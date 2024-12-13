Créez des Vidéos de Présentation de Poste : Attirez les Meilleurs Talents Rapidement
Élevez votre acquisition de talents et votre marque employeur. Produisez facilement des annonces vidéo captivantes avec la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour un engagement accru des candidats.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de recrutement sophistiquée de 60 secondes destinée aux professionnels expérimentés dans des domaines spécialisés, en mettant l'accent sur la marque employeur unique et les opportunités de développement de carrière. Visuellement, cette vidéo doit présenter des graphiques animés élégants et des interviews professionnelles, sur fond d'une bande sonore inspirante et confiante, en utilisant l'un des modèles et scènes préconçus de HeyGen pour une présentation soignée. L'objectif est de communiquer la proposition de valeur de l'entreprise et d'attirer des talents de haut niveau cherchant un développement de carrière à long terme.
Produisez une vidéo informative de 30 secondes sur un rôle professionnel pour augmenter significativement l'engagement des candidats pour un poste technique complexe, en décomposant les responsabilités quotidiennes et la dynamique d'équipe. L'esthétique visuelle doit être épurée et schématique, utilisant des superpositions de texte à l'écran et une voix concise et autoritaire, facilement créée à partir d'un script détaillé grâce à la capacité de HeyGen de transformer un texte en vidéo. Cette vidéo est conçue pour clarifier les complexités du rôle et captiver les candidats qui apprécient une communication directe et factuelle.
Concevez une annonce vidéo de poste de 45 secondes convaincante destinée à un large bassin de talents, mettant en avant les ouvertures immédiates et la culture d'entreprise dans un format accessible. La présentation visuelle doit être lumineuse et engageante, mélangeant des témoignages de membres d'équipe diversifiés avec des séquences stock pertinentes, accompagnée d'une musique de fond énergique et de sous-titres essentiels pour assurer une portée et une compréhension maximales dans divers environnements de visionnage. Cette vidéo vise à informer rapidement et à enthousiasmer un large éventail de candidats potentiels.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des annonces vidéo de poste convaincantes avec l'AI.
Produisez rapidement des descriptions de poste vidéo percutantes pour attirer les meilleurs talents et pourvoir les postes plus rapidement.
Concevez des clips vidéo engageants pour les plateformes de carrière.
Développez des vidéos courtes captivantes pour les réseaux sociaux et les pages de carrière, améliorant l'engagement des candidats.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des descriptions de poste vidéo convaincantes ?
HeyGen vous permet de créer facilement des descriptions de poste vidéo professionnelles en utilisant des avatars AI et la technologie de texte en vidéo, améliorant considérablement l'engagement des candidats. Cela accélère votre processus d'acquisition de talents et renforce votre marque employeur.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour garantir que mes vidéos de recrutement s'alignent avec notre marque employeur ?
HeyGen offre des contrôles de branding étendus, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque directement dans vos vidéos de recrutement. Cela garantit que chaque annonce vidéo reflète authentiquement l'identité unique de votre marque employeur.
HeyGen peut-il simplifier le processus de création de vidéos de présentation de poste sans nécessiter d'expertise en tournage ?
Oui, la plateforme de HeyGen simplifie la création de contenu pour les vidéos de présentation de poste, éliminant le besoin de conseils de tournage complexes ou de pré-production. Vous pouvez générer des vidéos engageantes à partir d'un script, complètes avec voix off et sous-titres, les rendant accessibles à tous.
Les vidéos HeyGen sont-elles adaptées à la distribution sur plusieurs canaux et appareils ?
Oui, HeyGen vous permet d'optimiser vos annonces vidéo avec un redimensionnement des ratios d'aspect pour un affichage parfait sur diverses plateformes, y compris les appareils mobiles et votre chaîne YouTube. Cela assure une portée maximale et un engagement des candidats pour vos vidéos de recrutement.