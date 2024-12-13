Créer des Vidéos de Formation aux Compétences Professionnelles : Améliorez la Performance des Employés

Rationalisez la création de vidéos de formation aux compétences professionnelles efficaces. Transformez facilement vos scripts en contenu vidéo professionnel avec le texte en vidéo à partir de script, améliorant la rétention des connaissances pour votre équipe.

440/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de formation technique de 90 secondes pour les employés existants apprenant de nouvelles fonctionnalités logicielles, visant à améliorer la rétention des connaissances. La vidéo devrait adopter un style visuel propre et étape par étape, intégrant des enregistrements d'écran pour démontrer clairement les processus. Améliorez l'accessibilité avec des sous-titres/captions précis générés automatiquement à partir d'un texte en vidéo à partir d'un script.
Exemple de Prompt 2
Créez un module de micro-apprentissage de 45 secondes pour les professionnels occupés, axé sur des vidéos de formation efficaces pour le développement des compétences douces. Employez un style visuel dynamique et moderne en utilisant des modèles et scènes préconçus, enrichis de visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock, pour créer une expérience d'apprentissage engageante et rapide.
Exemple de Prompt 3
Un guide complet de 2 minutes pour les équipes mondiales sur la façon de créer des vidéos de formation aux compétences professionnelles est nécessaire, répondant à des apprenants diversifiés à travers divers départements. Il nécessite un style visuel professionnel inclusif et adaptable, assurant la polyvalence à travers les plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect, accompagné d'une génération de voix off claire expliquant les meilleures pratiques.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Formation aux Compétences Professionnelles

Produisez facilement des vidéos de formation aux compétences professionnelles engageantes et efficaces qui améliorent la rétention des connaissances et renforcent votre personnel avec un contenu professionnel.

1
Step 1
Sélectionnez Vos Objectifs d'Apprentissage
Définissez le but de votre vidéo et structurez votre contenu pour des objectifs d'apprentissage efficaces en utilisant des modèles et scènes préconçus pour rationaliser votre flux de travail.
2
Step 2
Développez un Contenu Engagé
Transformez votre script en une vidéo captivante, incluant des éléments comme des explications animées. Utilisez notre fonctionnalité avancée de texte en vidéo à partir de script pour créer efficacement vos modules de formation.
3
Step 3
Améliorez le Professionnalisme
Améliorez l'accessibilité et l'engagement en ajoutant des sous-titres/captions automatiques pour garantir que tous les apprenants puissent suivre et améliorer la rétention des connaissances.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo de formation de haute qualité en sélectionnant le redimensionnement optimal du rapport d'aspect pour divers formats vidéo, assurant une lecture fluide et une large distribution.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Modules de Micro-apprentissage Rapides

.

Créez rapidement des clips vidéo concis et percutants parfaits pour les modules de micro-apprentissage, les conseils rapides ou la promotion du développement continu des compétences professionnelles.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation aux compétences professionnelles efficaces ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de formation aux compétences professionnelles à partir de scripts textuels, en utilisant des avatars AI et des voix off pour offrir un contenu engageant. Cela simplifie le processus de production, rendant les vidéos de formation efficaces accessibles à toutes les entreprises.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour des vidéos de formation engageantes pour les employés ?

HeyGen propose des fonctionnalités complètes comme des avatars AI, des modèles personnalisables et des sous-titres automatiques pour améliorer les vidéos de formation des employés. Ces outils aident à améliorer la rétention des connaissances et à maintenir une image de marque cohérente à travers tous vos modules de micro-apprentissage.

Puis-je créer rapidement des vidéos de formation pour l'intégration avec HeyGen ?

Absolument, la plateforme intuitive de HeyGen permet une création rapide de vidéos de formation, y compris celles pour l'intégration. Vous pouvez transformer des scripts en vidéos professionnelles en utilisant des avatars AI et une vaste bibliothèque de médias, réduisant considérablement le temps de montage vidéo.

HeyGen prend-il en charge plusieurs options de voix off pour les vidéos de formation ?

Oui, HeyGen offre des capacités robustes de génération de voix off, vous permettant de choisir parmi diverses voix AI pour correspondre parfaitement à vos vidéos de formation. Cette flexibilité garantit que votre contenu est engageant et adapté à des objectifs d'apprentissage divers et à différents formats vidéo.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo