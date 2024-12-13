Créez des Vidéos de Qualification de Prospects qui Convertissent

Simplifiez la collecte et la qualification des prospects pour de meilleurs résultats de génération de prospects en créant facilement des vidéos engageantes avec les modèles et scènes de HeyGen.

407/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo didactique moderne et épurée de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les marketeurs B2B. Cette vidéo illustrera comment pré-qualifier les prospects en intégrant des questions clés directement dans le récit vidéo, collectant et qualifiant efficacement les prospects avant même qu'ils n'interagissent avec un formulaire de capture de prospects séparé. Utilisez le texte-à-vidéo à partir de script et des modèles & scènes professionnels pour un rendu homogène.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo dynamique de 60 secondes, parfaite pour les créateurs de contenu et les stratèges marketing, explorant le pouvoir d'une série de vidéos pour une génération de prospects continue. Le style visuel doit être riche et de type interview d'expert, mettant en scène divers avatars AI et utilisant un vaste support de bibliothèque de médias/stock, accompagné de musique énergique et de sous-titres/captions facilement digestibles.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo directe et orientée action de 30 secondes pour les représentants du développement commercial et les équipes de réussite client. Ce prompt se concentre sur la simplicité d'utilisation de HeyGen pour créer des vidéos de qualification de prospects qui collectent efficacement des informations clés auprès des prospects. La vidéo doit présenter une voix off persuasive d'un avatar AI amical et démontrer un redimensionnement rapide du format d'image & des exportations pour diverses plateformes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Création de Vidéos de Qualification de Prospects

Simplifiez votre processus de qualification de prospects en créant des séries de vidéos engageantes avec la puissante AI de HeyGen, collectant efficacement des informations clés auprès des prospects.

1
Step 1
Créez Votre Script de Qualification
Planifiez et rédigez un script clair pour votre série de vidéos de qualification de prospects. Ce script constituera la base de votre génération de texte-à-vidéo avec HeyGen, garantissant que toutes les questions clés sont couvertes.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI et de voix pour donner vie à votre script. Cela vous permet de générer rapidement des vidéos de qualification professionnelles et engageantes, améliorant vos efforts de génération de prospects.
3
Step 3
Appliquez les Éléments de Marque
Personnalisez votre vidéo en intégrant le logo et les couleurs de votre entreprise à l'aide des contrôles de branding de HeyGen. Cela garantit une expérience de marque cohérente pour les prospects et renforce votre image professionnelle pour la qualification de prospects.
4
Step 4
Exportez et Intégrez
Utilisez le redimensionnement du format d'image & les exportations pour préparer votre vidéo terminée pour diverses plateformes. Intégrez-la sans problème dans vos formulaires de capture de prospects ou CRM pour simplifier votre processus de vente.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Validez les Prospects avec des Vidéos de Réussite Client

.

Utilisez des vidéos AI engageantes mettant en avant des histoires de réussite client pour instaurer la confiance et qualifier davantage les prospects potentiels en démontrant une valeur réelle.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de qualification de prospects ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de qualification de prospects engageantes en transformant des scripts en vidéos professionnelles alimentées par l'AI. Vous pouvez exploiter des modèles personnalisables, des avatars AI réalistes et générer des voix off pour communiquer efficacement votre proposition de valeur et qualifier les prospects à grande échelle. Cela simplifie considérablement vos efforts de génération de prospects.

Quels sont les avantages de l'utilisation de l'AI pour la génération et la qualification de prospects ?

Utiliser l'AI avec HeyGen automatise la création de contenu vidéo de haute qualité pour la génération et la qualification de prospects, économisant un temps et des ressources précieux. Cela garantit une cohérence de la marque et du message à travers votre série de vidéos, vous aidant à collecter efficacement des informations clés auprès des prospects potentiels. Cela permet une approche plus dynamique et personnalisée pour engager votre audience.

Puis-je intégrer des formulaires de capture de prospects avec ma série de vidéos HeyGen ?

Bien que HeyGen se concentre sur la création de vidéos puissantes, vous pouvez intégrer sans problème votre formulaire de capture de prospects, tel qu'un Typeform, aux côtés de votre série de vidéos générées par HeyGen sur vos pages de destination. Cela vous permet de créer une expérience de formulaire de capture de prospects qui collecte des informations clés tout en utilisant un contenu vidéo engageant pour qualifier efficacement les prospects.

Comment les fonctionnalités de HeyGen améliorent-elles le processus de vente de qualification de prospects ?

HeyGen améliore le processus de vente en permettant une production rapide de contenu vidéo personnalisé pour chaque étape de la qualification de prospects. Avec des fonctionnalités telles que les avatars AI et le texte-à-vidéo à partir de script, les entreprises peuvent diffuser efficacement des séries de vidéos ciblées à leur audience, collectant des informations clés pour simplifier les suivis. Cela conduit à une stratégie de qualification de prospects plus efficace et engageante.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo