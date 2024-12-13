Créer des Vidéos de Formation aux Compétences Professionnelles : Améliorez la Performance des Employés
Rationalisez la création de vidéos de formation aux compétences professionnelles efficaces. Transformez facilement vos scripts en contenu vidéo professionnel avec le texte en vidéo à partir de script, améliorant la rétention des connaissances pour votre équipe.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo de formation technique de 90 secondes pour les employés existants apprenant de nouvelles fonctionnalités logicielles, visant à améliorer la rétention des connaissances. La vidéo devrait adopter un style visuel propre et étape par étape, intégrant des enregistrements d'écran pour démontrer clairement les processus. Améliorez l'accessibilité avec des sous-titres/captions précis générés automatiquement à partir d'un texte en vidéo à partir d'un script.
Créez un module de micro-apprentissage de 45 secondes pour les professionnels occupés, axé sur des vidéos de formation efficaces pour le développement des compétences douces. Employez un style visuel dynamique et moderne en utilisant des modèles et scènes préconçus, enrichis de visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock, pour créer une expérience d'apprentissage engageante et rapide.
Un guide complet de 2 minutes pour les équipes mondiales sur la façon de créer des vidéos de formation aux compétences professionnelles est nécessaire, répondant à des apprenants diversifiés à travers divers départements. Il nécessite un style visuel professionnel inclusif et adaptable, assurant la polyvalence à travers les plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect, accompagné d'une génération de voix off claire expliquant les meilleures pratiques.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Rationalisez la Création de Cours & Élargissez la Portée.
Développez efficacement un grand volume de vidéos de formation aux compétences professionnelles et distribuez-les à une main-d'œuvre mondiale, rendant l'apprentissage accessible.
Améliorez l'Engagement & la Rétention de la Formation.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos de formation dynamiques et interactives qui améliorent considérablement l'engagement des employés et la rétention des connaissances pour les compétences professionnelles critiques.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation aux compétences professionnelles efficaces ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de formation aux compétences professionnelles à partir de scripts textuels, en utilisant des avatars AI et des voix off pour offrir un contenu engageant. Cela simplifie le processus de production, rendant les vidéos de formation efficaces accessibles à toutes les entreprises.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour des vidéos de formation engageantes pour les employés ?
HeyGen propose des fonctionnalités complètes comme des avatars AI, des modèles personnalisables et des sous-titres automatiques pour améliorer les vidéos de formation des employés. Ces outils aident à améliorer la rétention des connaissances et à maintenir une image de marque cohérente à travers tous vos modules de micro-apprentissage.
Puis-je créer rapidement des vidéos de formation pour l'intégration avec HeyGen ?
Absolument, la plateforme intuitive de HeyGen permet une création rapide de vidéos de formation, y compris celles pour l'intégration. Vous pouvez transformer des scripts en vidéos professionnelles en utilisant des avatars AI et une vaste bibliothèque de médias, réduisant considérablement le temps de montage vidéo.
HeyGen prend-il en charge plusieurs options de voix off pour les vidéos de formation ?
Oui, HeyGen offre des capacités robustes de génération de voix off, vous permettant de choisir parmi diverses voix AI pour correspondre parfaitement à vos vidéos de formation. Cette flexibilité garantit que votre contenu est engageant et adapté à des objectifs d'apprentissage divers et à différents formats vidéo.