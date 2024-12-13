Créez des Vidéos Newsletters Internes pour des Employés Engagés

Améliorez l'engagement des employés et simplifiez les communications internes. Générez des vidéos newsletters engageantes en utilisant la création vidéo pilotée par l'IA pour des mises à jour d'entreprise percutantes.

382/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les nouvelles recrues, imaginez une vidéo de communication interne de 45 secondes qui les introduit chaleureusement à la culture de l'entreprise et aux informations essentielles d'intégration. Cette vidéo accueillante et informative doit adopter un style visuel épuré et une voix claire, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour offrir un guide cohérent et amical tout au long de leur parcours initial.
Exemple de Prompt 2
Et si vous pouviez mettre en lumière une réalisation récente d'un département dans une vidéo newsletter interne dynamique de 30 secondes, partagée à l'échelle de l'entreprise ? Créez cette pièce engageante avec des visuels qui mettent en avant les membres de l'équipe et les projets, et utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour garantir une présentation soignée et professionnelle dès le départ.
Exemple de Prompt 3
Boostez la productivité des employés en développant une vidéo newsletter de 45 secondes remplie de conseils rapides et de meilleures pratiques. Destinée aux collègues cherchant à améliorer leurs compétences, cette vidéo moderne de style tutoriel doit comporter des coupes rapides et des aides visuelles fortes, en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir une accessibilité universelle et une transmission d'informations limpide.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos Newsletters Internes

Produisez sans effort des vidéos newsletters engageantes pour booster l'engagement des employés et rationaliser vos communications internes avec des outils AI intuitifs.

1
Step 1
Créer à partir d'un Modèle
Sélectionnez parmi une variété de "Modèles Vidéo" professionnels pour démarrer rapidement votre newsletter interne. Chaque modèle est conçu pour simplifier la création de vidéos pour les mises à jour d'entreprise.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Saisissez votre texte et choisissez parmi une sélection diversifiée d'"avatars AI" réalistes pour présenter votre message. Vous pouvez également télécharger vos propres médias pour personnaliser les scènes.
3
Step 3
Améliorez avec des Fonctionnalités d'Accessibilité
Générez automatiquement des "sous-titres et captions" précis pour toutes vos vidéos, garantissant que votre newsletter interne est accessible et inclusive pour chaque employé.
4
Step 4
Distribuez et Engagez
Exportez votre vidéo finale dans divers formats d'aspect, prête à être intégrée de manière transparente dans vos plateformes existantes pour amplifier votre stratégie de "communications internes".

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez et Motivez Votre Équipe

.

Partagez des messages inspirants et des réalisations de l'entreprise à travers des vidéos newsletters engageantes pour favoriser un environnement de travail positif et connecté.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer l'engagement dans les vidéos newsletters internes ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos newsletters engageantes en utilisant des avatars AI et des scènes vidéo personnalisables. Cette approche pilotée par l'IA transforme les mises à jour d'entreprise routinières en contenu dynamique, augmentant considérablement l'engagement des employés dans les communications internes.

Quelle est la méthode la plus simple pour créer des vidéos newsletters internes avec HeyGen ?

HeyGen simplifie la création de vidéos newsletters internes grâce à sa fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script. Vous pouvez rapidement générer des vidéos newsletters professionnelles, rationalisant ainsi votre processus de communication interne et économisant un temps précieux.

HeyGen prend-il en charge l'ajout de sous-titres et d'options linguistiques diverses pour les vidéos newsletters ?

Oui, HeyGen offre un support robuste pour les sous-titres et captions, y compris un générateur de captions AI, pour garantir l'accessibilité. De plus, vous pouvez utiliser des voix off multilingues pour atteindre efficacement une main-d'œuvre mondiale avec vos communications internes.

Comment HeyGen aide-t-il à assurer la cohérence de la marque pour les communications vidéo internes ?

HeyGen offre des contrôles de branding puissants, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs d'entreprise dans toutes vos vidéos newsletters. Vous pouvez choisir parmi divers modèles vidéo et personnaliser les scènes pour maintenir une apparence cohérente et professionnelle dans toutes vos communications internes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo