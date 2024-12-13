Créez des Vidéos de Collaboration Internationale pour une Portée Mondiale

Connectez-vous avec des audiences mondiales et des vidéos YouTube à l'échelle mondiale sans effort grâce à la puissante génération de voix off de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo inspirante de 60 secondes destinée aux marketeurs et éducateurs, montrant comment atteindre des audiences mondiales grâce à des vidéos YouTube engageantes à l'échelle mondiale. Adoptez un style visuel cinématographique avec des images culturelles variées, complétées par des sous-titres traduits pour transmettre des messages en plusieurs langues, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour une localisation de contenu efficace.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo concise de 30 secondes pour les équipes à distance et les organisations internationales, illustrant une collaboration efficace à travers différentes géographies. Le style visuel doit être moderne et élégant, avec un ton calme et professionnel et un texte clair à l'écran pour transmettre les messages clés, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour construire rapidement une présentation soignée.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes destinée aux marques gérant une chaîne mondiale, démontrant le pouvoir de créer du contenu localisé pour divers canaux locaux. Employez un style visuel engageant montrant des visuels régionaux variés et des voix off localisées pour se connecter avec différents publics, en tirant parti de la génération de voix off de HeyGen et du support de la bibliothèque de médias/stock pour un contenu riche et spécifique à chaque région.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Collaboration Internationale

Produisez sans effort du contenu vidéo de haute qualité avec des contributeurs du monde entier, en veillant à ce que votre message résonne auprès de divers publics mondiaux.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger votre script vidéo, en tenant compte du récit collaboratif et du public mondial. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour transformer instantanément votre contenu écrit en scènes vidéo initiales.
2
Step 2
Choisissez Vos Avatars et Voix
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter vos collaborateurs mondiaux. Attribuez facilement des voix pour différentes langues en utilisant nos options de voix off intégrées, garantissant que votre message résonne dans diverses géographies.
3
Step 3
Ajoutez des Sous-titres Multilingues
Améliorez l'accessibilité et l'engagement de vos audiences mondiales en générant automatiquement et en personnalisant des sous-titres/captions en plusieurs langues. Cela garantit que votre histoire collaborative atteint efficacement chaque spectateur, quelle que soit sa langue maternelle.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Collaborative
Finalisez votre vidéo de collaboration internationale en révisant tous les éléments. Ensuite, exportez facilement votre vidéo dans divers formats et redimensionnements & exports d'aspect-ratio, prête à être partagée sur différentes plateformes comme les vidéos YouTube mondiales.

Cas d'Utilisation

Lancez des Campagnes Mondiales pour des Initiatives Collaboratives

Créez rapidement des publicités vidéo percutantes pour promouvoir efficacement des projets collaboratifs internationaux auprès de divers publics mondiaux.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il faciliter la collaboration vidéo internationale pour les équipes ?

HeyGen simplifie la collaboration vidéo internationale en permettant aux équipes de créer du contenu dynamique à partir de scripts en utilisant des avatars AI. Notre plateforme simplifie le processus créatif, permettant une production et une révision efficaces de vidéos adaptées aux audiences mondiales.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos YouTube mondiales en plusieurs langues ?

HeyGen permet aux créateurs de produire des vidéos YouTube mondiales en offrant des capacités avancées de texte-à-vidéo et de génération de voix off en plusieurs langues. Cela vous permet d'adapter facilement le contenu pour différentes géographies et d'atteindre un public mondial plus large avec des messages localisés.

HeyGen peut-il aider mon organisation à produire du contenu vidéo pour différentes géographies et canaux locaux ?

Oui, HeyGen est conçu pour aider les organisations à produire du contenu vidéo ciblé pour différentes géographies et canaux locaux. Avec des fonctionnalités comme les voix off multilingues et les sous-titres, HeyGen facilite la personnalisation de votre narration et l'engagement de divers publics mondiaux de manière efficace.

Comment HeyGen soutient-il une image de marque cohérente à travers les projets vidéo mondiaux ?

HeyGen soutient une image de marque cohérente à travers tous les projets vidéo mondiaux grâce à ses modèles personnalisables et ses contrôles de marque. Vous pouvez maintenir une identité de marque unifiée pour vos vidéos de collaboration internationale, garantissant une sortie de haute qualité et professionnelle pour chaque marché.

