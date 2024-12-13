Créer des Vidéos de Cartographie de Parcours : Visualiser les Besoins des Clients

Transformez des insights utilisateurs complexes en récits visuels clairs et engageants avec les puissants avatars AI de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo perspicace de 45 secondes pour les designers UX et les chefs de produit, axée sur la compréhension des besoins profonds des clients grâce à la narration visuelle. Le style doit être chaleureux et empathique, utilisant des couleurs douces et des animations centrées sur les personnages pour illustrer différentes expériences utilisateur, accompagnées d'une bande sonore calme et rassurante. Les "AI avatars" de HeyGen peuvent donner vie à des perspectives clients diversifiées, ajoutant une touche humaine aux discussions complexes sur la cartographie des parcours utilisateurs.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo didactique concise de 30 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux débutants en marketing vidéo, présentant une astuce rapide pour créer des vidéos de cartographie de parcours efficacement. Le style visuel doit être dynamique et rapide, incorporant des coupes rapides et des graphismes vibrants pour mettre en avant les étapes clés, avec une voix off énergique et claire. L'utilisation des "Templates & scenes" préconçus de HeyGen permettra aux utilisateurs de démarrer rapidement leur processus de création vidéo.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo professionnelle de 75 secondes destinée aux chercheurs et aux grandes équipes d'entreprise, expliquant comment synthétiser les insights utilisateurs en cartes de parcours de conception centrée sur l'humain. Le style visuel doit être épuré, riche en données et sophistiqué, avec des animations professionnelles et une visualisation claire des données, complétées par une voix off autoritaire et explicative. La vidéo démontrera comment la génération avancée de "Voiceover" de HeyGen assure une narration audio cohérente et de haute qualité pour des sujets complexes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Création de Vidéos de Cartographie de Parcours

Transformez vos parcours clients en vidéos engageantes qui articulent clairement les insights et expériences utilisateurs, améliorant la compréhension et la collaboration.

1
Step 1
Choisissez Votre Modèle de Parcours
Sélectionnez un modèle vidéo ou une mise en page de scène appropriée pour structurer efficacement votre récit de parcours client. Cela aide à visualiser le processus de "cartographie de parcours".
2
Step 2
Ajoutez des Insights Clients à partir du Script
Saisissez vos recherches et besoins clients dans l'éditeur de script. Utilisez notre fonctionnalité de text-to-video from script pour donner vie à ces insights.
3
Step 3
Appliquez des Éléments de Narration Visuelle
Améliorez votre vidéo avec des visuels dynamiques. Introduisez des avatars AI pour représenter les utilisateurs ou les parties prenantes, ajoutant une touche humaine à votre "narration visuelle".
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo de cartographie de parcours. Utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour l'optimiser pour diverses plateformes, prête à être partagée et revue en collaboration.

Cas d'Utilisation

Présenter Efficacement les Insights de Parcours Client

Créez des vidéos percutantes pour présenter les résultats et insights de parcours client aux parties prenantes, favorisant une meilleure prise de décision et un développement de produit empathique.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos engageantes de cartographie de parcours client ?

HeyGen simplifie le processus de création vidéo, vous permettant de transformer des besoins clients complexes et des insights utilisateurs en récits visuels captivants avec des avatars AI et des capacités de text-to-video.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour visualiser efficacement les parcours clients ?

HeyGen propose une boîte à outils complète pour la visualisation, incluant des contrôles de marque personnalisés, l'intégration de bibliothèques multimédias et des modèles polyvalents pour créer des vidéos animées illustrant clairement chaque étape de la cartographie des parcours utilisateurs.

Est-il facile de transformer des insights clients en contenu vidéo avec HeyGen ?

Oui, HeyGen simplifie la création vidéo en vous permettant de générer des voix off et d'ajouter des sous-titres à partir de vos scripts, rendant simple la communication des insights utilisateurs et des besoins clients dans un format vidéo clair.

HeyGen peut-il soutenir une cohérence de marque dans mes vidéos de parcours client ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et des couleurs spécifiques pour garantir que toutes vos vidéos de parcours client maintiennent un style de narration visuelle professionnel et cohérent.

