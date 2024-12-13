Créez des Vidéos d'Annonces Internes : Engagez Votre Équipe Instantanément
Assurez une communication claire et stimulez l'engagement des employés avec facilité. Transformez vos messages internes en vidéos dynamiques grâce à la capacité de texte en vidéo de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de 30 secondes célébrant la culture d'entreprise en reconnaissant l'« Employé du trimestre » dans tous les départements. Cette vidéo doit présenter un style visuel et audio inspirant, mettant en avant leurs réalisations avec des transitions dynamiques. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une pièce professionnelle et inspirante.
Produisez une vidéo de communication interne de 60 secondes pour le département d'ingénierie, fournissant une mise à jour rapide sur le déploiement du nouveau projet et les étapes clés. La vidéo doit avoir un style visuel informatif et dynamique, avec un avatar AI expliquant clairement des concepts complexes. Profitez des avatars AI de HeyGen pour un présentateur cohérent et engageant.
Concevez une vidéo de mises à jour d'entreprise de 50 secondes visant à favoriser la rétention d'informations concernant les récents changements de prestations pour tous les employés. Le style visuel doit être autoritaire mais accessible, avec des visuels clairs et une narration facile à comprendre. Assurez-vous que les détails critiques sont accessibles en générant des sous-titres précis avec HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Stimulez la Formation et l'Engagement des Employés.
Améliorez les vidéos de formation interne et les mises à jour d'entreprise avec l'AI, augmentant l'engagement des employés et la rétention d'informations.
Élargissez le Partage de Connaissances Interne.
Créez et distribuez rapidement des vidéos de communication interne essentielles pour l'intégration, les mises à jour de politiques et les connaissances d'équipe.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer les vidéos d'annonces internes ?
HeyGen permet aux organisations de créer des vidéos d'annonces internes captivantes et des mises à jour d'entreprise en utilisant un générateur de vidéos AI, augmentant considérablement l'engagement des employés et la rétention d'informations.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour les vidéos de communication interne ?
HeyGen propose des fonctionnalités avancées comme les avatars AI et la conversion de texte en vidéo, simplifiant la création de diverses vidéos de communication interne et offrant divers modèles de vidéos pour démarrer rapidement.
HeyGen peut-il prendre en charge le branding personnalisé pour les vidéos d'entreprise ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer sans effort les logos et couleurs de votre entreprise dans toutes vos mises à jour d'entreprise et vidéos de culture d'entreprise, maintenant une image de marque cohérente.
Pourquoi choisir HeyGen pour créer du contenu d'engagement des employés ?
HeyGen transforme l'engagement des employés avec sa plateforme facile à utiliser, permettant la production rapide de vidéos internes de haute qualité grâce aux acteurs vocaux AI et éliminant le montage vidéo complexe, favorisant un environnement de travail axé sur la vidéo.