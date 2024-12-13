Créez facilement des vidéos d'annonce d'IPO avec l'IA

Rationalisez votre production vidéo et captez l'attention des investisseurs en transformant des scripts en vidéos professionnelles grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo.

379/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo interne de 45 secondes pour annoncer l'introduction en bourse en utilisant le créateur de vidéos d'annonce d'IPO de HeyGen, visant à dynamiser les employés et partenaires de l'entreprise. Le style visuel doit être festif, mettant en avant la culture d'entreprise et la croissance future, accompagné d'une musique de fond inspirante. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour des présentations cohérentes et de marque.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo informative de 90 secondes pour une tournée de présentation d'IPO destinée aux investisseurs institutionnels, en mettant l'accent sur la performance financière et la stratégie de croissance. La présentation visuelle doit être autoritaire et épurée, avec des visualisations de données claires, soutenues par une voix off persuasive et professionnelle générée avec la capacité de génération de voix off de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo concise de 30 secondes pour les réseaux sociaux, annonçant l'introduction en bourse de votre entreprise au grand public. Le style visuel et audio doit être énergique et visuellement attrayant, intégrant des graphiques animés et une musique entraînante. Cette vidéo doit mettre en avant la facilité de rationaliser la production en utilisant les modèles vidéo alimentés par l'IA de HeyGen.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne la création de vidéos d'annonce d'IPO

Créez facilement des vidéos d'annonce d'IPO captivantes. Exploitez des outils alimentés par l'IA et des modèles professionnels pour engager les investisseurs et rationaliser votre production.

1
Step 1
Créez à partir de modèles intuitifs
Commencez rapidement en sélectionnant parmi une gamme de modèles vidéo alimentés par l'IA conçus pour les communications d'entreprise et avec les investisseurs. Il suffit de coller votre script pour commencer.
2
Step 2
Sélectionnez des avatars AI professionnels
Améliorez votre annonce avec des avatars AI engageants qui délivrent votre message avec réalisme et professionnalisme, garantissant que votre présentation se démarque.
3
Step 3
Appliquez des contrôles de marque cohérents
Maintenez votre identité d'entreprise en appliquant facilement le logo, les couleurs et les polices de votre marque grâce aux contrôles de marque complets de HeyGen pour un aspect soigné.
4
Step 4
Générez des voix off dynamiques
Transformez votre texte en un discours naturel grâce à une génération de voix off avancée, offrant une narration claire et percutante pour votre annonce d'IPO.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des histoires de réussite client avec des vidéos AI engageantes

.

Présentez la vision et la proposition de valeur de votre entreprise aux investisseurs potentiels avec des vidéos AI engageantes, favorisant la confiance pour votre IPO.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen aide-t-il à créer des vidéos d'annonce d'IPO engageantes ?

HeyGen offre une plateforme intuitive pour créer des vidéos d'annonce d'IPO percutantes, permettant aux entreprises de capter efficacement l'attention des investisseurs. Utilisez des modèles vidéo alimentés par l'IA et des éléments personnalisables pour raconter votre histoire de manière créative.

Les modèles vidéo alimentés par l'IA de HeyGen et les avatars AI peuvent-ils rationaliser la production de vidéos de présentation d'IPO ?

Absolument. Les modèles vidéo alimentés par l'IA de HeyGen, combinés à des avatars AI réalistes, simplifient considérablement la production de vidéos de présentation d'IPO de haute qualité. Cela permet de créer efficacement des présentations convaincantes pour les investisseurs.

Quels contrôles de marque sont disponibles pour les vidéos d'annonce d'entreprise personnalisées avec HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, permettant aux utilisateurs de personnaliser entièrement les vidéos d'annonce d'entreprise avec le logo, les couleurs et les polices de leur marque. Cela garantit que chaque vidéo personnalisée maintient une identité de marque cohérente et professionnelle.

Comment HeyGen convertit-il un texte de script en une vidéo professionnelle avec génération de voix off ?

HeyGen excelle dans la transformation d'un script en une vidéo soignée grâce à sa fonctionnalité de texte-à-vidéo. Il suffit d'entrer votre texte, et HeyGen génère une voix off professionnelle et des visuels synchronisés pour produire un contenu engageant sans effort.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo