Créer des Vidéos de Formation en Communication Interne

Renforcez l'engagement et la rétention d'informations en transformant des scripts en vidéos captivantes avec des avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo dynamique de 45 secondes sur la culture d'entreprise destinée à tous les employés, en mettant l'accent sur les réalisations récentes pour renforcer l'engagement des employés. Le style visuel et audio doit être stimulant et énergique, en incorporant des séquences vidéo vibrantes de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, enrichies par une génération de voix off professionnelle pour narrer les histoires de succès.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de formation de 90 secondes pour des équipes de départements spécifiques, détaillant de nouvelles meilleures pratiques pour améliorer la rétention d'informations. La vidéo nécessite un style visuel instructif et concis, incorporant des exemples à l'écran et des sous-titres/captions clairs générés par HeyGen, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour une expérience d'apprentissage cohérente et engageante.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de communication interne de 75 secondes expliquant une nouvelle stratégie d'entreprise, ciblant à la fois la direction et tous les employés. Le ton doit être autoritaire mais accessible, avec un style audio conversationnel. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour une diffusion fluide et assurez une visualisation optimale sur diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Formation en Communication Interne

Développez rapidement et efficacement un contenu de formation engageant et efficace pour vos employés, en assurant une rétention d'informations claire et une stratégie vidéo de communication interne solide.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Stratégie Vidéo
Commencez par définir votre stratégie de vidéo de communication interne. Choisissez parmi une variété de modèles et de scènes professionnels conçus pour simplifier votre processus créatif et assurer la cohérence de la marque à travers vos vidéos de formation.
2
Step 2
Créez du Contenu avec l'AI
Saisissez votre script de formation et regardez notre fonctionnalité puissante de texte-à-vidéo transformer votre texte en contenu vidéo engageant, vous faisant gagner du temps sur l'enregistrement et le montage.
3
Step 3
Optimisez pour la Clarté et la Portée
Améliorez la clarté et la rétention d'informations pour tous les employés en ajoutant facilement des sous-titres/captions précis. Cela garantit que votre message est accessible et compris à travers divers styles d'apprentissage.
4
Step 4
Exportez et Distribuez Votre Formation
Finalisez vos vidéos de formation en utilisant le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour les préparer à diverses plateformes internes. Distribuez efficacement votre contenu peaufiné à vos équipes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez Rapidement des Communications Internes Dynamiques

Produisez rapidement des vidéos de communication interne engageantes, telles que des annonces ou des clips de formation courts, en quelques minutes avec l'AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer vos vidéos de communication interne ?

HeyGen vous permet de créer efficacement des vidéos de communication interne captivantes, en transformant du texte en contenu vidéo engageant avec des avatars AI et des modèles personnalisables. Cette approche aide à intégrer la vidéo de manière fluide dans votre stratégie de communication interne, favorisant une communication plus efficace.

HeyGen peut-il simplifier le processus de création de vidéos de formation pour l'intégration des employés ?

Oui, HeyGen simplifie considérablement la création de vidéos de formation et de contenu d'intégration des employés en vous permettant de générer des tutoriels vidéo professionnels avec des avatars AI à partir de texte ou de documents. Cela garantit un message cohérent et améliore la rétention d'informations pour les nouvelles recrues et le développement des compétences.

Quel rôle joue HeyGen dans l'amélioration de l'engagement des employés et de la culture d'entreprise à travers la vidéo ?

HeyGen permet la création de vidéos personnalisées et engageantes sur la culture d'entreprise et les mises à jour de la direction, permettant un storytelling authentique même sans studio. En utilisant des avatars AI personnalisés et des outils créatifs, HeyGen vous aide à produire des vidéos mémorables qui renforcent l'engagement des employés.

Comment l'outil vidéo AI de HeyGen améliore-t-il la rétention d'informations dans les communications internes ?

L'outil vidéo AI de HeyGen améliore la rétention d'informations en transformant des textes complexes en présentations vidéo dynamiques et visuellement riches avec des avatars AI et des sous-titres. Avec des fonctionnalités comme la traduction en un clic, il soutient différents styles d'apprentissage et la communication asynchrone, rendant les informations critiques plus accessibles et mémorables pour les employés à l'échelle mondiale.

