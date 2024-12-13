Créez des Vidéos de Transfert de Connaissances pour une Intégration Plus Rapide

Accélérez l'intégration et assurez un partage de connaissances plus fluide au sein de votre équipe avec des avatars AI pour un contenu de formation engageant et efficace.

458/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo explicative de 90 secondes pour les clients existants, démontrant une nouvelle fonctionnalité pour aider à réduire les tickets de support liés aux problèmes courants. Cette vidéo doit adopter un style visuel épuré et minimaliste avec des animations claires étape par étape et une voix off calme et autoritaire. Exploitez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour garantir une narration précise et cohérente.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de formation interne de 45 secondes pour les équipes transversales, en se concentrant sur les meilleures pratiques pour utiliser notre nouvelle plateforme de gestion des connaissances afin de favoriser un canal de collaboration efficace. La présentation visuelle doit être dynamique et professionnelle, incorporant des coupes rapides et des infographies informatives, accompagnées d'une musique de fond énergique et inspirante. Profitez des modèles et scènes de HeyGen pour simplifier le processus de création et maintenir la cohérence de la marque.
Exemple de Prompt 3
Créez une démo produit de 30 secondes mettant en avant les principaux avantages de notre dernier service pour les clients potentiels, en soulignant comment il aide les utilisateurs à créer des vidéos de transfert de connaissances sans effort. L'esthétique visuelle doit être élégante et moderne, utilisant des prises de vue produit de haute qualité et des superpositions de texte concises, accompagnées d'une voix off convaincante et confiante. Employez les sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et la rétention d'informations pour le public.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Transfert de Connaissances

Transformez des informations complexes en vidéos de formation digestes et engageantes avec des outils alimentés par AI, rendant le partage de connaissances efficace et efficient.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Source de Contenu
Commencez par saisir votre script de transfert de connaissances. Utilisez notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script pour générer automatiquement vos scènes vidéo initiales à partir de votre texte.
2
Step 2
Améliorez avec des Visuels
Améliorez votre vidéo en sélectionnant parmi une large gamme d'avatars AI pour expliquer visuellement des concepts complexes et représenter l'identité de votre marque.
3
Step 3
Appliquez un Audio Professionnel
Appliquez une voix off claire et engageante en utilisant la génération de voix off pour transmettre efficacement votre message. Vous pouvez également enregistrer et télécharger votre propre voix.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo en ajoutant des sous-titres/captions pour une accessibilité et une compréhension accrues. Ensuite, exportez votre vidéo de transfert de connaissances complétée en toute simplicité.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les sujets médicaux et améliorez l'éducation en santé

.

Transformez des sujets complexes, comme les informations médicales, en contenu éducatif facilement digestible en utilisant la vidéo AI, améliorant la clarté et les résultats d'apprentissage.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de transfert de connaissances ?

HeyGen est un puissant créateur de vidéos de transfert de connaissances qui simplifie le processus de création de ces vidéos. Notre plateforme AI générative permet aux utilisateurs de transformer du texte en vidéos professionnelles avec des avatars AI et des voix off générées par AI, économisant ainsi un temps considérable.

Quels types de vidéos de formation puis-je créer avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez facilement produire une large gamme de vidéos de formation, y compris celles pour l'intégration, la formation en entreprise et le contenu vidéo éducatif. Nos modèles intuitifs et scènes facilitent la création de vidéos explicatives percutantes et de documentation vidéo pour tout sujet.

HeyGen peut-il aider à créer des SOPs impressionnants et d'autres documentations vidéo ?

Absolument, HeyGen vous permet de créer des SOPs impressionnants et une documentation vidéo complète avec facilité. Exploitez nos avatars AI et capacités de texte-à-vidéo pour transformer des flux complexes en contenu vidéo digeste et de haute qualité pour votre plateforme de gestion des connaissances.

Quels sont les avantages d'utiliser HeyGen pour le partage de connaissances ?

HeyGen offre un canal de collaboration efficace pour un partage de connaissances plus facile au sein de votre organisation. En transformant des informations complexes en contenu vidéo engageant, HeyGen vous aide à partager l'expertise, conduisant à une intégration plus fluide et potentiellement à une diminution des tickets de support.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo