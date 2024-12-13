Créez des Vidéos d'Intégration : Engagez les Nouvelles Recrues Sans Effort
Simplifiez le parcours de vos nouvelles recrues avec des vidéos percutantes et personnalisées, créées sans effort à partir de scripts grâce à la fonctionnalité texte-vidéo de HeyGen.
Développez une vidéo tutorielle de 60 secondes destinée aux nouveaux clients, expliquant les premières étapes d'utilisation de notre produit. Le style visuel et audio doit être clair et instructif, utilisant des graphiques animés pour mettre en avant les fonctionnalités, complété par une génération de voix off professionnelle qui simplifie les idées complexes, parfait pour les vidéos d'intégration des clients.
Produisez une vidéo d'intégration concise de 30 secondes présentant les valeurs fondamentales de l'entreprise aux candidats potentiels ou aux nouvelles recrues. Utilisez des modèles et des scènes dynamiques pour créer un récit visuel inspirant et percutant, soutenu par une musique motivante et des images convaincantes qui incarnent notre culture d'entreprise positive.
Concevez une vidéo d'intégration personnalisée de 40 secondes pour chaque nouvelle recrue, en les adressant directement et en décrivant leur premier jour ou semaine. L'esthétique doit être épurée, moderne et personnelle, assurant l'accessibilité avec des sous-titres/captions générés automatiquement qui améliorent la compréhension des informations cruciales pour les nouvelles recrues.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement et la Rétention des Nouvelles Recrues avec l'AI.
Stimulez un engagement plus élevé et améliorez la rétention à long terme des nouveaux employés avec des vidéos d'intégration dynamiques pilotées par l'AI.
Développez des Programmes de Formation d'Intégration Évolutifs.
Créez efficacement des cours vidéo étendus et des vidéos tutoriels pour intégrer efficacement un nombre croissant de nouvelles recrues à travers des équipes mondiales.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'intégration efficaces ?
HeyGen simplifie la création de vidéos d'intégration efficaces en utilisant des avatars AI et des capacités de texte-vidéo à partir de scripts. Notre plateforme vous permet de générer rapidement du contenu engageant, même sans compétences préalables en montage vidéo, ce qui en fait un créateur de vidéos d'intégration idéal pour toute organisation.
HeyGen peut-il aider à personnaliser les vidéos d'intégration pour les nouveaux employés ?
Absolument ! HeyGen vous permet de créer des vidéos d'intégration personnalisées qui résonnent avec vos nouveaux employés et favorisent une culture d'entreprise positive. Utilisez les contrôles de marque et les modèles personnalisables pour adapter chaque vidéo, laissant une première impression durable.
Quelles fonctionnalités font de HeyGen une plateforme pilotée par l'AI pour des vidéos d'intégration percutantes ?
La plateforme pilotée par l'AI de HeyGen offre des fonctionnalités robustes comme des avatars AI, la génération de texte-vidéo et des capacités de voix off, vous assurant de créer des vidéos percutantes efficacement. Ces outils aident à simplifier votre processus d'intégration, menant à une meilleure engagement et rétention à long terme pour vos nouvelles recrues.
HeyGen offre-t-il des options de personnalisation complète pour les vidéos d'intégration des employés ?
Oui, HeyGen offre des options de personnalisation complète pour aligner parfaitement vos vidéos d'intégration des employés avec votre marque. Avec divers modèles de vidéos, des contrôles de marque et une riche bibliothèque multimédia, vous disposez d'outils vidéo illimités pour créer un contenu unique et professionnel.