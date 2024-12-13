Créez facilement des vidéos de comité d'investissement avec l'IA

Transformez des rapports complexes en discussions vidéo captivantes. Utilisez la fonction de texte en vidéo de HeyGen pour captiver votre comité.

542/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Générez une vidéo de 45 secondes spécifiquement pour les professionnels de la finance occupés, résumant les 'Appels du Jour' clés d'une entreprise renommée comme Goldman Sachs. Cette vidéo doit comporter des montages dynamiques et rapides avec des graphiques de marché et une voix confiante et énergique. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour présenter ces aperçus de marché de manière engageante et efficace.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 30 secondes destinée aux analystes d'investissement et aux gestionnaires de portefeuille, simulant un bref 'débat' sur une entreprise spécifique comme Exxon Mobil. La présentation visuelle doit utiliser un écran partagé ou des vues alternées pour transmettre différentes perspectives, accompagnée d'un ton audio équilibré et analytique. Assurez la clarté pour tous les spectateurs en intégrant les sous-titres/captions de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de 90 secondes démontrant comment les entreprises financières, peut-être illustrées par Raymond James, peuvent créer efficacement des vidéos de comité d'investissement pour des mises à jour internes ou des communications clients. L'esthétique visuelle doit être corporative et épurée, avec des éléments de marque, des graphiques informatifs et un porte-parole professionnel. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour rationaliser la production de contenu de haute qualité et soigné.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos de comité d'investissement

Produisez efficacement des vidéos professionnelles de comité d'investissement avec l'IA, transformant des aperçus de marché complexes en contenu captivant et partageable.

1
Step 1
Créez votre contenu
Commencez par rédiger votre script, en décrivant les principaux aperçus de marché et les discussions du comité d'investissement. Utilisez la fonction de texte en vidéo de HeyGen pour convertir instantanément votre contenu écrit en une première ébauche vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez votre présentateur
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter vos membres du comité ou un narrateur. Votre avatar AI sélectionné donnera vie à votre script, ajoutant un élément visuel professionnel à votre vidéo.
3
Step 3
Améliorez et marquez votre vidéo
Affinez votre vidéo en ajoutant de la musique de fond, en incorporant des sous-titres et en appliquant la marque de votre entreprise avec des logos et des couleurs personnalisés. Cela garantit une apparence professionnelle cohérente et soignée grâce aux contrôles de marque de HeyGen.
4
Step 4
Exportez et partagez vos aperçus
Finalisez votre vidéo en sélectionnant le ratio d'aspect optimal pour vos canaux de distribution. Exportez votre vidéo de comité d'investissement de haute qualité en utilisant les capacités d'exportation de HeyGen, prête à être partagée comme 'Appels du Jour' ou rapports perspicaces.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Partagez efficacement les aperçus du comité

.

Transformez rapidement les discussions clés du comité d'investissement en clips vidéo captivants, parfaits pour partager des commentaires de marché ou des mises à jour stratégiques sur diverses plateformes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer efficacement des vidéos de comité d'investissement ?

HeyGen utilise l'IA pour transformer vos scripts en vidéos professionnelles de comité d'investissement, idéales pour transmettre des discussions financières complexes. Nos capacités de génération de texte en vidéo et de voix off vous permettent de produire sans effort du contenu tel que des analyses de marché détaillées ou un débat sur les 'Appels du Jour' avec clarté et impact.

Quels avantages HeyGen offre-t-il pour la production de vidéos d'analyse de marché financier ?

HeyGen simplifie la production de vidéos financières captivantes, vous permettant de couvrir rapidement des sujets tels que le paysage des fusions et acquisitions ou les aperçus d'entreprises comme Goldman Sachs et Raymond James. Notre plateforme inclut des contrôles de marque pour garantir que votre contenu publié maintienne une apparence professionnelle et cohérente pour des audiences internes ou externes.

HeyGen peut-il améliorer la qualité visuelle de mes présentations et rapports financiers ?

Oui, HeyGen améliore considérablement la qualité visuelle en utilisant des avatars AI réalistes et des modèles personnalisables. Cela permet des présentations dynamiques sur des entreprises spécifiques comme Exxon Mobil, Las Vegas Sands ou Wynn Resorts, garantissant que votre contenu vidéo de comité d'investissement soit engageant et professionnel.

Comment HeyGen soutient-il les divers besoins de publication pour le contenu vidéo financier ?

HeyGen prend en charge divers ratios d'aspect et options d'exportation, rendant simple l'adaptation de votre contenu vidéo financier pour des plateformes allant des communications internes à la distribution publique, similaire à ce que vous pourriez voir sur CNBC. Des fonctionnalités comme les sous-titres et captions assurent l'accessibilité et une portée plus large pour vos aperçus de comité d'investissement, quelle que soit la durée ou la plateforme souhaitée.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo