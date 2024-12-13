Créez facilement des vidéos de formation à la conformité ISO

Renforcez l'engagement des employés avec des vidéos de conformité ISO engageantes et économiques, en utilisant des avatars AI réalistes pour une formation percutante.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un module de formation de conformité de 90 secondes basé sur des scénarios concernant la confidentialité des données pour tous les employés, en particulier ceux qui manipulent des informations sensibles. Visuellement, utilisez des scénarios de bureau convaincants et pertinents, enrichis par les sous-titres/captions de HeyGen pour mettre en évidence les réglementations cruciales, assurant une expérience engageante et informative grâce à une voix off claire et précise générée à partir d'un script détaillé de texte à vidéo.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo d'instruction de 2 minutes détaillant les protocoles de sécurité au travail et les exigences réglementaires pour le personnel opérationnel et les chefs d'équipe. L'approche visuelle doit être pratique et démonstrative, utilisant les modèles et scènes préconstruits de HeyGen pour simplifier la création et incorporant le support de la bibliothèque de médias/stock pour des exemples visuels pertinents, le tout guidé par une voix off éducative et directe.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo dynamique de 45 secondes destinée à renforcer l'engagement des employés envers les normes ISO, illustrant les avantages personnels et collectifs de l'adhésion. Employez un style visuel lumineux et motivant avec une voix off entraînante, et utilisez le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen pour garantir qu'elle puisse être facilement partagée sur diverses plateformes de communication interne pour un impact maximal.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos de formation à la conformité ISO

Utilisez des outils AI pour produire des vidéos de formation à la conformité ISO professionnelles et engageantes de manière efficace, améliorant la compréhension et l'engagement des employés.

1
Step 1
Créez votre script
Commencez par créer ou coller votre script de formation à la conformité ISO dans la plateforme. Notre fonctionnalité Texte à vidéo à partir de script convertira votre texte en dialogue parlé.
2
Step 2
Sélectionnez votre avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour être votre présentateur, assurant que votre message est délivré clairement et de manière cohérente pour la formation aux normes ISO.
3
Step 3
Améliorez avec le branding et les visuels
Personnalisez votre vidéo avec le logo et les couleurs de votre marque en utilisant les contrôles de branding. Ajoutez des médias pertinents et générez des sous-titres/captions pour l'accessibilité, rendant votre contenu plus engageant.
4
Step 4
Exportez et distribuez
Générez votre vidéo de conformité ISO de haute qualité et utilisez le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio pour la préparer pour diverses plateformes. Partagez facilement vos vidéos économiques pour renforcer l'engagement des employés et répondre aux exigences réglementaires.

Cas d'Utilisation

Clarifier les exigences réglementaires complexes

Transformez les normes ISO complexes et les exigences réglementaires en vidéos de formation visuelles faciles à comprendre, simplifiant les informations complexes pour tous les employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation à la conformité ISO ?

HeyGen utilise des outils AI avancés pour transformer des scripts en `vidéos de formation` professionnelles avec des `avatars AI` réalistes et un `porte-parole AI`. Cela simplifie considérablement le processus de développement de `vidéos de formation à la conformité ISO`, rendant la création de contenu très efficace et `économique`.

HeyGen garantit-il des vidéos engageantes pour la formation des employés ?

Oui, HeyGen est conçu pour aider à créer des `vidéos engageantes` qui augmentent l'`engagement des employés` dans la formation. Des fonctionnalités comme des `avatars AI` dynamiques, une `génération de voix off` précise et des `sous-titres/captions` automatisés captivent les apprenants, rendant le contenu complexe de `formation à la conformité` plus digeste et mémorable.

Quelles capacités AI HeyGen offre-t-il pour développer du contenu de conformité ?

HeyGen fournit des `outils AI` robustes tels que la fonctionnalité `Texte à vidéo à partir de script`, vous permettant de générer du contenu vidéo à partir de texte brut. Vous pouvez également utiliser divers `avatars AI` pour présenter vos modules de `formation à la conformité`, assurant une diffusion cohérente et professionnelle sans avoir besoin de présentateurs humains.

Puis-je personnaliser mes vidéos de formation à la conformité avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre des `contrôles de branding` complets pour s'assurer que vos `vidéos de formation` s'alignent avec votre identité d'entreprise. Vous pouvez facilement intégrer le logo de votre entreprise, ajuster les schémas de couleurs et sélectionner des polices spécifiques pour créer des matériaux de `formation aux normes ISO` qui ont l'air professionnels et en accord avec votre marque.

