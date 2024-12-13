Créez des Vidéos de Formation Interne de Marque Qui Engagent Votre Équipe
Boostez l'engagement avec des guides professionnels d'intégration des employés et de 'comment faire'. Créez facilement des vidéos de formation de marque en utilisant des avatars AI.
Développez une vidéo 'comment faire' concise de 45 secondes conçue pour l'équipe de vente, démontrant l'utilisation correcte d'une nouvelle fonctionnalité CRM. Le style visuel doit être épuré et pratique, incorporant des enregistrements d'écran pour guider les utilisateurs étape par étape, tout en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer rapidement des instructions concises et précises pour une formation produit efficace.
Créez une vidéo de formation interne de marque vibrante de 30 secondes spécifiquement pour l'équipe marketing, décrivant les nouvelles directives de la marque. La vidéo doit avoir un style visuel soigné et cohérent, en utilisant les modèles et scènes vidéo de HeyGen pour garantir le respect de l'esthétique de la marque, avec une musique de fond entraînante et une narration claire et concise.
Concevez une annonce interne urgente de 15 secondes pour tous les employés concernant une mise à jour de politique, fonctionnant comme une vidéo de formation interne rapide. La présentation visuelle doit être directe et facile à suivre, avec des sous-titres/captions bien visibles pour garantir l'accessibilité à tous les spectateurs, et un style audio clair et autoritaire qui transmet l'importance du message sans ambiguïté.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Augmentez l'Engagement de la Formation.
Exploitez la vidéo AI pour améliorer considérablement l'engagement des employés et la rétention des connaissances dans les programmes de formation interne.
Élargissez la Création de Contenu de Formation.
Produisez efficacement un grand volume de vidéos et de cours de formation interne pour atteindre rapidement tous les employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation de haute qualité ?
La plateforme vidéo AI de HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de formation professionnelles en utilisant des modèles vidéo personnalisables, des avatars AI et des scripts de texte-à-vidéo. Cela simplifie considérablement votre processus de production vidéo et vous aide à créer des vidéos de formation efficacement.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour garantir la cohérence de la marque dans les vidéos de formation interne ?
HeyGen fournit des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et même des avatars AI personnalisés dans vos vidéos de formation de marque interne. Vous pouvez également mettre à jour facilement les vidéos si nécessaire pour maintenir la cohérence dans toutes les vidéos d'intégration des employés.
HeyGen peut-il aider à créer des vidéos 'comment faire' complètes avec des fonctionnalités d'accessibilité ?
Oui, HeyGen offre des outils puissants pour produire des vidéos 'comment faire' détaillées, y compris des options pour des enregistrements d'écran et des annotations. Vous pouvez également ajouter facilement des sous-titres et utiliser la Traduction en 1 Clic pour une accessibilité et une portée plus larges.
Comment HeyGen soutient-il le cycle de vie et le déploiement des vidéos de formation au sein d'une organisation ?
HeyGen soutient le cycle de vie complet des vidéos de formation, de la création initiale au déploiement et à l'analyse. Notre plateforme permet une mise à jour facile du contenu et s'intègre parfaitement pour la compatibilité LMS, vous permettant de suivre efficacement les analyses vidéo.