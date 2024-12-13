HeyGen accélère considérablement la création de contenu vidéo en vous permettant de générer des voix off, d'ajouter des sous-titres et d'utiliser des avatars AI à partir de simples textes. Cela rend incroyablement efficace la production de nombreuses vidéos explicatives ou tutoriels vidéo sans nécessiter une expertise approfondie en tournage ou montage. C'est la solution parfaite pour une production vidéo évolutive pour vos besoins en gestion des actifs informatiques.