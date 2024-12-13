Créez des Vidéos de Reporting KPI : Améliorez Vos Insights Commerciaux

Créez facilement des rapports vidéo engageants à partir de vos données en utilisant le puissant Text-to-video de HeyGen pour transmettre des insights commerciaux clairs.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo tutorielle dynamique de 90 secondes destinée aux analystes de données et aux équipes marketing, illustrant comment créer des rapports vidéo engageants pour le suivi des performances. La vidéo doit avoir un style visuel moderne et énergique avec des graphiques animés démontrant clairement les tendances des métriques et une voix off professionnelle mais amicale. Utilisez le Text-to-video à partir du script pour générer rapidement des explications concises pour chaque point de données.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo récapitulative concise de 30 secondes pour les membres de l'équipe et les responsables de département, fournissant un aperçu rapide du suivi des performances hebdomadaires. Cette vidéo nécessite un style visuel dynamique et épuré avec des graphiques simples et clairs et une voix off enthousiaste pour mettre en avant les insights commerciaux immédiats. Exploitez les Templates & scenes pour une production rapide, assurant la cohérence de la marque et un délai d'exécution rapide.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de formation approfondie de 2 minutes pour les nouveaux utilisateurs et à des fins de formation, démontrant comment créer des vidéos de reporting KPI détaillées à partir de zéro. L'approche visuelle doit être claire et pédagogique, avec des démonstrations étape par étape à l'écran et une voix off calme et guidante. Assurez une accessibilité totale en incluant des sous-titres, rendant le contenu technique compréhensible pour tous les spectateurs.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Reporting KPI

Transformez des données complexes en rapports vidéo clairs et engageants qui suivent les performances et fournissent des insights commerciaux critiques à vos employés et parties prenantes.

1
Step 1
Choisissez un Template ou Commencez de Zéro
Sélectionnez parmi une variété de Templates & scenes professionnels pour structurer votre rapport KPI, facilitant ainsi le démarrage de votre création de contenu.
2
Step 2
Ajoutez Vos Données et Visuels
Intégrez vos indicateurs de performance clés et visualisations de données. Choisissez un avatar AI pour narrer vos conclusions, rendant votre rapport dynamique et engageant.
3
Step 3
Appliquez Voix et Branding
Utilisez notre génération de voix off pour ajouter une narration professionnelle, assurant clarté et impact pour vos insights. Vous pouvez également appliquer vos contrôles de Branding pour un look cohérent.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Rapport
Finalisez votre rapport vidéo KPI et utilisez le redimensionnement et les exports des ratios d'aspect pour le télécharger dans votre format préféré. Partagez vos rapports vidéo engageants avec votre équipe ou parties prenantes pour stimuler des insights exploitables.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez les Réalisations Commerciales avec la Vidéo AI

Présentez des métriques commerciales complexes et des réalisations à travers des vidéos AI dynamiques et engageantes qui captivent et informent votre audience.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il utiliser l'AI pour simplifier la création de vidéos de reporting KPI ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et la technologie Text-to-video pour automatiser la production de vidéos de reporting KPI. Il vous suffit d'entrer votre script, et HeyGen génère une voix off professionnelle et anime votre avatar AI, réduisant considérablement le temps de création vidéo.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour personnaliser la présentation visuelle des rapports vidéo KPI ?

HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes pour personnaliser vos rapports vidéo KPI, y compris l'accès à divers Templates & scenes et des contrôles de Branding puissants. Vous pouvez intégrer de manière transparente des visualisations de données et des graphiques animés, garantissant que vos insights de suivi des performances sont présentés efficacement.

Comment HeyGen prend-il en charge différentes options d'exportation pour partager les rapports KPI avec les employés et les parties prenantes ?

HeyGen garantit que vos rapports KPI sont partageables sur diverses plateformes avec un redimensionnement et des exports flexibles des ratios d'aspect. Vous pouvez également générer automatiquement des sous-titres, rendant vos rapports vidéo accessibles et clairs pour tous les employés et parties prenantes.

HeyGen peut-il aider à produire des rapports vidéo engageants qui communiquent clairement les insights commerciaux ?

Absolument, HeyGen est conçu pour vous aider à produire des rapports vidéo engageants qui communiquent clairement des insights commerciaux critiques. Grâce à des capacités puissantes de génération de Text-to-video et de voix off, vous pouvez transformer des données complexes en récits captivants qui résonnent avec votre audience.

