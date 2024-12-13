Créez facilement des vidéos de formation à l'inspection avec l'IA

Produisez des vidéos d'inspection professionnelles et conformes à l'OSHA avec des avatars AI, assurant un engagement élevé des spectateurs et une formation efficace.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un cours de remise à niveau crucial de 90 secondes ciblant le personnel de maintenance existant ou les agents de sécurité, abordant spécifiquement les mises à jour récentes des vidéos de sécurité conformes à l'OSHA. Cette vidéo exige un style visuel professionnel et épuré avec des textes en surbrillance à l'écran, soutenu par une génération de voix off autoritaire et précise. Assurez-vous que toutes les informations critiques sont accessibles grâce à la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour une éducation à la conformité et une accessibilité maximales.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de démonstration engageante de 45 secondes destinée aux techniciens de terrain et aux inspecteurs expérimentés, montrant la mise en œuvre correcte d'un nouvel outil d'inspection immobilière ou d'une procédure révisée. La présentation visuelle doit adopter un style de démonstration clair et lumineux, étape par étape, accompagnée d'une voix amicale et informative. Utilisez les divers modèles et scènes de HeyGen et le vaste support de la bibliothèque de médias/stock pour illustrer clairement les étapes complexes, augmentant l'engagement des spectateurs.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise de 75 secondes pour les équipes d'assurance qualité et les chefs d'équipe dans la fabrication ou la construction, détaillant les meilleures pratiques pour le contrôle de la qualité dans les processus d'inspection. Cette vidéo doit dégager une ambiance d'entreprise soignée avec des graphiques animés sophistiqués pour souligner les points clés, livrée par un avatar AI professionnel. Employez la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen et le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour garantir un produit final à fort impact, adaptable à diverses plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos de formation à l'inspection

Concevez des vidéos de formation à l'inspection professionnelles et engageantes avec la plateforme pilotée par l'IA de HeyGen, garantissant la conformité et améliorant la compréhension des spectateurs.

1
Step 1
Collez votre script
Commencez par coller votre script dans l'éditeur de texte-à-vidéo de HeyGen. Cela forme la base de votre contenu de formation dynamique, garantissant que tous les points clés de l'inspection sont couverts.
2
Step 2
Sélectionnez votre avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour servir de présentateur à l'écran. Un porte-parole AI professionnel élève l'engagement des spectateurs et transmet votre message clairement.
3
Step 3
Ajoutez des visuels et du branding
Intégrez des images ou des clips vidéo pertinents de la bibliothèque de médias et appliquez le logo et les couleurs de votre marque à l'aide des contrôles de branding. Cela garantit un contenu de qualité professionnelle qui s'aligne avec votre organisation.
4
Step 4
Exportez votre vidéo de formation
Générez votre vidéo de formation à l'inspection complète, qui inclut automatiquement des voix off pilotées par l'IA et des sous-titres. Utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour préparer votre contenu pour toute plateforme, garantissant la distribution et l'éducation à la conformité.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier l'éducation complexe à la conformité

Transformez facilement les vidéos de sécurité conformes à l'OSHA et les directives d'inspection immobilière en vidéos de porte-parole AI claires et compréhensibles.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de formation engageantes avec des avatars AI ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de formation de qualité professionnelle en utilisant des avatars AI avancés et des vidéos de porte-parole AI. Cette approche pilotée par l'IA garantit un contenu dynamique qui capte l'engagement des spectateurs, transformant vos scripts statiques en expériences visuelles captivantes.

Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour produire des vidéos de sécurité conformes à l'OSHA ?

HeyGen vous permet de créer rapidement et efficacement des vidéos de sécurité conformes à l'OSHA. Notre plateforme prend en charge la génération de texte-à-vidéo à partir de scripts personnalisables, complétée par des voix off naturelles et des sous-titres essentiels, garantissant que vos informations critiques sont clairement communiquées.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation et d'inspection en gestion immobilière ?

Absolument. HeyGen fournit les outils pour créer du contenu de qualité professionnelle pour la formation et les vidéos d'inspection en gestion immobilière. Utilisez des avatars AI et des scènes personnalisables pour produire un contenu dynamique qui démontre clairement les procédures et les meilleures pratiques pour vos équipes.

HeyGen offre-t-il des fonctionnalités pour garantir que mes vidéos de formation maintiennent une image de marque professionnelle ?

Oui, HeyGen est conçu pour vous aider à produire du contenu de qualité professionnelle qui s'aligne avec votre marque. Avec des contrôles de branding puissants, y compris des logos et des couleurs personnalisés, vous pouvez vous assurer que chaque vidéo de formation pilotée par l'IA reflète l'identité et les valeurs de votre entreprise de manière cohérente.

