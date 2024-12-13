Créer des Vidéos de Formation pour la Base de Connaissances pour un Meilleur Support

Améliorez la rétention des connaissances et l'expérience client avec des vidéos de formation claires, rapidement améliorées grâce à la génération de voix off de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo d'intégration de 60 secondes destinée aux nouvelles équipes internes, les introduisant aux nouvelles versions et fonctionnalités récentes d'un outil central de l'entreprise. La vidéo doit adopter un style visuel dynamique et engageant, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter les informations clés de manière moderne et accessible, soutenue par une musique de fond entraînante pour favoriser la performance des employés et un apprentissage rapide.
Exemple de Prompt 2
Développez un tutoriel vidéo de 30 secondes pour améliorer la rétention des connaissances des employés apprenant un système complexe, en se concentrant sur un guide étape par étape. La présentation visuelle doit être très claire, utilisant des animations ou des graphiques concis pour illustrer chaque action, complétée par les sous-titres/captions de HeyGen pour assurer l'accessibilité et renforcer l'apprentissage, en faisant une vidéo de formation efficace.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo explicative de 90 secondes ciblant les clients existants pour améliorer l'engagement et favoriser la fidélité en partageant des conseils précieux pour maximiser l'utilisation du produit. La vidéo doit employer un style graphique accueillant et visuellement riche en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour une création rapide, avec une voix off chaleureuse et encourageante, garantissant que le contenu résonne et améliore l'expérience client globale.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Formation pour la Base de Connaissances

Transformez des informations complexes en vidéos de formation engageantes et faciles à comprendre pour votre support client et vos équipes internes, améliorant la rétention des connaissances et le libre-service.

Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par définir vos 'processus de formation' ou en décrivant de nouvelles fonctionnalités. Utilisez la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour transformer votre contenu écrit directement en une première ébauche vidéo, en veillant à ce que toutes les informations clés soient couvertes avec précision.
Step 2
Générez des Visuels Engagés
Donnez vie à vos 'vidéos de base de connaissances'. Choisissez un avatar AI expressif pour présenter vos informations, ou enregistrez des vidéos de capture d'écran précises pour démontrer les fonctionnalités du produit, rendant les étapes complexes claires et engageantes.
Step 3
Ajoutez Accessibilité et Branding
Augmentez la portée et la compréhension en ajoutant des sous-titres. Utilisez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour rendre vos 'vidéos de formation' accessibles à un public plus large, y compris ceux ayant des déficiences auditives ou regardant dans des environnements bruyants.
Step 4
Exportez et Intégrez
Finalisez votre contenu d'instruction en l'exportant pour une lecture optimale. Utilisez la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation de HeyGen pour préparer votre vidéo à une intégration transparente dans votre 'base de connaissances en libre-service', fournissant un support visuel instantané.

Clarifier les Processus et Informations Complexes

Transformez des processus complexes et des informations détaillées en vidéos de base de connaissances claires et faciles à comprendre.

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation pour la base de connaissances ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de formation captivantes pour la base de connaissances en transformant des scripts textuels en tutoriels vidéo engageants avec des avatars AI et des voix off. Cela permet aux équipes de produire rapidement du contenu de haute qualité pour une base de connaissances en libre-service sans équipement complexe ni compétences en montage.

Quel rôle jouent les vidéos HeyGen dans l'amélioration du support client ?

Les vidéos HeyGen sont essentielles pour améliorer le support client et favoriser un meilleur engagement en fournissant des explications visuelles claires pour les produits et services. Vous pouvez créer des guides étape par étape et des vidéos explicatives pour répondre aux questions courantes, améliorant ainsi l'expérience client globale et favorisant la rétention des connaissances.

HeyGen peut-il aider les équipes internes avec l'intégration et la formation ?

Absolument, HeyGen est un outil puissant pour les équipes internes afin de rationaliser les vidéos d'intégration et les programmes de formation continue. En générant un contenu vidéo cohérent et de haute qualité, les organisations peuvent communiquer efficacement les processus et les nouvelles versions, améliorant la performance des employés et la gestion des connaissances à tous les niveaux.

HeyGen offre-t-il des fonctionnalités pour l'accessibilité et le branding dans le contenu de formation ?

Oui, HeyGen prend en charge des fonctionnalités essentielles comme le sous-titrage automatique et la génération de voix off pour garantir que les vidéos de formation soient accessibles à tous les utilisateurs. De plus, des contrôles de branding robustes vous permettent d'intégrer harmonieusement le logo et les couleurs de votre entreprise, maintenant une identité de marque professionnelle et cohérente tout au long de vos tutoriels vidéo.

