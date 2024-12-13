Créez des Vidéos Éducatives sur le Droit du Travail : Simplifiez la Conformité

Éduquez les employeurs avec des explications engageantes et en langage clair et réduisez la responsabilité en utilisant les avatars AI de HeyGen.

466/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo informative de 60 secondes destinée aux employés et aux représentants syndicaux, en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour exposer clairement les scénarios courants de discrimination au travail et les droits de congé des employés. La vidéo doit adopter un style visuel et audio empathique mais direct, rendant l'information complexe accessible et exploitable pour les spectateurs.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de mise à jour urgente de 30 secondes pour les équipes juridiques et les responsables de la conformité, en utilisant des modèles et des scènes dynamiques pour mettre en évidence les récentes mises à jour du droit du travail affectant les vidéos de conformité d'entreprise. Le style visuel doit être rapide et percutant, accompagné d'une voix off précise et urgente pour souligner le besoin critique d'une révision et d'une adaptation immédiates.
Exemple de Prompt 3
Concevez un guide pratique de 50 secondes pour les responsables du recrutement et les recruteurs, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour fournir des conseils simples sur les meilleures pratiques de recrutement et d'embauche tout en réduisant efficacement la responsabilité. Le style visuel doit être engageant et pratique, avec des graphiques simples qui renforcent les points clés pour un processus d'embauche fluide et juridiquement sûr.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Création de Vidéos Éducatives sur le Droit du Travail

Équipez votre équipe de connaissances essentielles sur le droit du travail grâce à des vidéos engageantes et à la demande qui simplifient les réglementations complexes et assurent la conformité.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par définir votre sujet de droit du travail et rédigez une explication claire et en langage simple pour votre public. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour convertir sans effort votre texte en un dialogue naturel.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI professionnels pour présenter votre contenu sur le droit du travail. Un présentateur à l'apparence humaine améliore l'engagement, rendant les sujets complexes plus accessibles pour les apprenants.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et du Branding
Renforcez votre contenu éducatif avec des visuels pertinents de la bibliothèque multimédia. Appliquez les contrôles de branding de votre organisation, y compris les logos et les couleurs, pour maintenir la cohérence à travers toutes vos vidéos de conformité.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Examinez votre vidéo complète sur le droit du travail, en vous assurant que tous les détails sont précis et efficaces. Ensuite, exportez vos vidéos finales à la demande dans divers formats d'aspect, prêtes à être distribuées sur vos plateformes d'apprentissage internes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Engagement dans la Formation à la Conformité

.

Augmentez l'efficacité et la rétention de la formation à la conformité au droit du travail en utilisant des vidéos alimentées par l'AI qui sont hautement engageantes pour les employeurs et le personnel.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos éducatives efficaces sur le droit du travail pour mon organisation ?

HeyGen simplifie la production de vidéos éducatives sur le droit du travail en transformant vos scripts en contenu engageant avec des avatars AI et la technologie de texte à vidéo. Cela permet aux employeurs de fournir des explications en langage clair sur des sujets complexes comme la Loi sur les normes de travail équitables, assurant la conformité sans expertise approfondie en production vidéo.

Quels avantages les vidéos de conformité créées avec HeyGen offrent-elles aux employeurs en matière de formation au droit du travail ?

Créer des vidéos de conformité au droit du travail avec HeyGen aide les employeurs à réduire la responsabilité en fournissant une formation cohérente et de haute qualité sur des sujets critiques comme la sécurité au travail ou la discrimination. Ces vidéos à la demande peuvent être personnalisées avec la marque et inclure des sous-titres, les rendant accessibles et efficaces pour tous les employés.

HeyGen prend-il en charge la personnalisation et le branding pour mes vidéos Employment Law 101 ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs d'entreprise dans toutes vos vidéos Employment Law 101 et webinaires internes. Vous pouvez également utiliser des modèles et notre bibliothèque multimédia pour personnaliser davantage votre contenu pour une communication d'employé percutante.

Quels outils HeyGen fournit-il pour garder le contenu vidéo sur le droit du travail à jour ?

HeyGen facilite la création et la mise à jour rapide de vidéos traitant des nouvelles mises à jour du droit du travail, telles que les changements dans les pratiques de recrutement et d'embauche ou les droits de congé des employés. Avec la génération de texte à vidéo et de voix off, vous pouvez rapidement produire de nouveaux contenus à la demande ou modifier des matériaux existants pour garder votre équipe informée et conforme.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo