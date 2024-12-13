Créez des Vidéos de Formation Interne de Marque Qui Engagent Votre Équipe

Boostez l'engagement avec des guides professionnels d'intégration des employés et de 'comment faire'. Créez facilement des vidéos de formation de marque en utilisant des avatars AI.

443/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo 'comment faire' concise de 45 secondes conçue pour l'équipe de vente, démontrant l'utilisation correcte d'une nouvelle fonctionnalité CRM. Le style visuel doit être épuré et pratique, incorporant des enregistrements d'écran pour guider les utilisateurs étape par étape, tout en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer rapidement des instructions concises et précises pour une formation produit efficace.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de formation interne de marque vibrante de 30 secondes spécifiquement pour l'équipe marketing, décrivant les nouvelles directives de la marque. La vidéo doit avoir un style visuel soigné et cohérent, en utilisant les modèles et scènes vidéo de HeyGen pour garantir le respect de l'esthétique de la marque, avec une musique de fond entraînante et une narration claire et concise.
Exemple de Prompt 3
Concevez une annonce interne urgente de 15 secondes pour tous les employés concernant une mise à jour de politique, fonctionnant comme une vidéo de formation interne rapide. La présentation visuelle doit être directe et facile à suivre, avec des sous-titres/captions bien visibles pour garantir l'accessibilité à tous les spectateurs, et un style audio clair et autoritaire qui transmet l'importance du message sans ambiguïté.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Formation Interne de Marque

Développez du contenu de formation professionnel et cohérent sans effort, en veillant à ce que votre équipe soit toujours alignée avec le message et les valeurs de votre marque.

1
Step 1
Créez Votre Script et Avatar AI
Commencez par rédiger votre script de formation. Ensuite, sélectionnez ou créez un **avatar AI** pour délivrer votre message, rendant vos vidéos de formation engageantes et cohérentes avec la voix de votre marque.
2
Step 2
Choisissez un Modèle et Appliquez la Marque
Sélectionnez parmi une variété de modèles vidéo pour structurer votre contenu. Incorporez facilement le logo et les couleurs de votre marque en utilisant les **contrôles de marque** pour maintenir une apparence cohérente et professionnelle.
3
Step 3
Ajoutez des Améliorations et l'Accessibilité
Améliorez votre vidéo avec des éléments visuels pertinents. Ensuite, générez automatiquement des **sous-titres/captions** pour garantir que votre contenu de formation soit accessible et inclusif pour tous les employés.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Formation
Une fois finalisée, **exportez** votre vidéo de formation de haute qualité dans divers formats adaptés aux plateformes comme votre Système de Gestion de l'Apprentissage (LMS). Votre équipe peut désormais accéder à un matériel d'apprentissage cohérent et conforme à la marque.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez le Plaidoyer de la Marque

.

Créez des vidéos de formation interne de marque inspirantes qui motivent les employés et renforcent la compréhension et le plaidoyer de la marque.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation de haute qualité ?

La plateforme vidéo AI de HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de formation professionnelles en utilisant des modèles vidéo personnalisables, des avatars AI et des scripts de texte-à-vidéo. Cela simplifie considérablement votre processus de production vidéo et vous aide à créer des vidéos de formation efficacement.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour garantir la cohérence de la marque dans les vidéos de formation interne ?

HeyGen fournit des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et même des avatars AI personnalisés dans vos vidéos de formation de marque interne. Vous pouvez également mettre à jour facilement les vidéos si nécessaire pour maintenir la cohérence dans toutes les vidéos d'intégration des employés.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos 'comment faire' complètes avec des fonctionnalités d'accessibilité ?

Oui, HeyGen offre des outils puissants pour produire des vidéos 'comment faire' détaillées, y compris des options pour des enregistrements d'écran et des annotations. Vous pouvez également ajouter facilement des sous-titres et utiliser la Traduction en 1 Clic pour une accessibilité et une portée plus larges.

Comment HeyGen soutient-il le cycle de vie et le déploiement des vidéos de formation au sein d'une organisation ?

HeyGen soutient le cycle de vie complet des vidéos de formation, de la création initiale au déploiement et à l'analyse. Notre plateforme permet une mise à jour facile du contenu et s'intègre parfaitement pour la compatibilité LMS, vous permettant de suivre efficacement les analyses vidéo.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo