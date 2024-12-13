Créez facilement des vidéos de formation sur les logiciels de gestion des stocks

Créez rapidement des tutoriels vidéo étape par étape pour des systèmes de gestion des stocks personnalisés avec la fonctionnalité de texte en vidéo.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo engageante de 90 secondes destinée aux responsables informatiques et aux parties prenantes de l'entreprise, illustrant de manière vivante comment construire un système de gestion des stocks à l'aide d'une plateforme low-code. Le style visuel doit être dynamique, incorporant des graphiques animés et des avatars AI professionnels expliquant les concepts clés, le tout sur une bande sonore entraînante. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter clairement des idées complexes et séduire ce public exigeant.
Exemple de Prompt 2
Une vidéo de formation détaillée de 2 minutes est nécessaire pour le personnel des opérations d'entrepôt, se concentrant spécifiquement sur l'optimisation des flux de travail grâce à l'intégration transparente de la numérisation des codes QR et des codes-barres avec leur WMS existant. Cette vidéo doit adopter un style visuel très technique, présentant des enregistrements d'écran, des annotations claires et une voix off autoritaire et informative. Utilisez la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen pour enrichir les explications avec des ressources visuelles et des diagrammes pertinents.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo promotionnelle concise de 45 secondes, destinée aux responsables de formation et aux créateurs de contenu, pour démontrer de manière vivante la simplicité de créer des vidéos de formation sur les logiciels de gestion des stocks. Son style visuel doit être moderne et rapide, présentant des extraits rapides d'interfaces logicielles et des fonctionnalités intuitives de HeyGen, accompagnés d'une musique énergique. Utilisez la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour générer rapidement une narration professionnelle, garantissant un message cohérent dans tous les supports de formation.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos de formation sur les logiciels de gestion des stocks

Développez rapidement des vidéos de formation professionnelles, étape par étape, pour votre système de gestion des stocks en utilisant l'AI, rendant les flux de travail complexes faciles à comprendre pour votre équipe.

1
Step 1
Créez votre script et sélectionnez un avatar
Commencez par rédiger un script clair et concis qui décrit chaque étape des fonctionnalités de votre logiciel de gestion des stocks. Ensuite, utilisez les **avatars AI** et la fonctionnalité de texte en vidéo pour donner vie à votre script, en choisissant un présentateur qui correspond le mieux au ton de votre marque pour vos vidéos de formation.
2
Step 2
Personnalisez les visuels et générez la voix off
Améliorez votre contenu de formation en incorporant les **contrôles de marque** de votre organisation, tels que les logos et les couleurs de marque. Utilisez la bibliothèque multimédia pour des séquences stock pertinentes ou téléchargez vos propres visuels, puis générez des voix off professionnelles pour guider les utilisateurs à travers les flux de travail du système de gestion des stocks.
3
Step 3
Ajoutez des explications et peaufinez les scènes
Assurez la clarté en générant automatiquement des **sous-titres/légendes** pour l'accessibilité et la compréhension. Organisez votre contenu en utilisant diverses scènes et modèles pour structurer le tutoriel de manière logique, décomposant les complexités des systèmes de gestion des stocks personnalisés en segments gérables.
4
Step 4
Exportez votre vidéo de formation terminée
Une fois votre vidéo de formation sur le logiciel de gestion des stocks terminée, utilisez la fonctionnalité de **redimensionnement et d'exportation au format** pour la produire dans le format parfait pour votre plateforme cible. Partagez votre ressource de formation de haute qualité, créée en low-code, avec votre équipe pour assurer une adoption fluide de votre système.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les flux de travail logiciels complexes

Transformez les processus complexes des logiciels de gestion des stocks et les instructions des systèmes low-code en tutoriels vidéo clairs et digestes pour une compréhension plus facile.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation pour des systèmes de gestion des stocks complexes et leurs intégrations ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de formation pour des systèmes de gestion des stocks complexes en permettant aux utilisateurs de générer du contenu vidéo à partir de scripts. Vous pouvez expliquer efficacement des intégrations et des flux de travail complexes en utilisant des avatars AI et des voix off claires, réduisant ainsi considérablement le temps de production pour les tutoriels essentiels. Cette capacité garantit que votre équipe comprend même les aspects les plus techniques de votre système.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour garantir que les systèmes de gestion des stocks personnalisés sont représentés avec précision dans les supports de formation ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, y compris des logos et des couleurs personnalisés, pour garantir que vos systèmes de gestion des stocks personnalisés sont représentés de manière cohérente et précise. Avec une riche bibliothèque multimédia et la possibilité de télécharger vos propres ressources, vous pouvez créer des vidéos détaillées, étape par étape, qui correspondent précisément à l'interface et aux processus uniques de votre système. Cela garantit des supports de formation de haute qualité et reconnaissables.

HeyGen peut-il aider à créer des tutoriels vidéo étape par étape pour des flux de travail spécifiques comme les codes QR et les codes-barres, sans compétences approfondies en production vidéo ?

Absolument. HeyGen est conçu pour permettre aux utilisateurs de créer des tutoriels vidéo de qualité professionnelle, même pour des flux de travail techniques spécifiques comme les codes QR et les codes-barres, sans nécessiter de compétences avancées en production. Sa plateforme intuitive et ses modèles vous permettent de convertir des scripts en vidéos engageantes avec des avatars AI et des voix off, rendant les processus complexes faciles à comprendre. Cette approche low-code accélère la création de contenu.

Comment HeyGen soutient-il une image de marque cohérente dans toutes les vidéos de formation sur les logiciels de gestion des stocks ?

HeyGen offre des contrôles de marque complets pour maintenir la cohérence dans toutes vos vidéos de formation sur les logiciels de gestion des stocks. Vous pouvez appliquer le logo, les couleurs et les polices de votre entreprise pour garantir que chaque vidéo s'aligne sur l'identité de votre marque. Cette présentation cohérente, combinée à des modèles et des scènes personnalisables, renforce votre image professionnelle dans tous les contenus éducatifs.

