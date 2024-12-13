Créez facilement des vidéos de formation à l'éthique journalistique

Développez des cours en ligne et des ateliers captivants sur l'éthique journalistique en utilisant les puissants avatars AI de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'étude de cas de 90 secondes destinée aux journalistes participant à des ateliers de développement professionnel, explorant un dilemme complexe d'"éthique journalistique". Utilisez les avatars AI de HeyGen pour simuler une discussion réaliste dans une salle de rédaction, où différentes perspectives sur une histoire controversée sont débattues. L'audio doit être clair et professionnel, avec une musique de fond légèrement dramatique, et le style visuel doit être corporatif et réaliste, favorisant un environnement d'apprentissage sérieux pour une analyse approfondie.
Exemple de Prompt 2
Produisez un tutoriel concis de 45 secondes pour les étudiants en "journalisme vidéo" inscrits à des "cours en ligne", démontrant les meilleures pratiques pour la recherche éthique de contenu visuel. Cette vidéo doit présenter des montages dynamiques et rapides montrant des exemples d'utilisation éthique et non éthique de séquences, soutenus par une narration claire et énergique. Implémentez les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et mettre en évidence les points clés à retenir, rendant l'instruction facile à suivre et à retenir.
Exemple de Prompt 3
Créez une pièce éducative de 75 secondes pour le grand public, conçue pour améliorer la compréhension de l'éthique des "médias publics" et promouvoir des "expériences éducatives" liées à un reportage responsable. La présentation visuelle doit adopter une esthétique raffinée de style documentaire, incorporant des séquences B-roll pertinentes et des éléments infographiques provenant de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen. Une voix calme et autoritaire, combinée à une musique ambiante et réfléchie, délivrera des insights sur l'importance du journalisme éthique.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos de formation à l'éthique journalistique

Développez facilement des vidéos de formation engageantes et percutantes sur l'éthique journalistique, transformant des concepts complexes en expériences d'apprentissage accessibles pour le développement professionnel et les cours en ligne.

1
Step 1
Créez votre script et sélectionnez un avatar AI
Commencez par rédiger votre contenu sur l'éthique journalistique. Ensuite, sélectionnez un avatar AI approprié pour présenter votre message, en utilisant le script pour guider le récit principal de la vidéo.
2
Step 2
Personnalisez les visuels avec des modèles et des scènes
Améliorez votre formation en journalisme vidéo en utilisant des modèles et des scènes professionnels. Appliquez votre marque, y compris les logos et les couleurs, en utilisant les contrôles de marque pour maintenir une apparence professionnelle cohérente.
3
Step 3
Générez des voix off et ajoutez des sous-titres
Assurez la clarté et l'accessibilité de vos cours en ligne en générant des voix off au son naturel. De plus, ajoutez des sous-titres/captions pour rendre vos vidéos de formation accessibles à un public plus large et faciliter la compréhension.
4
Step 4
Exportez et partagez pour le développement professionnel
Finalisez votre vidéo, en vous assurant qu'elle répond au format requis pour les ateliers de développement professionnel. Utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports pour préparer votre vidéo de formation de haute qualité pour diverses plateformes et publics.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Illustrer des scénarios éthiques

Donnez vie à des dilemmes complexes d'éthique journalistique avec une narration vidéo alimentée par l'AI pour une compréhension plus profonde et plus relatable.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation à l'éthique journalistique captivantes ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de formation à l'éthique journalistique percutantes en transformant des scripts en contenu de journalisme vidéo professionnel à l'aide d'avatars AI et de capacités avancées de texte à vidéo. Cela simplifie la production d'expériences éducatives engageantes pour la formation.

Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour développer des ateliers de développement professionnel et des cours en ligne sur l'éthique ?

HeyGen est idéal pour développer des ateliers de développement professionnel et des cours en ligne axés sur l'éthique journalistique en fournissant des fonctionnalités telles que des modèles personnalisables, des contrôles de marque et une génération de voix off réaliste. Ces outils aident à créer des expériences éducatives de haute qualité et cohérentes avec des objectifs d'apprentissage clairs.

HeyGen peut-il aider les éducateurs à développer des outils d'instruction pour enseigner l'éthique à l'ère de la désinformation ?

Oui, HeyGen soutient les éducateurs dans le développement d'outils d'instruction robustes pour enseigner l'éthique à l'ère de la désinformation grâce à des fonctionnalités telles que la génération facile de sous-titres et une riche bibliothèque de médias. Cela facilite la construction de plans de cours complets et d'expériences éducatives engageantes pour la formation aux compétences en communication.

Comment HeyGen soutient-il la création de contenu engageant pour des publics comme les élèves de la 3e à la terminale ou les médias publics ?

HeyGen permet la création de contenu engageant adapté à des publics tels que les élèves de la 3e à la terminale ou les médias publics en offrant des options de redimensionnement flexible des ratios d'aspect et une diversité d'avatars AI. Cela aide à atteindre des objectifs d'apprentissage spécifiques et améliore l'apprentissage par projet ou les consignes d'assignation.

