Créez facilement des vidéos de formation IRB avec l'IA
Rationalisez votre formation IRB et expliquez des processus complexes efficacement en utilisant le texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez un tutoriel de 60 secondes pour les chercheurs et administrateurs naviguant dans les fonctionnalités spécifiques d'un "système myIRB". Cette vidéo doit adopter un style visuel moderne et étape par étape, incorporant largement des éléments de capture d'écran pour guider les utilisateurs à travers les "tutoriels du système E-IRB". Utilisez la capacité de HeyGen de texte-à-vidéo à partir de script pour garantir une narration précise et claire qui explique chaque étape, soutenue par des sous-titres/captions proéminents pour une meilleure compréhension et accessibilité.
Produisez une vidéo explicative convaincante de 30 secondes ciblant les chercheurs expérimentés, en se concentrant sur l'aspect critique du "Consentement Éclairé" dans la "Recherche sur les Sujets Humains". Employez un style visuel empathique et basé sur des scénarios, en utilisant des Modèles & scènes pertinents de la bibliothèque HeyGen pour illustrer des applications réelles. L'audio doit présenter un ton calme et rassurant, renforcé par le support de la bibliothèque de médias/stock pour des images percutantes, simplifiant efficacement ce principe éthique souvent complexe à travers des "vidéos pilotées par l'IA" concises.
Concevez une vidéo promotionnelle de 45 secondes pour les administrateurs IRB et les coordinateurs de formation, démontrant comment "Rationaliser la Formation IRB" à l'aide d'outils avancés d'IA. L'approche visuelle doit être dynamique et illustrative, mettant en avant des avatars IA personnalisables dans divers contextes pertinents pour le "processus IRB". Exploitez la capacité de HeyGen de texte-à-vidéo à partir de script pour générer un contenu efficace et engageant qui souligne la facilité de mise à jour et de diffusion des informations vitales à travers les institutions.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir la formation IRB et atteindre un public plus large.
Produisez efficacement de nombreux modules de formation IRB et distribuez-les à l'échelle mondiale, garantissant que l'éducation à la conformité atteint tout le personnel nécessaire.
Simplifier les concepts complexes de l'IRB.
Transformez les réglementations et procédures complexes du Comité d'Éthique Institutionnel en contenu vidéo facilement compréhensible et visuellement engageant pour une meilleure compréhension.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation IRB efficacement ?
HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos de formation IRB en utilisant des Avatars IA et son Générateur de Texte en Vidéo. Cette capacité permet de transformer des scripts complexes en contenu visuel engageant, simplifiant considérablement votre flux de production.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour améliorer la clarté des vidéos de formation IRB ?
HeyGen utilise des Avatars IA avancés et un Acteur Vocal IA pour fournir des explications claires et précises sur des sujets sensibles comme la Recherche sur les Sujets Humains et le Consentement Éclairé. Notre plateforme assure des voix off de haute qualité qui transmettent avec précision des informations critiques dans vos vidéos de formation IRB.
HeyGen peut-il aider à développer des tutoriels du système E-IRB efficacement ?
Absolument. HeyGen est idéal pour générer des tutoriels détaillés du système E-IRB en convertissant vos instructions textuelles en guides visuels. Vous pouvez personnaliser les avatars et utiliser les contrôles de marque pour représenter avec précision votre processus IRB spécifique ou système myIRB, rendant la formation plus efficace.
HeyGen prend-il en charge plusieurs langues pour la formation mondiale du Comité d'Éthique Institutionnel ?
Oui, HeyGen offre un support complet pour plusieurs langues, vous permettant de diffuser votre contenu du Comité d'Éthique Institutionnel à un public mondial. Cela garantit que vos vidéos de formation IRB sont accessibles et comprises par les chercheurs et le personnel du monde entier, favorisant la conformité et la compréhension.