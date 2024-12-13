Créez des Vidéos de Lead Scoring avec des Avatars AI
Scorez vos leads plus rapidement avec des vidéos explicatives engageantes, créées facilement grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative dynamique et amicale de 60 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux professionnels du marketing, montrant comment HeyGen peut créer des vidéos engageantes pour optimiser leur parcours client. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script pour produire efficacement un contenu qui résonne.
Produisez une vidéo moderne et épurée de 30 secondes pour les représentants du développement commercial et les spécialistes du marketing, offrant des conseils rapides sur l'utilisation de contenu vidéo personnalisé pour scorer vos leads plus efficacement. La vidéo doit se concentrer sur des conseils concis, renforcés par une génération de voix off claire pour transmettre le message.
Concevez une vidéo nette et professionnelle de 50 secondes pour les directeurs marketing et les responsables du développement commercial, illustrant comment HeyGen soutient divers aspects de la génération de leads. Utilisez des visuels incluant la visualisation de données et assurez l'accessibilité grâce à la génération automatique de sous-titres.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Génération de Leads avec des Publicités Vidéo AI.
Créez rapidement des publicités vidéo convaincantes et performantes en utilisant l'AI pour attirer et scorer des leads qualifiés pour votre équipe de vente.
Stimulez l'Engagement avec des Vidéos sur les Réseaux Sociaux.
Produisez des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux avec des Avatars AI pour capter l'intérêt du public, enrichir vos efforts d'automatisation marketing et identifier des prospects de grande valeur.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de lead scoring engageantes ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de lead scoring engageantes en transformant le texte en performances captivantes d'Avatars AI. Cela permet à votre équipe de vente de livrer du contenu vidéo personnalisé qui capte l'attention et guide efficacement les leads tout au long de leur cycle d'achat.
HeyGen peut-il personnaliser le contenu vidéo pour différentes étapes du parcours client ?
Absolument. Les outils alimentés par l'AI de HeyGen permettent de générer des vidéos explicatives sur mesure pour les différentes étapes du parcours client, de la génération initiale de leads à la conversion. Cela soutient vos efforts d'automatisation marketing, rendant chaque vidéo plus pertinente pour le destinataire.
Quel rôle jouent les Avatars AI dans le lead scoring avec HeyGen ?
Les Avatars AI réalistes de HeyGen délivrent vos messages de manière convaincante, créant une connexion humaine dans vos vidéos de lead scoring. Cela améliore l'engagement, fournissant des métriques précieuses d'engagement vidéo pour vous aider à mieux comprendre et scorer vos leads pour une génération de leads efficace.
Comment les outils alimentés par l'AI de HeyGen assistent-ils les équipes de vente ?
Les outils alimentés par l'AI de HeyGen simplifient la création de vidéos pour les équipes de vente, leur permettant de produire rapidement du contenu vidéo personnalisé et professionnel. Cette efficacité aide les professionnels de la vente à se concentrer sur la conclusion des affaires, soutenus par des vidéos engageantes qui peuvent même s'intégrer dans le CRM pour un meilleur suivi.