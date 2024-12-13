Créez des Vidéos d'Alignement du Leadership avec l'IA

Renforcez votre équipe exécutive avec un message cohérent et une clarté stratégique en quelques minutes grâce aux avatars IA avancés.

467/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de 60 secondes sur l'alignement stratégique pour tous les employés, guidée par le leadership, en mettant l'accent sur la clarté stratégique pour une nouvelle orientation de l'entreprise. Ce contenu vidéo piloté par l'IA doit être dynamique et engageant, avec des visuels clairs et une voix professionnelle et entraînante délivrée par les avatars IA de HeyGen. Développez le récit efficacement en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen à partir d'un script.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 30 secondes sur l'alignement organisationnel pour les chefs de département et les leaders d'équipe, annonçant une mise à jour cruciale de la politique et favorisant l'engagement de l'équipe. La vidéo doit maintenir un style visuel concis, direct et informatif, avec un ton professionnel mais accessible. Assurez l'accessibilité avec des sous-titres/captions automatiques de HeyGen, et améliorez les visuels en intégrant des éléments pertinents de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de formation de 90 secondes pour l'équipe exécutive destinée aux cadres supérieurs et aux membres du conseil, en soulignant l'importance d'un message cohérent dans les communications externes. La présentation doit être soignée et de niveau exécutif, délivrée avec une voix confiante et articulée. Exploitez le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports de HeyGen pour optimiser la vidéo pour diverses plateformes internes et externes, soutenue par une génération de voix off de haute qualité.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos d'Alignement du Leadership

Assurez un message cohérent et une clarté stratégique dans toute votre organisation avec des vidéos de leadership professionnelles générées par l'IA, conçues efficacement pour engager vos équipes.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Présentateur IA
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars IA pour représenter votre message de leadership, assurant un aspect soigné et engageant pour vos Vidéos d'Alignement Organisationnel.
2
Step 2
Collez Votre Script
Saisissez votre message stratégique. Notre fonctionnalité de texte à vidéo à partir d'un script convertit votre texte en voix off réalistes, garantissant que chaque mot résonne avec un message cohérent pour l'engagement de votre équipe.
3
Step 3
Ajoutez la Touche de Votre Marque
Appliquez les contrôles de marque de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, pour garantir que vos vidéos d'alignement du leadership reflètent l'identité de votre organisation et maintiennent la cohérence de la marque.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois vos Vidéos d'Alignement Stratégique perfectionnées, exportez-les facilement dans le ratio d'aspect souhaité. Partagez votre contenu vidéo piloté par l'IA pour renforcer la formation de votre équipe exécutive et favoriser un engagement d'équipe plus profond.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez l'Engagement et la Clarté de l'Équipe

.

Diffusez des messages de leadership percutants qui favorisent la clarté stratégique et motivent l'ensemble de votre personnel.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'alignement du leadership efficacement ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos d'alignement du leadership et d'assurer une cohérence du message dans toute votre organisation. Exploitez les Avatars IA et notre Générateur de Texte en Vidéo Gratuit pour produire du contenu de haute qualité sans caméra, atteignant la clarté stratégique et l'engagement de l'équipe en quelques minutes.

HeyGen propose-t-il des modèles pour les vidéos d'alignement organisationnel ?

Oui, HeyGen propose des Modèles de Vidéos d'Alignement du Leadership et des modèles alimentés par l'IA qui simplifient la création de Vidéos d'Alignement Organisationnel professionnelles. Cela garantit que votre formation d'équipe exécutive et votre message stratégique sont percutants et cohérents.

Quels sont les avantages d'utiliser l'IA pour un message cohérent dans la communication du leadership ?

L'utilisation de contenu vidéo piloté par l'IA de HeyGen assure la cohérence de la marque et aide à maintenir un message cohérent dans toutes vos communications de leadership. Cela conduit à une clarté stratégique améliorée et à un engagement d'équipe renforcé pour votre organisation.

Puis-je générer des vidéos d'alignement stratégique de qualité professionnelle sans avoir besoin d'une caméra ?

Absolument. HeyGen vous permet de créer des Vidéos d'Alignement Stratégique de qualité professionnelle sans caméra en utilisant un Porte-parole IA avancé et des voix off réalistes. Produisez du contenu engageant qui favorise la clarté stratégique pour votre formation d'équipe exécutive rapidement.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo