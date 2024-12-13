créez des vidéos d'orientation : Simplifiez l'intégration

Simplifiez votre processus d'intégration des employés avec des vidéos engageantes, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour un message personnalisé.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'orientation logicielle concise de 45 secondes destinée aux employés existants pour introduire un nouveau système informatique interne. La vidéo devrait avoir un style visuel pratique et instructif, peut-être en utilisant des enregistrements d'écran et des graphiques simples de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, accompagnée d'une narration précise de texte à vidéo à partir d'un script. L'objectif est de mettre rapidement les employés au courant des fonctionnalités essentielles, rendant les informations complexes accessibles et faciles à comprendre.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo inspirante de 30 secondes qui sert d'orientation sur la culture d'entreprise, conçue pour les recrues potentielles et les parties prenantes externes afin de mettre en valeur les valeurs uniques de l'organisation. Cette vidéo engageante devrait présenter divers avatars AI représentant l'équipe, avec des visuels dynamiques et une bande sonore entraînante, communiquant un message personnalisé sur ce qui fait de l'entreprise un endroit formidable pour travailler. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour garantir une présentation soignée et percutante.
Exemple de Prompt 3
Rédigez un guide clair et complet de 75 secondes sur la création de vidéos d'orientation pour les nouveaux clients, expliquant comment démarrer avec un produit ou service spécifique. Le style visuel de la vidéo doit être épuré et moderne, se concentrant sur des instructions étape par étape avec une génération de voix off nette et des sous-titres/captions pour l'accessibilité. Assurez-vous que le résultat est optimisé en utilisant le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour diverses plateformes, en faisant une ressource facile à suivre pour une clientèle mondiale diversifiée.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos d'orientation IT

Simplifiez votre intégration des employés avec des vidéos d'orientation IT engageantes et professionnelles conçues pour la clarté et l'impact.

1
Step 1
Choisissez un modèle ou commencez de zéro
Commencez votre projet de vidéo d'orientation IT en sélectionnant parmi une bibliothèque de modèles de vidéos professionnels ou commencez de zéro pour une personnalisation complète.
2
Step 2
Ajoutez votre contenu avec l'AI
Intégrez votre script et laissez les avatars AI délivrer le message. Convertissez le texte en vidéo sans effort, assurant une communication claire des politiques et procédures IT.
3
Step 3
Appliquez votre branding
Appliquez les contrôles de branding uniques de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, pour vous assurer que vos vidéos d'orientation IT reflètent votre culture d'entreprise et l'identité organisationnelle.
4
Step 4
Exportez et partagez sans effort
Finalisez vos vidéos d'orientation et exportez-les dans divers formats, en utilisant le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour un partage fluide sur les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Cultivez la culture d'entreprise par la vidéo

Développez des vidéos percutantes sur la culture d'entreprise dans l'orientation IT pour accueillir les nouvelles recrues, partager les valeurs fondamentales et favoriser un sentiment d'appartenance dès le premier jour.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'orientation engageantes pilotées par l'AI pour l'intégration des employés ?

HeyGen vous permet de produire des vidéos d'orientation professionnelles et engageantes pilotées par l'AI en utilisant des modèles de vidéos personnalisables et des avatars AI réalistes. Cela simplifie votre processus d'intégration des employés, vous permettant de transmettre efficacement la culture d'entreprise et des messages personnalisés avec des visuels dynamiques.

HeyGen propose-t-il des outils de montage vidéo intuitifs pour les vidéos d'orientation logicielle ?

Absolument ! HeyGen fournit des outils de montage vidéo intuitifs, vous permettant de créer et de personnaliser facilement des vidéos d'orientation logicielle sans expérience préalable. Vous pouvez enrichir votre contenu avec une voix off professionnelle et même profiter du support multilingue pour les équipes mondiales.

Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos d'orientation ?

HeyGen propose une suite de fonctionnalités créatives pour vous aider à créer des vidéos d'orientation qui se démarquent. Vous pouvez choisir parmi divers modèles de vidéos, incorporer des avatars AI et ajouter des messages personnalisés pour refléter l'identité unique de votre marque.

Pourquoi devrais-je utiliser HeyGen pour les vidéos d'orientation de mon entreprise ?

HeyGen révolutionne votre processus d'intégration des employés en vous permettant de créer rapidement des vidéos d'orientation de haute qualité. Notre plateforme garantit que vos nouvelles recrues reçoivent des informations cohérentes et engageantes grâce à des avatars AI professionnels et des outils faciles à utiliser.

