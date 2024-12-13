Comment créer des vidéos de formation sur les plans d'assurance sans effort

Accélérez l'intégration et la compréhension des agents avec un contenu éducatif dynamique, en utilisant le texte-à-vidéo pour une production rapide.

415/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un tutoriel vidéo complet d'une minute pour les agents d'assurance expérimentés, illustrant les nuances d'un processus de réclamation complexe spécifique, servant de contenu éducatif essentiel. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour démontrer divers scénarios d'interaction client dans un style visuel clair et instructif avec un ton audio calme et informatif, créant efficacement des vidéos de formation sur les plans d'assurance.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo engageante de 45 secondes pour tout le personnel de l'agence d'assurance, mettant en avant comment naviguer et utiliser efficacement la bibliothèque vidéo interne de l'entreprise pour un apprentissage continu. Employez un style visuel dynamique et rythmé avec une musique de fond inspirante, en utilisant le support de la bibliothèque/médiathèque de HeyGen pour présenter des exemples de vidéos et de ressources d'apprentissage.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo motivationnelle de 30 secondes spécifiquement pour les agents de vente d'assurance, encourageant la participation aux prochaines sessions de formation virtuelle et célébrant les succès récents. L'esthétique visuelle doit être vibrante et encourageante, avec une adresse directe délivrée via la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen, accompagnée d'une musique entraînante et motivante pour renforcer le moral de l'équipe.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos de formation sur les plans d'assurance fonctionne

Produisez sans effort des vidéos de formation sur les plans d'assurance claires et engageantes pour les agents et les équipes, améliorant les sessions de formation virtuelle et construisant une bibliothèque vidéo précieuse.

1
Step 1
Créez votre script et sélectionnez un avatar AI
Commencez par rédiger votre script complet pour la formation sur le plan d'assurance. Ensuite, sélectionnez facilement parmi une gamme d'avatars AI professionnels pour délivrer votre contenu, rendant vos vidéos de formation plus dynamiques.
2
Step 2
Ajoutez des éléments visuels et de branding
Améliorez l'engagement en ajoutant des visuels pertinents de la médiathèque. Appliquez les contrôles de branding de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs spécifiques, pour garantir que tout votre contenu éducatif s'aligne parfaitement avec votre marque.
3
Step 3
Générez des voix off naturelles
Utilisez la génération avancée de voix off pour produire une narration au son naturel pour votre formation sur le plan d'assurance, garantissant clarté et professionnalisme dans vos vidéos d'apprentissage.
4
Step 4
Exportez et construisez votre bibliothèque vidéo
Enfin, exportez votre vidéo de formation peaufinée, optimisée pour divers ratios d'aspect. Ajoutez-la facilement à votre bibliothèque vidéo croissante pour que les agents y accèdent dans le cadre de leur apprentissage continu.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'engagement dans les vidéos de formation

.

Exploitez la création vidéo alimentée par l'AI pour augmenter significativement l'engagement et améliorer la rétention des connaissances dans vos vidéos de formation sur les plans d'assurance.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation sur les plans d'assurance efficacement ?

HeyGen vous permet de créer rapidement des "vidéos de formation sur les plans d'assurance" engageantes en utilisant des avatars AI et la technologie "texte-à-vidéo". Il vous suffit de taper votre script, et HeyGen génère un "contenu éducatif" professionnel pour vos "agents d'assurance" ou "réunions d'équipe".

Puis-je construire une bibliothèque vidéo complète pour la formation en assurance avec HeyGen ?

Oui, HeyGen vous permet de développer la production de vos "vidéos de formation", vous permettant de créer une vaste "bibliothèque vidéo" pour la "formation en assurance" continue. Produisez facilement de nombreuses "vidéos d'apprentissage" pour soutenir les "sessions de formation virtuelle" et le développement des agents.

HeyGen prend-il en charge la personnalisation et le branding pour les vidéos d'apprentissage ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding robustes, y compris des logos personnalisés et des couleurs de marque, garantissant que vos "vidéos d'apprentissage" s'alignent avec l'identité de votre agence. Vous pouvez également utiliser des "modèles et scènes" pour créer un "contenu éducatif" unique et percutant.

Quels types de vidéos de formation puis-je créer pour les agents d'assurance ?

HeyGen permet une "création vidéo" diversifiée, allant de la "formation sur les plans d'assurance" détaillée à des "vidéos de 3 minutes" rapides sur des sujets spécifiques ou des "défis de vente". Vous pouvez générer du contenu pour les "agents de vente d'assurance", les "réunions d'équipe" et les "sessions de formation virtuelle".

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo