Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo didactique claire de 60 secondes pour les YouTubers et les éducateurs en ligne, démontrant le processus simple pour enregistrer un droit d'auteur auprès de l'U.S. Copyright Office. La vidéo doit présenter des visuels propres et étape par étape, éventuellement avec des exemples d'enregistrement d'écran, complétés par un style audio clair et informatif, facilement produit à l'aide de la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour transmettre avec précision des informations complexes.
Produisez une vidéo succincte de 30 secondes ciblant les artistes numériques et les entrepreneurs lançant de nouveaux produits, soulignant les risques sérieux de contrefaçon et les avantages juridiques significatifs obtenus grâce à un enregistrement approprié de la propriété intellectuelle. Employez un style visuel légèrement sérieux mais finalement rassurant avec des graphiques professionnels et élégants, et un audio autoritaire et calme délivré par l'un des avatars AI de HeyGen, pour souligner la nécessité d'une protection proactive.
Concevez une vidéo informative de 50 secondes destinée aux innovateurs et aux startups technologiques, les introduisant à diverses formes de propriété intellectuelle au-delà du simple droit d'auteur, telles que les brevets et les secrets commerciaux, et soulignant la valeur de consulter un avocat spécialisé en propriété intellectuelle. Utilisez un style visuel moderne et sophistiqué avec des images de style corporatif, soutenu par un audio engageant et au ton expert, intégrant de manière transparente des séquences et des images pertinentes de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour illustrer efficacement des concepts complexes.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Éduquer sur la Protection de la PI.
Développez des cours vidéo complets pour informer les audiences à l'échelle mondiale sur le droit d'auteur, les brevets, et l'importance de la protection de la PI pour leurs œuvres créatives.
Partager des Conseils sur la Protection de la PI.
Produisez rapidement des vidéos courtes et engageantes pour les réseaux sociaux afin de partager des informations essentielles sur comment enregistrer un droit d'auteur sur une vidéo et protéger la propriété intellectuelle.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos sur la protection de la PI ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos engageantes et informatives expliquant les concepts de protection de la PI. Profitez de nos avatars AI et de nos capacités de texte en vidéo pour articuler des lois complexes sur le droit d'auteur, rendant les avantages juridiques de la protection des œuvres créatives originales clairs pour votre public.
Quels sont les avantages d'utiliser la vidéo pour expliquer la protection par le droit d'auteur ?
Utiliser la vidéo est un moyen efficace d'éduquer les parties prenantes sur la protection par le droit d'auteur, ses avantages juridiques et comment éviter la contrefaçon. HeyGen vous permet de produire du contenu professionnel avec des voix off personnalisées et des sous-titres pour garantir que votre message est largement compris.
HeyGen aide-t-il dans le processus juridique pour enregistrer un droit d'auteur sur une vidéo ?
Bien que HeyGen ne fournisse pas de conseils juridiques ni n'enregistre directement votre vidéo, il offre des outils puissants pour créer des vidéos éducatives sur le processus. Vous pouvez utiliser la plateforme de HeyGen pour expliquer les étapes pour enregistrer un droit d'auteur sur une vidéo, y compris les détails sur la demande auprès de l'U.S. Copyright Office selon la loi sur le droit d'auteur.
Pourquoi est-il important pour les entreprises de communiquer sur la protection de la PI des vidéos ?
Pour les entreprises, communiquer sur la protection de la PI des vidéos est crucial pour protéger les œuvres créatives originales et prévenir l'utilisation non autorisée. Les contrôles de marque de HeyGen et sa gamme de modèles permettent à votre entreprise de transmettre de manière cohérente des messages forts sur les droits de propriété intellectuelle.