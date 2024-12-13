Créer des Vidéos de Campagne Interne Qui Favorisent l'Engagement

Renforcez l'engagement des employés avec des vidéos de campagne interne professionnelles. Utilisez la fonction Texte-en-vidéo de HeyGen pour créer rapidement un contenu captivant.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Rédigez une mise à jour de leadership concise de 60 secondes pour tous les employés, conçue comme une "vidéo d'entreprise" pour annoncer les récents succès de l'entreprise et les orientations stratégiques futures. Cette vidéo de communication interne doit maintenir un ton formel mais inspirant, en utilisant la fonction Texte-en-vidéo à partir d'un script pour plus de précision et en affichant des sous-titres professionnels pour l'accessibilité dans toute l'organisation.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo engageante de 30 secondes "mise en lumière d'un employé" célébrant la contribution d'un membre de l'équipe, favorisant une meilleure communication vidéo et reconnaissance au sein de l'équipe interne. La présentation visuelle doit être authentique et conversationnelle, utilisant divers modèles et scènes, enrichie par des visuels sélectionnés de la bibliothèque de médias/soutien de stock, accompagnée d'un audio positif de style interview.
Exemple de Prompt 3
Produisez un segment dynamique de 50 secondes "créer des vidéos de campagne interne" qui raconte une histoire captivante sur une nouvelle initiative de l'entreprise, visant à encourager une adoption et une compréhension plus larges au sein de toute l'organisation. Cette pièce de "Storytelling" doit présenter un style visuel moderne avec une musique de fond entraînante et tirer parti du redimensionnement et des exportations de rapport d'aspect pour un visionnage optimal sur diverses plateformes internes, éventuellement avec un avatar IA relatable pour personnifier la campagne.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Campagne Interne

Engagez votre équipe et amplifiez votre message avec des vidéos de campagne interne captivantes. Produisez un contenu de qualité professionnelle avec facilité et efficacité.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Sélectionnez un Modèle
Commencez par rédiger votre message ou choisissez parmi divers modèles pour établir rapidement vos idées de vidéos de communication interne. Utilisez la fonction Texte-en-vidéo de HeyGen pour générer une vidéo directement à partir de votre texte.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar IA et Voix
Sélectionnez un avatar IA qui représente le mieux le ton et la marque de votre entreprise. Associez-le à une option de génération de voix off appropriée pour transmettre clairement votre message pour les vidéos d'entreprise.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments de Marque et des Visuels
Améliorez votre vidéo en appliquant les contrôles de marque de votre entreprise (logo, couleurs) et en intégrant des visuels pertinents de la bibliothèque de médias pour renforcer votre message pour l'engagement des employés.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Campagne
Finalisez votre vidéo de campagne interne en ajoutant des sous-titres pour l'accessibilité, puis exportez-la dans le format d'aspect souhaité, prête pour vos canaux de communication vidéo interne.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Rationalisez l'Intégration et le Développement des Compétences

Accélérez l'intégration et développez les compétences des employés en créant facilement de nombreux cours internes et contenus éducatifs pour votre équipe.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de communication interne ?

HeyGen permet aux organisations de produire efficacement des vidéos de communication interne de haute qualité en utilisant des avatars IA et la technologie texte-en-vidéo, parfait pour engager les employés et les vidéos sur la culture d'entreprise.

Quels sont les avantages d'utiliser HeyGen pour les vidéos d'entreprise ?

HeyGen simplifie la création de vidéos, vous permettant de générer rapidement des vidéos d'entreprise professionnelles, des mises à jour de leadership et des vidéos d'annonce sans avoir besoin d'un studio d'enregistrement et de montage traditionnel.

HeyGen peut-il aider à produire des vidéos de formation efficaces pour les employés ?

Absolument. HeyGen fournit des outils robustes pour créer des vidéos de formation captivantes, avec des modèles personnalisables, une génération de voix off et des sous-titres automatiques pour un apprentissage complet.

Comment puis-je maintenir la cohérence de la marque avec HeyGen pour mes vidéos d'accueil ?

HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque dans vos vidéos d'accueil et mises en lumière d'employés, garantissant que chaque message s'aligne avec l'identité de votre entreprise.

