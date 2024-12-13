Créer des Vidéos de Campagne Interne Qui Favorisent l'Engagement
Renforcez l'engagement des employés avec des vidéos de campagne interne professionnelles. Utilisez la fonction Texte-en-vidéo de HeyGen pour créer rapidement un contenu captivant.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Rédigez une mise à jour de leadership concise de 60 secondes pour tous les employés, conçue comme une "vidéo d'entreprise" pour annoncer les récents succès de l'entreprise et les orientations stratégiques futures. Cette vidéo de communication interne doit maintenir un ton formel mais inspirant, en utilisant la fonction Texte-en-vidéo à partir d'un script pour plus de précision et en affichant des sous-titres professionnels pour l'accessibilité dans toute l'organisation.
Créez une vidéo engageante de 30 secondes "mise en lumière d'un employé" célébrant la contribution d'un membre de l'équipe, favorisant une meilleure communication vidéo et reconnaissance au sein de l'équipe interne. La présentation visuelle doit être authentique et conversationnelle, utilisant divers modèles et scènes, enrichie par des visuels sélectionnés de la bibliothèque de médias/soutien de stock, accompagnée d'un audio positif de style interview.
Produisez un segment dynamique de 50 secondes "créer des vidéos de campagne interne" qui raconte une histoire captivante sur une nouvelle initiative de l'entreprise, visant à encourager une adoption et une compréhension plus larges au sein de toute l'organisation. Cette pièce de "Storytelling" doit présenter un style visuel moderne avec une musique de fond entraînante et tirer parti du redimensionnement et des exportations de rapport d'aspect pour un visionnage optimal sur diverses plateformes internes, éventuellement avec un avatar IA relatable pour personnifier la campagne.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez les Vidéos de Formation Interne.
Renforcez l'engagement des employés et la rétention des connaissances pour les programmes de formation interne et les mises à jour de conformité avec des vidéos alimentées par l'IA.
Créez des Annonces Internes Engagantes.
Inspirez et informez les employés avec des mises à jour de leadership captivantes, des vidéos sur la culture d'entreprise et des annonces internes importantes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de communication interne ?
HeyGen permet aux organisations de produire efficacement des vidéos de communication interne de haute qualité en utilisant des avatars IA et la technologie texte-en-vidéo, parfait pour engager les employés et les vidéos sur la culture d'entreprise.
Quels sont les avantages d'utiliser HeyGen pour les vidéos d'entreprise ?
HeyGen simplifie la création de vidéos, vous permettant de générer rapidement des vidéos d'entreprise professionnelles, des mises à jour de leadership et des vidéos d'annonce sans avoir besoin d'un studio d'enregistrement et de montage traditionnel.
HeyGen peut-il aider à produire des vidéos de formation efficaces pour les employés ?
Absolument. HeyGen fournit des outils robustes pour créer des vidéos de formation captivantes, avec des modèles personnalisables, une génération de voix off et des sous-titres automatiques pour un apprentissage complet.
Comment puis-je maintenir la cohérence de la marque avec HeyGen pour mes vidéos d'accueil ?
HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque dans vos vidéos d'accueil et mises en lumière d'employés, garantissant que chaque message s'aligne avec l'identité de votre entreprise.