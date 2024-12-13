Les outils alimentés par l'AI de HeyGen simplifient la création de vidéos pour les équipes de vente, leur permettant de produire rapidement du contenu vidéo personnalisé et professionnel. Cette efficacité aide les professionnels de la vente à se concentrer sur la conclusion des affaires, soutenus par des vidéos engageantes qui peuvent même s'intégrer dans le CRM pour un meilleur suivi.