Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'étude de cas de 90 secondes destinée aux journalistes participant à des ateliers de développement professionnel, explorant un dilemme complexe d'"éthique journalistique". Utilisez les avatars AI de HeyGen pour simuler une discussion réaliste dans une salle de rédaction, où différentes perspectives sur une histoire controversée sont débattues. L'audio doit être clair et professionnel, avec une musique de fond légèrement dramatique, et le style visuel doit être corporatif et réaliste, favorisant un environnement d'apprentissage sérieux pour une analyse approfondie.
Produisez un tutoriel concis de 45 secondes pour les étudiants en "journalisme vidéo" inscrits à des "cours en ligne", démontrant les meilleures pratiques pour la recherche éthique de contenu visuel. Cette vidéo doit présenter des montages dynamiques et rapides montrant des exemples d'utilisation éthique et non éthique de séquences, soutenus par une narration claire et énergique. Implémentez les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et mettre en évidence les points clés à retenir, rendant l'instruction facile à suivre et à retenir.
Créez une pièce éducative de 75 secondes pour le grand public, conçue pour améliorer la compréhension de l'éthique des "médias publics" et promouvoir des "expériences éducatives" liées à un reportage responsable. La présentation visuelle doit adopter une esthétique raffinée de style documentaire, incorporant des séquences B-roll pertinentes et des éléments infographiques provenant de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen. Une voix calme et autoritaire, combinée à une musique ambiante et réfléchie, délivrera des insights sur l'importance du journalisme éthique.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Comment créer des vidéos de formation à l'éthique journalistique
Développez facilement des vidéos de formation engageantes et percutantes sur l'éthique journalistique, transformant des concepts complexes en expériences d'apprentissage accessibles pour le développement professionnel et les cours en ligne.
Élargir les cours en ligne sur l'éthique.
Développez et déployez rapidement une formation complète à l'éthique journalistique, élargissant la portée éducative pour les apprenants du monde entier.
Améliorer la formation au développement professionnel.
Améliorez l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances dans les ateliers d'éthique journalistique grâce à un contenu vidéo dynamique alimenté par l'AI.
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation à l'éthique journalistique captivantes ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos de formation à l'éthique journalistique percutantes en transformant des scripts en contenu de journalisme vidéo professionnel à l'aide d'avatars AI et de capacités avancées de texte à vidéo. Cela simplifie la production d'expériences éducatives engageantes pour la formation.
Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour développer des ateliers de développement professionnel et des cours en ligne sur l'éthique ?
HeyGen est idéal pour développer des ateliers de développement professionnel et des cours en ligne axés sur l'éthique journalistique en fournissant des fonctionnalités telles que des modèles personnalisables, des contrôles de marque et une génération de voix off réaliste. Ces outils aident à créer des expériences éducatives de haute qualité et cohérentes avec des objectifs d'apprentissage clairs.
HeyGen peut-il aider les éducateurs à développer des outils d'instruction pour enseigner l'éthique à l'ère de la désinformation ?
Oui, HeyGen soutient les éducateurs dans le développement d'outils d'instruction robustes pour enseigner l'éthique à l'ère de la désinformation grâce à des fonctionnalités telles que la génération facile de sous-titres et une riche bibliothèque de médias. Cela facilite la construction de plans de cours complets et d'expériences éducatives engageantes pour la formation aux compétences en communication.
Comment HeyGen soutient-il la création de contenu engageant pour des publics comme les élèves de la 3e à la terminale ou les médias publics ?
HeyGen permet la création de contenu engageant adapté à des publics tels que les élèves de la 3e à la terminale ou les médias publics en offrant des options de redimensionnement flexible des ratios d'aspect et une diversité d'avatars AI. Cela aide à atteindre des objectifs d'apprentissage spécifiques et améliore l'apprentissage par projet ou les consignes d'assignation.