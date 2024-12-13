Créez des Vidéos de Formation sur les Menaces Internes avec Facilité
Améliorez vos défenses en cybersécurité et donnez aux employés les moyens d'identifier les indicateurs comportementaux en générant des formations percutantes avec des avatars AI.
Développez une vidéo informative de 90 secondes (1,5 minute) destinée aux employés manipulant des données sensibles, illustrant une tentative simulée de "Social Engineering" et son potentiel cheminement vers une menace interne. Cette vidéo doit mettre l'accent sur de solides pratiques de "Cybersécurité", en utilisant un style visuel moderne et épuré avec des sous-titres/captions proéminents pour souligner les mesures préventives clés et les meilleures pratiques.
Produisez une vidéo de 2 minutes conçue pour les managers et les RH, explorant comment les facteurs de stress externes et les dynamiques de travail peuvent influencer la vulnérabilité d'un individu à devenir une menace interne. Le récit doit aborder subtilement la "Toxicité au travail" et souligner l'importance de favoriser la "Résilience" organisationnelle, en utilisant des avatars AI pour représenter diverses expériences d'employés dans un format d'interview empathique.
Concevez une vidéo de sensibilisation sérieuse de 45 secondes pour le personnel ayant accès à des systèmes critiques ou à des informations classifiées, décrivant un scénario à enjeux élevés impliquant une potentielle "Espionnage" ciblant l'"Infrastructure Critique" d'une organisation. Le style visuel et audio doit être urgent et percutant, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour transmettre les graves conséquences des actions internes et de l'exploitation externe.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Élargir les Programmes de Formation sur les Menaces Internes.
Produisez rapidement des vidéos de formation sur les menaces internes plus complètes pour éduquer un public plus large et améliorer la sensibilisation au sein de l'organisation.
Simplifier les Concepts de Sécurité Complexes.
Démystifiez les principes complexes de cybersécurité et les indicateurs comportementaux dans la formation sur les menaces internes, les rendant accessibles et compréhensibles pour tous les employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer la création de vidéos de formation sur les menaces internes ?
HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de formation efficaces sur les menaces internes en utilisant des avatars AI et la conversion de texte en vidéo à partir de scripts. Cela permet le développement rapide de contenus engageants cruciaux pour des programmes robustes de Menaces Internes.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour des campagnes de sensibilisation aux menaces internes sur mesure ?
HeyGen propose des contrôles de marque étendus et des modèles et scènes personnalisables, permettant aux organisations de créer des supports de formation sur les menaces internes sur mesure. Vous pouvez facilement intégrer vos messages spécifiques et exemples liés aux indicateurs comportementaux ou aux meilleures pratiques de Cybersécurité.
HeyGen peut-il aider les organisations à étendre leurs efforts de sensibilisation et d'éducation aux menaces internes ?
Oui, HeyGen étend considérablement votre sensibilisation et éducation aux menaces internes en permettant la distribution mondiale de vidéos de formation avec sous-titres/captions automatiques et génération de voix off en plusieurs langues. Cela garantit une communication cohérente des informations critiques, comme le signalement de comportements préoccupants, à l'ensemble de votre personnel.
À quelle vitesse les entreprises peuvent-elles mettre à jour leur contenu de formation sur les menaces internes existant avec HeyGen ?
HeyGen permet des mises à jour rapides du contenu de formation sur les menaces internes en transformant les scripts en vidéos avec des avatars AI en quelques minutes. Cette agilité garantit que vos vidéos de formation reflètent toujours les dernières informations sur les menaces évolutives comme le Social Engineering ou l'Espionnage.