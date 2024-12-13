Créez des Vidéos de Communication Interne Qui Engagent Votre Équipe
Boostez l'engagement des employés et délivrez des mises à jour de qualité professionnelle rapidement en utilisant des avatars AI pour des vidéos internes soignées et cohérentes.
Développez une vidéo de mise à jour de leadership de 45 secondes pour transmettre des informations cruciales à tous les employés concernant une initiative récente de l'entreprise. La présentation visuelle doit être épurée et autoritaire avec des graphiques professionnels, soutenue par une voix off claire et confiante. Exploitez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer efficacement votre message préparé en une vidéo de qualité professionnelle, assurant une communication claire à travers l'organisation.
Produisez une vidéo de formation concise de 30 secondes pour un département spécifique, démontrant une nouvelle fonctionnalité logicielle pour faciliter la communication asynchrone. Visuellement, la vidéo doit être un tutoriel clair, étape par étape, avec du texte à l'écran bien visible, accompagné d'une voix off précise et informative. Assurez l'accessibilité en ajoutant les sous-titres/captions de HeyGen, rendant les vidéos courtes efficaces pour l'apprentissage à distance.
Concevez une vidéo inspirante de reconnaissance des employés de 60 secondes qui célèbre une collaboration d'équipe exceptionnelle sur un projet récent, partagée avec l'ensemble de l'entreprise. Le style visuel doit être dynamique et festif, incorporant des clichés spontanés des membres de l'équipe et des jalons du projet, soutenu par une bande sonore motivante. Améliorez la narration visuelle en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour compléter les séquences internes et mettre en valeur les réalisations clés.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Comment Fonctionne la Création de Vidéos de Communication Interne
Boostez l'engagement des employés et simplifiez les mises à jour de l'entreprise avec des vidéos professionnelles, claires et engageantes. Notre processus simple en 4 étapes facilite la connexion avec votre équipe de manière asynchrone.
Cas d'Utilisation
Améliorez la Formation Interne avec l'AI.
Exploitez l'AI pour créer des vidéos de formation engageantes qui augmentent la participation des employés et améliorent la rétention des connaissances pour un meilleur développement des compétences.
Élargissez l'Intégration et l'Apprentissage des Employés.
Développez de nombreux cours internes et vidéos d'intégration efficacement pour atteindre tous les employés avec un contenu d'apprentissage cohérent et de haute qualité.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de communication interne de qualité professionnelle ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de communication interne engageantes en utilisant des avatars AI et la technologie de texte-à-vidéo, assurant une communication claire et un branding cohérent. Vous pouvez exploiter des modèles et une bibliothèque de médias pour produire des vidéos de qualité professionnelle pour divers besoins.
Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour stimuler l'engagement des employés ?
HeyGen améliore l'engagement des employés grâce à des fonctionnalités telles que des avatars AI personnalisables, des capacités dynamiques de texte-à-vidéo, et des contrôles de branding pour s'aligner avec la culture de votre entreprise. Ajoutez facilement des commentaires, des réactions et des superpositions de texte pour rendre votre narration interne plus interactive et percutante.
HeyGen peut-il soutenir la création rapide de divers types de vidéos internes ?
Absolument, HeyGen est une plateforme vidéo en ligne efficace conçue pour vous aider à produire rapidement divers types de vidéos de communication interne, telles que des vidéos d'intégration, des vidéos de formation et des mises à jour de leadership. Ses fonctionnalités AI robustes, y compris la génération de voix off et les outils de sous-titrage, simplifient le processus pour une communication asynchrone.
Comment HeyGen assure-t-il la cohérence de la marque dans les vidéos internes ?
HeyGen offre des contrôles de branding étendus, vous permettant d'incorporer votre logo d'entreprise et des palettes de couleurs spécifiques dans chaque vidéo de communication interne. Cela garantit des vidéos de qualité professionnelle qui reflètent constamment votre personnalisation de marque, renforçant ainsi une culture d'entreprise plus forte.