans votre parcours d'apprentissage pour un guidage efficace des apprenants.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Concepts d'Apprentissage Complexes

Transformez des sujets complexes en vidéos de présentation claires et digestes, rendant les sujets de parcours d'apprentissage complexes facilement compréhensibles et engageants pour tous les apprenants.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos de parcours d'apprentissage structurés ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer du contenu vidéo engageant pour des parcours d'apprentissage structurés en transformant le texte en vidéos de haute qualité à l'aide d'avatars AI et de génération de voix off. Ces outils aident à organiser et présenter l'information efficacement, rendant facile l'ajout de contenu dans des sections distinctes pour un parcours d'apprentissage clair.

Les vidéos HeyGen peuvent-elles être intégrées dans des plateformes LMS existantes pour les parcours d'apprentissage ?

Oui, les vidéos HeyGen sont conçues pour une intégration transparente dans diverses plateformes LMS après que vous les ayez enregistrées et publiées. Cette capacité soutient le partage des parcours d'apprentissage et peut aider à suivre les progrès des apprenants en intégrant du contenu vidéo professionnel là où c'est nécessaire.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour personnaliser le contenu des parcours d'apprentissage ?

HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes pour personnaliser votre contenu de parcours d'apprentissage, y compris des contrôles de marque complets pour s'aligner avec l'identité de votre organisation. Vous pouvez utiliser des modèles et des scènes, ajouter des sous-titres/captions pour l'accessibilité, et éditer les détails pour créer des parcours d'apprentissage personnalisés qui répondent à des objectifs éducatifs spécifiques.

Comment les capacités vidéo de HeyGen peuvent-elles soutenir les efforts de suivi des progrès des apprenants ?

Bien que HeyGen se spécialise dans la création de contenu vidéo de haute qualité, ses productions sont compatibles avec des plateformes dotées d'analyses conçues pour suivre les progrès des apprenants. En générant des vidéos de formation professionnelles avec HeyGen, vous créez du matériel engageant qui peut être analysé au sein de votre système de gestion de l'apprentissage choisi.

