Créez des Vidéos Newsletters Internes pour des Employés Engagés
Améliorez l'engagement des employés et simplifiez les communications internes. Générez des vidéos newsletters engageantes en utilisant la création vidéo pilotée par l'IA pour des mises à jour d'entreprise percutantes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Pour les nouvelles recrues, imaginez une vidéo de communication interne de 45 secondes qui les introduit chaleureusement à la culture de l'entreprise et aux informations essentielles d'intégration. Cette vidéo accueillante et informative doit adopter un style visuel épuré et une voix claire, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour offrir un guide cohérent et amical tout au long de leur parcours initial.
Et si vous pouviez mettre en lumière une réalisation récente d'un département dans une vidéo newsletter interne dynamique de 30 secondes, partagée à l'échelle de l'entreprise ? Créez cette pièce engageante avec des visuels qui mettent en avant les membres de l'équipe et les projets, et utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour garantir une présentation soignée et professionnelle dès le départ.
Boostez la productivité des employés en développant une vidéo newsletter de 45 secondes remplie de conseils rapides et de meilleures pratiques. Destinée aux collègues cherchant à améliorer leurs compétences, cette vidéo moderne de style tutoriel doit comporter des coupes rapides et des aides visuelles fortes, en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir une accessibilité universelle et une transmission d'informations limpide.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation Interne avec des Vidéos AI.
Diffusez des modules de formation engageants et des mises à jour d'entreprise directement via des vidéos newsletters, augmentant la rétention des employés et le développement des compétences.
Élargissez l'Apprentissage et le Développement Internes.
Produisez rapidement des cours internes diversifiés et du contenu éducatif, rendant le savoir accessible à tous les employés via des vidéos newsletters.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer l'engagement dans les vidéos newsletters internes ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos newsletters engageantes en utilisant des avatars AI et des scènes vidéo personnalisables. Cette approche pilotée par l'IA transforme les mises à jour d'entreprise routinières en contenu dynamique, augmentant considérablement l'engagement des employés dans les communications internes.
Quelle est la méthode la plus simple pour créer des vidéos newsletters internes avec HeyGen ?
HeyGen simplifie la création de vidéos newsletters internes grâce à sa fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script. Vous pouvez rapidement générer des vidéos newsletters professionnelles, rationalisant ainsi votre processus de communication interne et économisant un temps précieux.
HeyGen prend-il en charge l'ajout de sous-titres et d'options linguistiques diverses pour les vidéos newsletters ?
Oui, HeyGen offre un support robuste pour les sous-titres et captions, y compris un générateur de captions AI, pour garantir l'accessibilité. De plus, vous pouvez utiliser des voix off multilingues pour atteindre efficacement une main-d'œuvre mondiale avec vos communications internes.
Comment HeyGen aide-t-il à assurer la cohérence de la marque pour les communications vidéo internes ?
HeyGen offre des contrôles de branding puissants, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs d'entreprise dans toutes vos vidéos newsletters. Vous pouvez choisir parmi divers modèles vidéo et personnaliser les scènes pour maintenir une apparence cohérente et professionnelle dans toutes vos communications internes.