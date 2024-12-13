Créez facilement des vidéos d'annonce d'IPO avec l'IA
Rationalisez votre production vidéo et captez l'attention des investisseurs en transformant des scripts en vidéos professionnelles grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo interne de 45 secondes pour annoncer l'introduction en bourse en utilisant le créateur de vidéos d'annonce d'IPO de HeyGen, visant à dynamiser les employés et partenaires de l'entreprise. Le style visuel doit être festif, mettant en avant la culture d'entreprise et la croissance future, accompagné d'une musique de fond inspirante. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour des présentations cohérentes et de marque.
Concevez une vidéo informative de 90 secondes pour une tournée de présentation d'IPO destinée aux investisseurs institutionnels, en mettant l'accent sur la performance financière et la stratégie de croissance. La présentation visuelle doit être autoritaire et épurée, avec des visualisations de données claires, soutenues par une voix off persuasive et professionnelle générée avec la capacité de génération de voix off de HeyGen.
Produisez une vidéo concise de 30 secondes pour les réseaux sociaux, annonçant l'introduction en bourse de votre entreprise au grand public. Le style visuel et audio doit être énergique et visuellement attrayant, intégrant des graphiques animés et une musique entraînante. Cette vidéo doit mettre en avant la facilité de rationaliser la production en utilisant les modèles vidéo alimentés par l'IA de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de publicités performantes en quelques minutes avec la vidéo AI.
Produisez rapidement des annonces d'IPO percutantes et des vidéos de présentation aux investisseurs conçues pour attirer et informer les actionnaires potentiels.
Générez des vidéos et clips engageants pour les réseaux sociaux en quelques minutes.
Créez des vidéos dynamiques et partageables pour les plateformes de réseaux sociaux afin d'élargir votre portée et de susciter l'engouement autour de votre annonce d'IPO.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen aide-t-il à créer des vidéos d'annonce d'IPO engageantes ?
HeyGen offre une plateforme intuitive pour créer des vidéos d'annonce d'IPO percutantes, permettant aux entreprises de capter efficacement l'attention des investisseurs. Utilisez des modèles vidéo alimentés par l'IA et des éléments personnalisables pour raconter votre histoire de manière créative.
Les modèles vidéo alimentés par l'IA de HeyGen et les avatars AI peuvent-ils rationaliser la production de vidéos de présentation d'IPO ?
Absolument. Les modèles vidéo alimentés par l'IA de HeyGen, combinés à des avatars AI réalistes, simplifient considérablement la production de vidéos de présentation d'IPO de haute qualité. Cela permet de créer efficacement des présentations convaincantes pour les investisseurs.
Quels contrôles de marque sont disponibles pour les vidéos d'annonce d'entreprise personnalisées avec HeyGen ?
HeyGen offre des contrôles de marque robustes, permettant aux utilisateurs de personnaliser entièrement les vidéos d'annonce d'entreprise avec le logo, les couleurs et les polices de leur marque. Cela garantit que chaque vidéo personnalisée maintient une identité de marque cohérente et professionnelle.
Comment HeyGen convertit-il un texte de script en une vidéo professionnelle avec génération de voix off ?
HeyGen excelle dans la transformation d'un script en une vidéo soignée grâce à sa fonctionnalité de texte-à-vidéo. Il suffit d'entrer votre texte, et HeyGen génère une voix off professionnelle et des visuels synchronisés pour produire un contenu engageant sans effort.