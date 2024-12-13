Créez des Vidéos de Qualification de Prospects qui Convertissent
Simplifiez la collecte et la qualification des prospects pour de meilleurs résultats de génération de prospects en créant facilement des vidéos engageantes avec les modèles et scènes de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo didactique moderne et épurée de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les marketeurs B2B. Cette vidéo illustrera comment pré-qualifier les prospects en intégrant des questions clés directement dans le récit vidéo, collectant et qualifiant efficacement les prospects avant même qu'ils n'interagissent avec un formulaire de capture de prospects séparé. Utilisez le texte-à-vidéo à partir de script et des modèles & scènes professionnels pour un rendu homogène.
Concevez une vidéo dynamique de 60 secondes, parfaite pour les créateurs de contenu et les stratèges marketing, explorant le pouvoir d'une série de vidéos pour une génération de prospects continue. Le style visuel doit être riche et de type interview d'expert, mettant en scène divers avatars AI et utilisant un vaste support de bibliothèque de médias/stock, accompagné de musique énergique et de sous-titres/captions facilement digestibles.
Produisez une vidéo directe et orientée action de 30 secondes pour les représentants du développement commercial et les équipes de réussite client. Ce prompt se concentre sur la simplicité d'utilisation de HeyGen pour créer des vidéos de qualification de prospects qui collectent efficacement des informations clés auprès des prospects. La vidéo doit présenter une voix off persuasive d'un avatar AI amical et démontrer un redimensionnement rapide du format d'image & des exportations pour diverses plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Accélérez la Génération de Prospects avec la Vidéo AI.
Produisez rapidement des vidéos performantes qui capturent des informations clés, qualifiant efficacement les prospects pour votre processus de vente.
Créez des Vidéos de Qualification Sociales Engagantes.
Créez instantanément des vidéos et clips captivants pour les réseaux sociaux afin d'attirer et de pré-qualifier votre audience avant qu'elle n'entre dans votre entonnoir de vente.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de qualification de prospects ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos de qualification de prospects engageantes en transformant des scripts en vidéos professionnelles alimentées par l'AI. Vous pouvez exploiter des modèles personnalisables, des avatars AI réalistes et générer des voix off pour communiquer efficacement votre proposition de valeur et qualifier les prospects à grande échelle. Cela simplifie considérablement vos efforts de génération de prospects.
Quels sont les avantages de l'utilisation de l'AI pour la génération et la qualification de prospects ?
Utiliser l'AI avec HeyGen automatise la création de contenu vidéo de haute qualité pour la génération et la qualification de prospects, économisant un temps et des ressources précieux. Cela garantit une cohérence de la marque et du message à travers votre série de vidéos, vous aidant à collecter efficacement des informations clés auprès des prospects potentiels. Cela permet une approche plus dynamique et personnalisée pour engager votre audience.
Puis-je intégrer des formulaires de capture de prospects avec ma série de vidéos HeyGen ?
Bien que HeyGen se concentre sur la création de vidéos puissantes, vous pouvez intégrer sans problème votre formulaire de capture de prospects, tel qu'un Typeform, aux côtés de votre série de vidéos générées par HeyGen sur vos pages de destination. Cela vous permet de créer une expérience de formulaire de capture de prospects qui collecte des informations clés tout en utilisant un contenu vidéo engageant pour qualifier efficacement les prospects.
Comment les fonctionnalités de HeyGen améliorent-elles le processus de vente de qualification de prospects ?
HeyGen améliore le processus de vente en permettant une production rapide de contenu vidéo personnalisé pour chaque étape de la qualification de prospects. Avec des fonctionnalités telles que les avatars AI et le texte-à-vidéo à partir de script, les entreprises peuvent diffuser efficacement des séries de vidéos ciblées à leur audience, collectant des informations clés pour simplifier les suivis. Cela conduit à une stratégie de qualification de prospects plus efficace et engageante.