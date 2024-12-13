créez des vidéos d'orientation : Simplifiez l'intégration
Simplifiez votre processus d'intégration des employés avec des vidéos engageantes, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour un message personnalisé.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'orientation logicielle concise de 45 secondes destinée aux employés existants pour introduire un nouveau système informatique interne. La vidéo devrait avoir un style visuel pratique et instructif, peut-être en utilisant des enregistrements d'écran et des graphiques simples de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, accompagnée d'une narration précise de texte à vidéo à partir d'un script. L'objectif est de mettre rapidement les employés au courant des fonctionnalités essentielles, rendant les informations complexes accessibles et faciles à comprendre.
Produisez une vidéo inspirante de 30 secondes qui sert d'orientation sur la culture d'entreprise, conçue pour les recrues potentielles et les parties prenantes externes afin de mettre en valeur les valeurs uniques de l'organisation. Cette vidéo engageante devrait présenter divers avatars AI représentant l'équipe, avec des visuels dynamiques et une bande sonore entraînante, communiquant un message personnalisé sur ce qui fait de l'entreprise un endroit formidable pour travailler. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour garantir une présentation soignée et percutante.
Rédigez un guide clair et complet de 75 secondes sur la création de vidéos d'orientation pour les nouveaux clients, expliquant comment démarrer avec un produit ou service spécifique. Le style visuel de la vidéo doit être épuré et moderne, se concentrant sur des instructions étape par étape avec une génération de voix off nette et des sous-titres/captions pour l'accessibilité. Assurez-vous que le résultat est optimisé en utilisant le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour diverses plateformes, en faisant une ressource facile à suivre pour une clientèle mondiale diversifiée.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Élargissez la portée de l'apprentissage avec des vidéos d'orientation IT.
Produisez sans effort des vidéos d'orientation IT complètes pour intégrer efficacement des équipes mondiales diversifiées et assurer un transfert de connaissances cohérent.
Améliorez l'engagement de la formation des employés.
Exploitez l'AI pour créer des vidéos d'orientation IT dynamiques et engageantes qui améliorent la rétention d'informations et favorisent un processus d'intégration plus connecté.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'orientation engageantes pilotées par l'AI pour l'intégration des employés ?
HeyGen vous permet de produire des vidéos d'orientation professionnelles et engageantes pilotées par l'AI en utilisant des modèles de vidéos personnalisables et des avatars AI réalistes. Cela simplifie votre processus d'intégration des employés, vous permettant de transmettre efficacement la culture d'entreprise et des messages personnalisés avec des visuels dynamiques.
HeyGen propose-t-il des outils de montage vidéo intuitifs pour les vidéos d'orientation logicielle ?
Absolument ! HeyGen fournit des outils de montage vidéo intuitifs, vous permettant de créer et de personnaliser facilement des vidéos d'orientation logicielle sans expérience préalable. Vous pouvez enrichir votre contenu avec une voix off professionnelle et même profiter du support multilingue pour les équipes mondiales.
Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos d'orientation ?
HeyGen propose une suite de fonctionnalités créatives pour vous aider à créer des vidéos d'orientation qui se démarquent. Vous pouvez choisir parmi divers modèles de vidéos, incorporer des avatars AI et ajouter des messages personnalisés pour refléter l'identité unique de votre marque.
Pourquoi devrais-je utiliser HeyGen pour les vidéos d'orientation de mon entreprise ?
HeyGen révolutionne votre processus d'intégration des employés en vous permettant de créer rapidement des vidéos d'orientation de haute qualité. Notre plateforme garantit que vos nouvelles recrues reçoivent des informations cohérentes et engageantes grâce à des avatars AI professionnels et des outils faciles à utiliser.