1

Step 1

Créez votre script et sélectionnez un avatar

Commencez par rédiger un script clair et concis qui décrit chaque étape des fonctionnalités de votre logiciel de gestion des stocks. Ensuite, utilisez les **avatars AI** et la fonctionnalité de texte en vidéo pour donner vie à votre script, en choisissant un présentateur qui correspond le mieux au ton de votre marque pour vos vidéos de formation.