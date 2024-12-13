Créez des Vidéos de Lead Scoring avec des Avatars AI

Scorez vos leads plus rapidement avec des vidéos explicatives engageantes, créées facilement grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative dynamique et amicale de 60 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux professionnels du marketing, montrant comment HeyGen peut créer des vidéos engageantes pour optimiser leur parcours client. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script pour produire efficacement un contenu qui résonne.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo moderne et épurée de 30 secondes pour les représentants du développement commercial et les spécialistes du marketing, offrant des conseils rapides sur l'utilisation de contenu vidéo personnalisé pour scorer vos leads plus efficacement. La vidéo doit se concentrer sur des conseils concis, renforcés par une génération de voix off claire pour transmettre le message.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo nette et professionnelle de 50 secondes pour les directeurs marketing et les responsables du développement commercial, illustrant comment HeyGen soutient divers aspects de la génération de leads. Utilisez des visuels incluant la visualisation de données et assurez l'accessibilité grâce à la génération automatique de sous-titres.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Lead Scoring

Exploitez les outils alimentés par l'AI comme HeyGen pour produire des vidéos engageantes et personnalisées qui simplifient votre génération de leads, suivent l'engagement des spectateurs et améliorent votre entonnoir de vente.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Élaborez le script de votre vidéo de lead scoring, en tenant compte des différentes étapes du parcours client pour informer votre contenu vidéo personnalisé. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen ou construisez une scène personnalisée pour aligner votre message.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI et Voix Off
Sélectionnez un avatar AI qui représente le mieux votre marque ou message. Saisissez votre script finalisé, et la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen générera automatiquement une voix off naturelle pour votre avatar AI choisi.
3
Step 3
Ajoutez Branding et Visuels
Incorporez l'identité unique de votre marque en utilisant les contrôles de branding de HeyGen pour ajouter des logos et ajuster les couleurs. Améliorez votre vidéo avec des médias de stock pertinents de la bibliothèque multimédia pour la rendre plus engageante et professionnelle.
4
Step 4
Exportez et Intégrez pour le Suivi
Exportez votre vidéo de lead scoring complétée en utilisant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation d'aspect de HeyGen. Intégrez ces vidéos dans vos plateformes d'automatisation marketing pour suivre l'engagement, vous permettant de scorer efficacement vos leads en fonction des interactions des spectateurs.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Accélérez les Ventes avec des Vidéos de Succès Client

Développez des vidéos engageantes de témoignages de réussite client pour instaurer la confiance, répondre aux points de douleur des prospects et faire avancer les leads efficacement dans leur cycle d'achat, améliorant le lead scoring.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de lead scoring engageantes ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de lead scoring engageantes en transformant le texte en performances captivantes d'Avatars AI. Cela permet à votre équipe de vente de livrer du contenu vidéo personnalisé qui capte l'attention et guide efficacement les leads tout au long de leur cycle d'achat.

HeyGen peut-il personnaliser le contenu vidéo pour différentes étapes du parcours client ?

Absolument. Les outils alimentés par l'AI de HeyGen permettent de générer des vidéos explicatives sur mesure pour les différentes étapes du parcours client, de la génération initiale de leads à la conversion. Cela soutient vos efforts d'automatisation marketing, rendant chaque vidéo plus pertinente pour le destinataire.

Quel rôle jouent les Avatars AI dans le lead scoring avec HeyGen ?

Les Avatars AI réalistes de HeyGen délivrent vos messages de manière convaincante, créant une connexion humaine dans vos vidéos de lead scoring. Cela améliore l'engagement, fournissant des métriques précieuses d'engagement vidéo pour vous aider à mieux comprendre et scorer vos leads pour une génération de leads efficace.

Comment les outils alimentés par l'AI de HeyGen assistent-ils les équipes de vente ?

Les outils alimentés par l'AI de HeyGen simplifient la création de vidéos pour les équipes de vente, leur permettant de produire rapidement du contenu vidéo personnalisé et professionnel. Cette efficacité aide les professionnels de la vente à se concentrer sur la conclusion des affaires, soutenus par des vidéos engageantes qui peuvent même s'intégrer dans le CRM pour un meilleur suivi.

