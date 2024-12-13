Créez facilement des vidéos récapitulatives de stage et engagez les talents
Produisez des vidéos récapitulatives de stage engageantes pour les campagnes de recrutement et l'utilisation interne avec les modèles professionnels et scènes de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo captivante de 45 secondes de "bobines de moments forts engageantes" pour les abonnés des réseaux sociaux de l'entreprise et les équipes de recrutement, illustrant le succès collectif de votre cohorte de stagiaires. Exploitez les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour construire un récit dynamique, enrichi de musique vibrante et de sous-titres/captions clairs pour garantir un engagement maximal du public et une consommation facile sur diverses plateformes sociales.
Développez une vidéo percutante de 30 secondes "bobine d'accroche" pour les recruteurs occupés et les audiences de LinkedIn, mettant en avant les projets et réalisations les plus marquants de vos stagiaires. Intégrez des visuels rapides de la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen, associés à des superpositions de texte-à-vidéo pour les points clés, le tout sur une bande sonore énergique, créant une "bobine de moments forts de stagiaires" inspirante qui laisse une impression durable.
Concevez une vidéo informative de 90 secondes "Pourquoi faire un stage ici ?" pour les futurs stagiaires et étudiants explorant des parcours professionnels, en se concentrant sur l'environnement d'apprentissage unique et les opportunités de croissance. Utilisez la fonction de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen pour optimiser la vidéo pour diverses plateformes, en utilisant des visuels clairs et une génération de voix off réfléchie pour partager des "idées de vidéos de stage" authentiques et des témoignages dans un style réfléchi et engageant.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Générez des bobines de moments forts engageantes pour les réseaux sociaux.
Créez rapidement des vidéos récapitulatives de stage captivantes et des clips pour les réseaux sociaux afin d'attirer de futurs talents et d'accroître la visibilité de la marque.
Améliorez les présentations internes et l'intégration.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos récapitulatives de stage dynamiques pour les présentations internes, augmentant l'engagement et la rétention pour les stagiaires actuels et futurs.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos récapitulatives de stage engageantes ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos récapitulatives de stage captivantes en transformant des scripts en visuels dynamiques. Utilisez nos modèles alimentés par l'AI et notre bibliothèque de médias pour assembler rapidement des bobines de moments forts engageantes qui mettent en valeur les expériences et réalisations de vos stagiaires. Cela rend le partage de votre "vidéo récapitulative de l'année" facile et percutant.
Quels modèles personnalisables sont disponibles pour les bobines de moments forts de stage ?
HeyGen propose une variété de modèles personnalisables spécifiquement conçus pour les bobines de moments forts de stage et les campagnes de recrutement. Ces modèles vidéo sont conviviaux, vous permettant de produire facilement des vidéos de qualité professionnelle avec un éditeur glisser-déposer. Vous pouvez rapidement les adapter à vos idées uniques de vidéos de stage et à votre image de marque.
Puis-je facilement ajouter de la musique, du texte et des voix off à mes vidéos de stage avec HeyGen ?
Oui, HeyGen fournit des outils intuitifs pour ajouter facilement de la musique, des animations de texte dynamiques et des voix off professionnelles à vos vidéos récapitulatives de stage. Vous pouvez enrichir votre "Bobine de clôture/moments forts de stage" avec des éléments audio et visuels convaincants pour engager votre audience. Notre plateforme rend la personnalisation simple, permettant à votre message de résonner puissamment.
HeyGen fournit-il des outils AI pour améliorer les vidéos de recrutement de qualité professionnelle ?
Absolument. HeyGen utilise des outils AI avancés, y compris des avatars AI réalistes et des capacités de texte-à-vidéo, pour élever vos campagnes de recrutement. Vous pouvez créer des vidéos convaincantes "Pourquoi faire un stage ici ?" ou du contenu "Une journée dans la vie" avec une finition professionnelle, parfaites pour attirer les meilleurs talents. Ces fonctionnalités garantissent que vos vidéos se démarquent et transmettent efficacement la culture de votre entreprise.