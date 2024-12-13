Créez facilement des vidéos de formation à la conformité ISO
Renforcez l'engagement des employés avec des vidéos de conformité ISO engageantes et économiques, en utilisant des avatars AI réalistes pour une formation percutante.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez un module de formation de conformité de 90 secondes basé sur des scénarios concernant la confidentialité des données pour tous les employés, en particulier ceux qui manipulent des informations sensibles. Visuellement, utilisez des scénarios de bureau convaincants et pertinents, enrichis par les sous-titres/captions de HeyGen pour mettre en évidence les réglementations cruciales, assurant une expérience engageante et informative grâce à une voix off claire et précise générée à partir d'un script détaillé de texte à vidéo.
Créez une vidéo d'instruction de 2 minutes détaillant les protocoles de sécurité au travail et les exigences réglementaires pour le personnel opérationnel et les chefs d'équipe. L'approche visuelle doit être pratique et démonstrative, utilisant les modèles et scènes préconstruits de HeyGen pour simplifier la création et incorporant le support de la bibliothèque de médias/stock pour des exemples visuels pertinents, le tout guidé par une voix off éducative et directe.
Concevez une vidéo dynamique de 45 secondes destinée à renforcer l'engagement des employés envers les normes ISO, illustrant les avantages personnels et collectifs de l'adhésion. Employez un style visuel lumineux et motivant avec une voix off entraînante, et utilisez le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen pour garantir qu'elle puisse être facilement partagée sur diverses plateformes de communication interne pour un impact maximal.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir la formation à la conformité ISO à l'échelle mondiale.
Produisez facilement un grand volume de vidéos de formation à la conformité ISO pour atteindre tous les employés, quel que soit leur emplacement, assurant une adhésion globale cohérente aux normes.
Améliorer l'engagement dans la formation à la conformité.
Utilisez l'AI pour créer un contenu de formation dynamique et interactif qui capte l'attention des employés, améliorant la compréhension et la rétention des informations critiques sur la conformité ISO.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation à la conformité ISO ?
HeyGen utilise des outils AI avancés pour transformer des scripts en `vidéos de formation` professionnelles avec des `avatars AI` réalistes et un `porte-parole AI`. Cela simplifie considérablement le processus de développement de `vidéos de formation à la conformité ISO`, rendant la création de contenu très efficace et `économique`.
HeyGen garantit-il des vidéos engageantes pour la formation des employés ?
Oui, HeyGen est conçu pour aider à créer des `vidéos engageantes` qui augmentent l'`engagement des employés` dans la formation. Des fonctionnalités comme des `avatars AI` dynamiques, une `génération de voix off` précise et des `sous-titres/captions` automatisés captivent les apprenants, rendant le contenu complexe de `formation à la conformité` plus digeste et mémorable.
Quelles capacités AI HeyGen offre-t-il pour développer du contenu de conformité ?
HeyGen fournit des `outils AI` robustes tels que la fonctionnalité `Texte à vidéo à partir de script`, vous permettant de générer du contenu vidéo à partir de texte brut. Vous pouvez également utiliser divers `avatars AI` pour présenter vos modules de `formation à la conformité`, assurant une diffusion cohérente et professionnelle sans avoir besoin de présentateurs humains.
Puis-je personnaliser mes vidéos de formation à la conformité avec HeyGen ?
Absolument, HeyGen offre des `contrôles de branding` complets pour s'assurer que vos `vidéos de formation` s'alignent avec votre identité d'entreprise. Vous pouvez facilement intégrer le logo de votre entreprise, ajuster les schémas de couleurs et sélectionner des polices spécifiques pour créer des matériaux de `formation aux normes ISO` qui ont l'air professionnels et en accord avec votre marque.