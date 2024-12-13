Créer des Vidéos de Flux de Travail Interservices
Améliorez l'efficacité de l'équipe et simplifiez les flux de travail numériques complexes en transformant les scripts en vidéos engageantes avec les avatars AI de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de flux de travail engageante de 45 secondes pour intégrer les nouvelles recrues, en particulier les chefs de projet, en illustrant un cycle de vie de projet typique de l'initiation à la réalisation. Adoptez un style visuel amical, informatif et encourageant avec un son clair, en utilisant des avatars AI pour guider les spectateurs à travers chaque étape du processus.
Produisez une vidéo dynamique de 60 secondes destinée à l'équipe marketing et aux créateurs de contenu, montrant comment générer rapidement des mises à jour de communication interservices cohérentes. Le style visuel doit être moderne et inspirant avec un son énergique, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour simplifier le processus de création de contenu.
Générez une vidéo de formation AI élégante de 30 secondes pour tous les employés expliquant les fonctionnalités essentielles d'un nouvel outil numérique mis en place. La vidéo doit avoir un style visuel et audio concis, instructif et confiant, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour fournir des instructions claires comme du cristal.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Échelle de Contenu de Formation et de Flux de Travail Interne.
Créez et distribuez efficacement des vidéos de flux de travail et des modules de formation complets à travers les départements, garantissant une connaissance cohérente.
Améliorez l'Engagement de la Formation au Flux de Travail.
Utilisez l'AI pour produire des explications de flux de travail dynamiques et interactives, augmentant considérablement l'engagement des employés et la rétention des processus.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen améliore-t-il la communication interservices grâce aux vidéos de flux de travail ?
HeyGen permet aux équipes de créer facilement des vidéos de flux de travail interservices percutantes et des vidéos de communication interne. En utilisant des avatars AI et des modèles de vidéo personnalisables, vous pouvez rapidement diffuser des informations cruciales à travers les départements, garantissant un message clair et cohérent.
Quels avantages HeyGen offre-t-il pour le développement de Vidéos de Formation AI ?
HeyGen fournit une plateforme robuste pour générer des Vidéos de Formation AI de haute qualité et des vidéos d'intégration complètes sans production extensive. Profitez des outils alimentés par l'AI comme la conversion de texte en vidéo et les scripts personnalisables pour produire efficacement du contenu éducatif engageant pour votre équipe.
HeyGen peut-il simplifier notre processus de création vidéo avec des scripts personnalisables ?
Absolument, la plateforme de HeyGen simplifie le processus de création vidéo en vous permettant de transformer des scripts ou textes existants en vidéos dynamiques sans effort. Avec une vaste bibliothèque de modèles de vidéo et de scripts personnalisables, vous pouvez rapidement générer de nouveaux projets de création de contenu.
À quelle vitesse puis-je générer des vidéos professionnelles pour divers flux de travail numériques ?
HeyGen accélère considérablement la création de contenu, vous permettant de produire des vidéos professionnelles pour tout flux de travail numérique en quelques minutes. Notre interface intuitive combinée aux avatars générés par AI et aux capacités de texte à vidéo simplifie l'ensemble du processus de création vidéo, du script à l'exportation finale.