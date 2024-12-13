HeyGen permet la création de contenu engageant adapté à des publics tels que les élèves de la 3e à la terminale ou les médias publics en offrant des options de redimensionnement flexible des ratios d'aspect et une diversité d'avatars AI. Cela aide à atteindre des objectifs d'apprentissage spécifiques et améliore l'apprentissage par projet ou les consignes d'assignation.